Die deutsche Nationalmannschaft tritt bei der WM 2022 ohne Mats Hummels an, der Verteidiger von Borussia Dortmund befindet sich nicht im Kader. SPOX nennt den Grund.

Jetzt steht auch der 26-köpfige Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) offiziell fest. Am Donnerstag, 13 Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan, hat Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Einer derer, die nicht mit in den Wüstenstaat reisen, ist Mats Hummels. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich mit seinen Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund in den zurückliegenden Wochen und Monaten eigentlich durchaus für eine Berufung empfohlen, selbst auch darauf gehofft und keine hohen Ansprüche angemeldet. Er würde "jede Rolle so gut es geht ausfüllen".

DFB-Team: Darum fehlt Mats Hummels im Kader für die WM 2022

Flick setzt allerdings weiterhin nicht auf ihn, seine letzten DFB-Einsätze bleiben weiterhin die bei der Europameisterschaft im Sommer 2021 unter Joachim Löw. Für die Positionen in der Verteidigung hat sich der 57-Jährige stattdessen für Niklas Süle (BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (BVB), Thilo Kehrer (West Ham United), Christian Günter (SC Freiburg), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig) und Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) entschieden.

"Mats war natürlich enttäuscht. Wir haben viele Spiele von ihm angeguckt. Mats hat eine hervorragende Form, ist topfit, hat Dortmund vieles gegeben. Er ist ein sehr wertvoller Spieler. Wir haben uns im Trainerteam für einen jüngeren Spieler entschieden, weil wir vielleicht noch ein bisschen die Zukunft im Blick haben. Nicht gegen Mats, sondern für die Mannschaft. Mats kann jeder Mannschaft guttun, trotzdem war es für uns ein Blick in die Zukunft", erklärte Flick bei der Medienrunde des DFB.

"Wenn ich mit Niklas Süle, Matze Ginter, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck unsere vier Innenverteidiger nehme, sind es vier, die schon eine enorme Qualität haben und wir sind froh, sie bei uns im Kader zu haben. Wenn man dann noch Thilo Kehrer oder Armel Bella-Kotchap, haben wir auf dieser Position schon genügend Qualität und Spieler. Wir sind recht zufrieden mit der Auswahl, die wir haben. Wir haben neun Spieler für die Abwehr nominiert und genügend Spieler, die auf mehreren Positionen spielen können und uns eine gewisse Variabilität geben", gab der Bundestrainer des Weiteren zu Protokoll.

Für Hummels, der Mitte Dezember 34 Jahre alt wird, dürfte die Karriere in der Nationalmannschaft damit nun endgültig beendet sein. Der Dortmund-Profi kommt auf 75 Länderspiele und gehörte zum Weltmeister-Team von 2014. Bei der WM 2018 war er ebenfalls mit von der Partie, ebenso bei den Europameisterschaften 2012, 2016 und eben 2020 (2021 ausgetragen).

