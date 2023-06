Es ist wieder Zeit für Länderspiele, die deutsche Nationalelf trifft heute im Test auf die Ukraine. Wir tickern das Geschehen hier live mit.

Deutschland vs. Ukraine - Anpfiff: 18 Uhr

Deutschland vs. Ukraine: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das 1000. Länderspiel des DFB findet unter besonderen Vorzeichen statt: Neben dem sportlichen Wert steht die politische Botschaft im Vordergrund. "Wir spielen in diesem Spiel mehr mit der Ukraine als gegen sie", betonte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Das Freundschaftsspiel sei ein "Statement in einer außergewöhnlichen Zeit". Doch bei solidarischen Signalen soll es nicht bleiben: Das DFB-Team läuft zudem in Sondertrikots auf, die im Nachgang versteigert werden und deren Erlös der Ukraine zugutekommt.

Vor Beginn: Bei der Ukraine setzt der neu installierte Nationaltrainer Serhiy Rubrov auf den ehemaligen Dortmunder Andrey Yarmolenko als Kapitän im offensiven Mittelfeld. Die linke Bahn beackert Mykhailo Mudryk, der im Januar für 100 Millionen von Schachtar Donezk zum FC Chelsea wechselte.

Trubin - Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko, Tsygankov, Yarmolenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Vor Beginn: Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck bilden die von Bundestrainer Hansi Flick neu eingeführte Dreierkette im Jubiläumsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Hinter dem Trio hütet wie angekündigt Kevin Trapp das Tor. Joshua Kimmich läuft als Sechser auf, vor dem Kapitän spielen Julian Brandt und Leon Goretzka. Auf den Außenbahnen sollen Marius Wolf und David Raum für Schwung sorgen. Der Bremer Niclas Füllkrug bildet bei seinem Heimspiel mit Leroy Sane eine Doppelspitze.

Trapp - Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck - Kimmich - Wolf, Brandt, Goretzka, Raum - Sané, Füllkrug

Vor Beginn: Gespielt wird im deutschen Norden, genauer gesagt im Wohninvest Weserstadion in Bremen. Um 18 Uhr wird Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos die Partie anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Ukraine!

© getty Zuletzt verlor Deutschland 2:3 gegen Belgien.

Deutschland vs. Ukraine: Länderspiel heute im TV und Livestream

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live und kostenlos in voller Länge beim ZDF. Ab 17.35 Uhr, also circa 30 Minuten vor dem Anpfiff, flimmern die Vorberichte mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein über die Bildschirme. Oliver Schmidt und Experte Sandro Wagner kommentieren die Partie.

Einen Livestream des Ganzen gibt es ebenfalls, und zwar auf zdf.de.

Deutschland vs. Ukraine, Übertragung: Offizielle Aufstellungen

Deutschland: Trapp - Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck - Kimmich - Wolf, Brandt, Goretzka, Raum - Sané, Füllkrug

Trapp - Rüdiger, Ginter, Schlotterbeck - Kimmich - Wolf, Brandt, Goretzka, Raum - Sané, Füllkrug Ukraine: Trubin - Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko, Tsygankov, Yarmolenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

