BVB-Youngster Youssoufa Moukoko freut sich über Nominierung für WM: "War gefühlt weg vom Fenster"

Bei Borussia Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko ist die Freude über die Berufung in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick riesig.

"Ich kann es einfach nicht glauben - letztes Jahr um diese Zeit war ich gefühlt noch weg vom Fenster, hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen und wenig Spielzeit", schrieb Moukoko auf Instagram.

"Trotzdem habe ich versucht, immer positiv zu bleiben und an mich zu glauben", ergänzte Moukoko.

Bei der WM dabei zu sein mache ihn "unglaublich stolz", meinte der 17-Jährige, der am Tag der WM-Eröffnung am 20. November volljährig wird: "Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt und ich bin einfach unfassbar glücklich und überwältigt."

Moukoko dankte zudem seiner Familie, dem BVB-Trainerteam um Edin Terzic sowie seinen Teamkollegen und den Fans von Borussia Dortmund. Er dankte schließlich allen, "die mich seit Jahren unterstützen und begleiten haben. Ich liebe euch."

DFB-Team: Youssoufa Moukoko schreibt bei WM Geschichte

Moukoko wird bei der Endrunde in Katar als jüngster deutscher WM-Teilnehmer Geschichte schreiben. "Er ist schnell, quirlig, hat einen guten Abschluss und gibt der Mannschaft sehr viel", begründete Bundestrainer Hansi Flick die Nominierung des Youngsters.

Der Stürmer hat bislang noch kein A-Länderspiel bestritten. Für die U21 traf er in fünf Einsätzen gleich sechsmal. Aktuell befindet sich der Angreifer beim BVB in Topform: In 13 Bundesligaspielen erzielte Moukoko sechs Tore und bereitete vier weitere vor.