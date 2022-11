Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar wird heute bekanntgegeben. SPOX begleitet die Verkündung im Liveticker.

Wie setzt sich der 26-köpfige Kader von Deutschland für die WM in Katar zusammen? Bundestrainer Hansi Flick gibt heute sein DFB-Aufgebot bekannt, der Liveticker von SPOX liefert hier umgehend alle Namen.

DFB-Team: Bekanntgabe des Kaders für die WM in Katar heute im Liveticker

Vor Beginn: Am Vormittag vor der Bekanntgabe gibt es die erste Hammermeldung. Marco Reus steht laut Sky nicht im WM-Kader des DFB-Teams.

Vor Beginn: Wer es vergessen hat: Deutschland bekommt es bei der WM in der Vorrunde mit Spanien, Costa Rica und Japan zu tun. Los geht es gegen die Japaner (23. November, 14 Uhr MEZ), woraufhin das Top-Duell mit den Iberern ansteht (27. November, 20 Uhr MEZ). Zum Abschluss tritt das DFB-Team gegen die Mittelamerikaner an (1. Dezember, 20 Uhr MEZ).

Vor Beginn: Was bereits klar ist: Timo Werner, Lukas Nmecha, Florian Neuhaus, Florian Wirtz, Lukas Klostermann und Mo Dahoud werden nicht mit von der Partie sein. Sie sind allesamt verletzungsbedingt außen vor.

Vor Beginn: Nominieren kann Flick insgesamt 26 Profis. Die spannendsten Personalien: Reisen Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Mario Götze, Marco Reus oder Youssoufa Moukoko mit in die Wüste?

