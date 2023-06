Bald startet die U21-EM in Rumänien und Georgien. Wieder werden die teilnehmenden Nationalteams Spieler dabei haben, die älter als 21 Jahre alt. Warum ist das so? SPOX gibt die Antwort.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am 22. Juni im ersten Gruppenspiel gegen Israel in die Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Schaut man auf den Kader, sind gerade einmal drei Spieler tatsächlich jünger als 21. Nur Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) und Nelson Weiper (Mainz 05) fallen in diese Kategorie. Sieben Spieler feierten sogar vor Beginn des Turniers bereits ihren 23. Geburtstag, sind also Jahrgang 2000.

Wie ist das möglich? Warum sind bei der U21-Europameisterschaft zahlreiche Spieler älter als die Altersgrenze von 21 Jahren? SPOX erklärt Euch die Hintergründe.

U21 EM: Warum sind die Spieler älter als 21 Jahre?

Auffällig ist, dass zwar einige Spieler der deutschen U21-Auswahl schon 23 Jahre alt sind, niemand von ihnen allerdings ist im vergangenen Jahrtausend geboren.

Position Name Geburtstag Verein Torwart Noah Atubolu 25.05.2002 SC Freiburg Christian Früchtl 28.01.2000 Austria Wien Nico Mantl 06.02.2000 Aalborg BK Abwehr Maximilian Bauer 09.02.2000 FC Augsburg Louis Jordan Beyer 19.05.2000 Burnley FC Yann-Aurel Bisseck 29.11.2000 Aarhus GF Marton Dardai 12.02.2002 Hertha BSC Kilian Fischer 12.10.2000 VfL Wolfsburg Henning Matriciani 14.03.2000 FC Schalke 04 Luca Netz 15.05.2003 Borussia Mönchengladbach Tan-Kenneth Schmidt 03.06.2002 SC Freiburg Josha Vagnoman 11.12.2000 VfB Stuttgart Mittelfeld/Sturm Faride Alidou 18.07.2001 Eintracht Frankfurt Denis Huseinbasic 03.07.2001 1. FC Köln Yannik Keitel 15.02.2000 SC Freiburg Ansgar Knauff 10.01.2002 Eintracht Frankfurt Tom Krauß 22.06.2001 FC Schalke 04 Eric Martel 29.04.2002 1. FC Köln Youssoufa Moukoko 20.11.2004 Borussia Dortmund Jessic Ngankam 20.07.2000 Hertha BSC Patrick Osterhage 01.02.2000 VfL Bochum Kevin Schade 27.11.2001 Brentford FC Angelo Stiller 04.04.2001 TSG Hoffenheim Jan Thielmann 26.05.2002 1. FC Köln Nelson Weiper 17.03.2005 1. FSV Mainz 05 Noah Weißhaupt 20.09.2001 SC Freiburg

© getty Mit zur EM: Youssoufa Moukoko ist einer der Hoffnungsträger der U21-Nationalmannschaft für die EM 2023.

Ausschlaggebend ist eine UEFA-Richtlinie, die genau vorschreibt, wer an der Endrunde teilnehmen darf. Diese schreibt vor, dass die Spieler beim Start der Qualifikation maximal 21 Jahre alt gewesen sein dürfen.

Zusätzlich gilt ein sogenannter Stichtag. Dieser fällt in diesem Fall auf den 1. Januar 2000. Alle Spieler, die frühestens an diesem Datum geboren wurden, dürfen 2023 bei der Europameisterschaft mitspielen.

Nach diesem Muster wird bei allen Junioren-Turnieren verfahren.

U21-Europameisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: Europameisterschaft 2023

Europameisterschaft 2023 Datum: 21. Juni bis 06. Juli 2023

21. Juni bis 06. Juli 2023 Orte: Rumänien und Georgien

Rumänien und Georgien Titelverteidiger: Deutschland

Deutschland Übertragung im TV: Sat1, ProSiebenMaxx

Sat1, ProSiebenMaxx Übertragung im Livestream: ran.de

© getty Als Titelverteidiger nach Georgien: Nach 2021 greift das DFB-Team auch bei der EM 2023 nach dem Pokal.

U21 EM: Die Gruppenspiele des DFB-Teams

Am 22. Juni startet das DFB-Team ins Turnier. Im georgischen Kutaissi trifft die deutsche Elf ab 18 Uhr auf Israel, bevor es in den weiteren Vorrundenpartien gegen Tschechien und England geht.