DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Ilkay Gündogan heute im Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft gibt vor dem Nations-League-Spiel gegen England heute Mittag eine Pressekonferenz. SPOX begleitet die Medienrunde mit Trainer Hansi Flick und Ilkay Gündogan im Liveticker.

DFB-Team - Pressekonferenz mit Flick und Gündogan heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Zuletzt trafen England und Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft aufeinander. Das Mutterland des Fußballs gewann mit 2:0.

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag in der Nations League in München auf England. Das Auftaktspiel gegen Italien endete 1:1.

Vor Beginn: Um 12.45 Uhr soll es los gehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft mit Trainer Hansi Flick und Ilkay Gündogan.