Vor Beginn: Zehn Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft 2022 in Katar und 13 Tage vor dem ersten Einsatz in der Gruppe E gibt Bundestrainer Hansi Flick am heutigen Donnerstagmittag im Zuge einer Pressekonferenz seinen Kader für das Turnier bekannt. SPOX begleitet die Verkündung ausführlich, los geht es um 12 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Schock an der Kaffeemaschine! Die verblüffendsten WM-Nominierungen des DFB © getty 1/33 Welche Überraschungen hat Hansi Flick für den WM-Kader parat? Bei den letzten Turnieren gab es regelmäßig Nominierungen beim DFB, mit denen nur die wenigsten gerechnet hatten. SPOX zeigt Euch die interessantesten Fälle seit der WM 1990. © getty 2/33 WM 2018 - MARVIN PLATTENHARDT (Hertha BSC): Ganz neu war der Linksverteidiger nicht im Aufgebot des DFB. Schließlich absolvierte er in den Jahren zuvor bereits sechs Länderspiele. Und doch kam seine Nominierung überraschend. © getty 3/33 Für Hertha spielte Plattenhardt keine überragende Saison. Viele gingen davon aus, dass er aus dem vorläufigen WM-Kader gestrichen werden würde und Löw auf der linken Seite mit Jonas Hector oder einem Innenverteidiger startet. © getty 4/33 Doch es kam anders. Plattenhardt war dabei, durfte gegen Mexiko (0:1) im ersten Spiel sogar ran, weil Hector mit einem Infekt fehlte. In den anderen beiden Partien spielte er nicht. Deutschland verabschiedete sich in der Gruppenphase. © getty 5/33 WM 2014 – ERIK DURM (Borussia Dortmund): Seinen ersten Einsatz für die DFB-Auswahl hatte der Rechtsverteidiger erst kurz vor der WM gegen Kamerun – und das auch noch auf der linken Abwehrseite. © getty 6/33 Durm war lange Offensivspieler, machte beim BVB aber mit starken Leistungen als Außenverteidiger auf sich aufmerksam. Und nun schien die Chance zu kommen, seinem Teamkollegen Marcel Schmelzer einen möglichen Platz beim DFB wegzunehmen. © getty 7/33 Mit Marcel Schmelzer schien Joachim Löw ohnehin nie richtig warm zu werden. 16 Länderspiele absolvierte er, keines bei einem großen Turnier. Und so wurde am Ende Durm ohne Einsatz Weltmeister und nicht er. © getty 8/33 KEVIN GROSSKREUTZ (Borussia Dortmund): Außenverteidiger sind im deutschen Fußball gefragt. Und so gab es auch auf der rechten Seite langwierige Debatten. Großkreutz debütierte für den DFB bereits 2010. © getty 9/33 Drei Jahre war er aber ohne Länderspiel, als er im März 2014 gegen Chile zurückkehrte. Schon im Mai darauf war er erneut nicht im Kader. Zur WM reiste er dennoch und wurde wie Durm ohne Einsatz Weltmeister. © getty 10/33 CHRISTOPH KRAMER (Borussia Mönchengladbach): "Schiedsrichter, ist das hier das WM-Finale?" Diese Worte sind in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen. Doch beinahe wäre es dazu gar nicht erst gekommen. © getty 11/33 Erst im Mai 2014 feierte der Mittelfeldmann von Borussia Mönchengladbach beim 0:0 gegen Polen sein DFB-Debüt. Ob er zur WM reisen würde, war dennoch unklar. Als sich Lars Bender aber verletzte, war die Sache klar. © getty 12/33 Kramer absolvierte bei der WM zwei Kurzeinsätze gegen Algerien und Frankreich, musste wegen des Ausfalls von Sami Khedira sogar im WM-Finale von Beginn an ran. Nach 31 Minuten dann die berühmte Verletzung. © getty 13/33 WM 2010 – CACAU (VfB Stuttgart): Erst im Jahr vor der WM hatte er die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Die Konkurrenz war mit Kevin Kuranyi, Miroslav Klose, Lukas Podolski, Mario Gómez und Stefan Kießling groß. © getty 14/33 Wobei die Geschichte rund um Kuranyi eine besondere war. Der Stürmer wurde von Löw ausgeschlossen, nachdem dieser das Stadion während eines Länderspiels verlassen hatte. Deutschland diskutierte dennoch die Rückkehr. © getty 15/33 Mit 40 Torbeteiligungen in 53 Pflichtspielen hatte der Schalker eine überragende Saison hinter sich. Am Ende entschied sich Löw dennoch für Cacau – und der traf sogar beim Auftakt gegen Australien. © getty 16/33 HOLGER BADSTUBER (FC Bayern): Der Innenverteidiger startete unter Louis van Gaal als Linksverteidiger durch. Das verschaffte ihm ein Last-Minute-Ticket für Südafrika. "Ich war überrascht", gab er selbst zu. © getty 17/33 Denn erst Ende Mai debütierte er beim 3:0-Sieg gegen Ungarn für den DFB. Bei der WM startete er die ersten beiden Partien, war nach der 0:1-Niederlage gegen Serbien aber nicht mehr Teil der Startelf. © getty 18/33 DENNIS AOGO (Hamburger