Kommentar: Trotz "Arroganz-Anfall" - darum muss Nico Schlotterbeck mit zur WM

Nico Schlotterbeck feierte beim 2:0 gegen Israel sein Länderspieldebüt. Trotz eines verursachten Elfmeters in der Nachspielzeit machte der Innenverteidiger vom SC Freiburg ein starkes Spiel. Bundestrainer Hansi Flick kommt bei der WM in Katar eigentlich kaum an ihm vorbei. Eine kommentierende Analyse.

Kurz vor Schluss hätte sich Nico Schlotterbeck sein starkes Länderspieldebüt fast selbst kaputt gemacht. Es lief schon die Nachspielzeit, als er sich bei einem Abspiel im eigenen Strafraum zu viel Zeit ließ und statt des Balles Israels Cohen am Fuß traf. Immerhin: Den unnötigen Elfmeter konnte Torhüter Kevin Trapp parieren.

Ein Blackout des Freiburgers, den Experte Per Mertesacker hinterher als "kleinen Arroganz-Anfall" bezeichnete.

Schlotterbeck widersprach dem Weltmeister zwar, zeigte sich aber auch einsichtig. "Arroganz-Anfall würde ich nicht sagen", betonte er, "das war einfach schlecht, eine Unkonzentriertheit, das darf mir nicht passieren. Ich muss mich bei Kevin bedanken, so ist es für mich glimpflich ausgegangen."

Ein Aussetzer zur rechten Zeit. Denn wann soll ein Debütant Fehler machen können, wenn nicht in einem eigentlich unbedeutenden Freundschaftsspiel? Viel wichtiger in diesem Zusammenhang: Der 22-Jährige zeigt sich lernwillig, redet seinen Lapsus nicht schön. Schlotterbeck mag es vielleicht noch an Erfahrung und Konstanz fehlen, nicht aber an Qualität. Und deshalb muss er mit zur WM.

Nico Schlotterbeck: Flick kann seine Qualitäten brauchen

Im ersten Länderspiel seiner Karriere deutete der Innenverteidiger sein Potential mehr als nur an und zeigte, welche Stärken er ins DFB-Team einbringen kann. Schlotterbeck schwang sich direkt zu einer Art Quarterback aus der Defensive auf, spielte punktgenaue Flugbälle und war insgesamt sehr auffällig im Spielaufbau.

Gegen zugegebenermaßen schwache Israelis brachte er dabei überragende 93 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Den Fakt, dass Schlotterbeck Linksfuß ist, darf man dabei nicht außer Acht lassen. Die wohl gesetzten Antonio Rüdiger und Niklas Süle haben beide einen starken rechten Fuß, ebenso Jonathan Tah, Matthias Ginter und Thilo Kehrer. Schlotterbeck ist vor allem für den Spielaufbau damit eine echte Alternative.

Bleiben Unkonzentriertheiten wie am Samstagabend aus, muss Schlotterbeck fast schon alleine deshalb mit nach Katar. Und defensiv? In seiner Kernkompetenz als Verteidiger wurde er gegen Israel zwar nicht gefordert. In der Bundesliga sticht er mit 67 Prozent gewonnener Zweikämpfe aber auch hier heraus. Dazu erzielte er bereits vier Treffer, zwei davon per Kopf nach Standardsituationen.

