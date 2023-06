U21 EM, Deutschland: Wie alt ist Henning Matriciani?

Wenn die U21-EM am 21. Juni startet, ist auch Henning Matriciani im deutschen EM-Kader. Er soll die Verteidigung stabilisieren. Wir stellen Euch den Spieler vom FC Schalke 04 vor: Wie alt ist Henning Matriciani?

Henning Matriciani ist Teil des deutschen Kaders für die U21-EM in Rumänien und Georgien. In der vergangenen Bundesligasaison war er zudem eine der Neuentdeckungen beim FC Schalke 04. Kürzlich hat der Innenverteidiger seinen Vertrag beim Bundesligaabsteiger verlängert.

Beim Turnier an der östlichen Grenze Europas hofft Matriciani, weiter auf sich aufmerksam zu machen.

Wir stellen Euch den aufstrebenden Verteidiger vor: Wie alt ist Henning Matriciani?

© getty Debüt beim DFB: Am 28. März 2023 kam Henning Matriciani gegen Rumänien zum ersten Einsatz in der U21.

Wie alt ist Henning Matriciani? - Geburtsdatum und -ort

Wenn am 21. Juni die U21-EM über die Bühne geht, möchte Henning Matriciani wichtige Erfahrungen im DFB-Team sammeln. Der Innenverteidiger des FC Schalke 04 hofft auf Einsätze bei der Endrunde in Rumänien und Georgien.

Die Nominierung ist Matricianis Karriere ein nächster Meilenstein sein. Bis 2020 war der Verteidiger noch beim TV Lippstadt in der Regionalliga aktiv. Danach folgte der steile Aufstieg bis in die Bundesliga. Am 28. März 2023 schließlich debütierte der Schalker in der U21-Nationalmannschaft.

Lippstadt ist auch seine Heimat. Dort erblickte er am 14. März 2000 das Licht der Welt. Bei den Spielen der EM-Endrunde wäre Matriciani also 23 Jahre alt. Damit ist er noch knapp für die Europameisterschaft spielberechtigt. Nur wer im Jahr 2000 oder früher geboren wurde, darf an dem Turnier teilnehmen. So kommt es zustande, dass viele Spieler bei den Endrundenspielen bereits älter als 21 Jahre sind.

© getty Grandiose Grätsche: Beim Derby gegen den BVB verhinderte Henning Matriciani kurz vor Schluss die Niederlage des FC Schalke.

Wie alt ist Henning Matriciani? - Die Biografie im Überblick

Name: Henning Matriciani

Henning Matriciani Geburtsdatum: 14. März 2000

14. März 2000 Alter: 23

23 Geburtsort: Lippstadt

Lippstadt Bisherige Stationen: Arminia Bielefeld (bis 2016), SV Lippstadt 08 (2016-2020), FC Schalke 04 II (2020 - 2022), FC Schalke 04 (seit 2022)

Arminia Bielefeld (bis 2016), SV Lippstadt 08 (2016-2020), FC Schalke 04 II (2020 - 2022), FC Schalke 04 (seit 2022) Debüt im DFB-Team: 28. März 2023

Wie alt ist Henning Matriciani? - Der deutsche EM-Kader im Überblick