SV): Mit dem Außenverteidiger hatten nur wenige gerechnet. Auch er hatte bis kurz vor der WM keinerlei Länderspielerfahrung, debütierte dann erstmals beim 3:0 gegen Malta Anfang Mai. © getty 19/33 Aogo war damals Stammspieler beim HSV, der vor allem in der Europa League auf sich aufmerksam machen konnte und das Halbfinale erreichte. Bei der WM spielte er anschließend dennoch erst im Spiel um Platz drei gegen Uruguay (3:2). © getty 20/33 WM 2006 – DAVID ODONKOR (Borussia Dortmund): Die Definition aller Überraschungen. Ohne vorher auch nur eine einzige Minute im DFB-Trikot absolviert zu haben, wurde er von Bundestrainer Jürgen Klinsmann für die Heim-WM nominiert. © getty 21/33 "Ich war an meiner Kaffeemaschine, als das Telefon klingelte. Das muss gegen 8 oder halb 9 gewesen sein", erzählte der Flügelflitzer Transfermarkt.de. Horst Hrubesch habe ihn angerufen, um ihm zu sagen, dass er bei der U21-EM nicht dabei sei. © getty 22/33 "Ich war sprachlos und enttäuscht", so Odonkor weiter. Bis er kurz darauf von seiner überraschenden WM-Teilnahme erfuhr. Schon gegen Polen zeigte er bei seiner Torvorlage zum goldenen 1:0, warum er dabei war. © getty 23/33 WM 2002 – OLIVER NEUVILLE (Bayer 04 Leverkusen): Der Angreifer war damals keine klassische Überraschung, aber zumindest eine kleine. Bei der EM 2000 war er nicht dabei, sammelte anschließend aber viele Einsätze. © getty 24/33 Neuville war in fünf von sechs Länderspielen vor dem Turnier aber nicht dabei. Zur WM fuhr er dennoch. Zunächst als Rotationsspieler, ab seinem Tor beim 1:0 gegen Paraguay als Stammkraft. Gegen Südkorea im Halbfinale mit dem wichtigen Assist zur Stelle. © imago images 25/33 WM 1998 - STEFFEN FREUND (Borussia Dortmund): Der Dortmunder riss sich kurz vor Ende des EM-Halbfinales 1996 gegen England das Kreuzband. Es folgte eine lange Pause, anschließend war er im DFB-Kader außen vor. © imago images 26/33 Dementsprechend groß war die Überraschung, als ihn Vogts aus dem Hut zauberte. Freund blieb bei der WM-Endrunde in Frankreich aber ohne Einsatzminute. Danach war seine DFB-Karriere endgültig vorüber. © imago images 27/33 LOTHAR MATTHÄUS (FC Bayern) - Zuletzt hatte "Loddar" im Dezember 1994 für Deutschland gespielt, anschließend bootete Vogts ihn öffentlich aus. Verletzungen von Matthias Sammer und Olaf Thon sorgten aber dafür, … © imago images 28/33 … dass Vogts zurückrudern musste. "Dann verliere ich halt mein Gesicht. Wichtig ist, dass die Mannschaft Erfolg hat", sagte er, als er den Kader bekanntgab. "Ich habe nicht nach Sympathie, sondern nach Leistung und Position die Spieler ausgesucht." © imago images 29/33 Der 37-jährige Matthäus freute sich riesig über seine 5. Endrunde, auch als potenzieller Reservist. Er machte dann aber doch vier von fünf Spielen und blieb bis zur EM 2000 Stammspieler. © imago images 30/33 WM 1994 - RUDI VÖLLER (Olympique Marseille): Tante Käthe hatte sich zu Beginn der EM 1992 schwer verletzt, nach dem Turnier sollte eigentlich Schluss sein. Also gab es im Oktober 1992 ein großes Abschiedsspiel gegen Mexiko. Völler traf - und trat ab. © imago images 31/33 Weil er aber immer noch knipste wie ein Weltmeister (CL-Sieger mit Marseille 1993), überredete ihn Bundestrainer Berti Vogts im Mai 1994 zum Comeback. Zwei Testspiele und drei Einsätze beim Turnier in den USA sollten noch folgen. © imago images 32/33 WM 1990 - PAUL STEINER (1. FC Köln): War mit 33 der älteste Spieler im Kader und komplett ohne DFB-Erfahrung, als ihn der Kaiser plötzlich berief, als Ersatzmann für Klaus Augenthaler. Zuvor hatte Steiner … © imago images 33/33 … noch auf die Frage, ob die DFB-Elf ein Thema für ihn sei, geantwortet: "Nein, die spielen immer mittwochs, da habe ich keine Zeit." Blieb dann im Turnier in Italien ohne Einsatzminute - den WM-Titel kann ihm aber niemand nehmen.

DFB-Team: Bekanntgabe des Kaders für die WM in Katar heute im TV und Livestream

Die Bekanntgabe des WM-Kaders von Deutschland kann man sich heute live im TV und Livestream anschauen. Im Bezahlfernsehen überträgt Sky die Pressekonferenz, während man sie auf skysport.de und in der App von Sky kostenlos im Livestream verfolgen kann - ebenso wie online bei der ARD, bei Sport1 und beim DFB selbst.

Im Falle von Sky bieten sich neben skysport.de auch noch Sky Go und WOW an. Das sind die beiden Livestream-Plattformen des Senders.

WM 2022: Die Rahmentermine