DFB-Noten: Ein überragender Debütant © imago images 1/18 Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet das WM-Jahr mit einem 2:0 gegen Israel im Freundschaftsspiel. Dabei überzeugen vor allem ein Lokalmatador und ein Debütant. Die Noten aller eingesetzten DFB-Spieler im Überblick. © imago images 2/18 MARC-ANDRE TER STEGEN: Wärmte sich auf, stellte sich ins Tor, sah 45 Minuten zu, weil er nichts zu tun hatte und blieb dann in der Kabine. Note 3,5. © imago images 3/18 THILO KEHRER: Übernahm den Part rechts in der Viererkette. Hatte defensiv einen relativ entspannten Abend, rückte dennoch nicht so vehement auf wie David Raum auf der anderen Seite. Note 3,5. © imago images 4/18 JONATHAN TAH: Übernahm den defensiveren Part in der Viererkette, war der Herr der Lüfte, wenn Israel mit langen Bällen (und eigentlich nur so) operierte. Einmal stark gerettet (53.) und ansonsten viel im Aufbau eingebunden. Note 3. © imago images 5/18 NICO SCHLOTTERBECK: Tolles Länderspiel-Debüt! Sehr auffällig im Spielaufbau, mit den meisten Ballaktionen, bediente gerne David Raum, aber auch gerne mal mit einem längeren Ball. Wermutstropfen: der unnötige Elfmeter in der Nachspielzeit. Note 2. © imago images 6/18 DAVID RAUM: Der Hoffenheimer war im eigenen Stadion mit der auffälligste Mann. Glänz nicht nur mit seinen gefürchteten Flanken, sondern auch mit vielen Vorstößen. Fast wie ein linker Außenbahnspieler. Seine scharfe Ecke führte zum 1:0. Note 2. © imago images 7/18 JULIAN WEIGL: Der Kimmich-Ersatz war in seinem ersten Länderspiel nach fünf Jahren fleißig unterwegs, antizipierte ein paar Mal richtig gut und eroberte so Bälle, die er sofort weiterverarbeitete. Hatte aber defensiv auch nicht viel zu tun. Note 3,5. © imago images 8/18 ILKAY GÜNDOGAN: Stellte im Vorfeld den Anspruch, "immer" spielen zu "müssen". Sehr ballsicher, fast jeder Pass des City-Stars kam an. Kurz vor der Pause mit einer Freistoß-Vorlage zum 2:0, danach Feierabend. Note 2,5. © imago images 9/18 JULIAN DRAXLER: Sehr auffällige Anfangsphase mit vielen Spielanteilen und Zug zum Tor und mit dem Versuch, in Abschlusspositionen zu kommen. Danach eher in vorbereitender Rolle, aber auch mit Torchancen. Gute Vorstellung. Note 2,5. © imago images 10/18 KAI HAVERTZ: Mit den meisten Abschlüssen in der Offensive, hätte schon vor dem 1:0 zweimal (30., 36.) treffen können. Viel unterwegs, mit viel Spielwitz ausgestattet. Ließ jeden sein großes Selbstvertrauen spüren. Note 2. © imago images 11/18 JAMAL MUSIALA: Im ersten Durchgang auf der Zehn, auch wenn Havertz und Draxler da zunächst mehr Anteile hatten. Nach der Pause nominell auf der Sechs und dort ging er in seiner Rolle richtig auf. Ein Modell für die Zukunft. Note 2,5. © imago images 12/18 TIMO WERNER: Anfangs mit ein, zwei missglückten Abschluss-Aktionen, dann kurz vor der Pause nach Gündogan-Freistoß Torschütze zum 2:0. Auch danach mit Torchancen. Mit sechs Toren bester DFB-Schütze unter Hansi Flick. Note 3. © imago images 13/18 KEVIN TRAPP: Kam wie geplant zur zweiten Halbzeit für ter Stegen. Ein kurzer Wackler, als er einen Rückpass falsch einschätzt. Als auch bei ihm Langeweile einsetzte, hielt er in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Note 2,5. © imago images 14/18 THOMAS MÜLLER: Sein 111. Länderspiel begann er in der zweiten Halbzeit, kam für Gündogan. Mit ihm wurde es auf jeden Fall lauter auf dem Platz, was aufgrund der ruhigen Kulisse gut zu hören war. Verschoss den Elfmeter zum möglichen 3:0. Note 4. © imago images 15/18 CHRISTIAN GÜNTER: Kam nach knapp über einer Stunde für den starken David Raum. War natürlich fast nicht möglich, so ein Feuerwerk wie sein Vorgänger zu zünden. Immerhin mal ein Abschluss. Note 3,5. © imago images 16/18 ANTON STACH: Erstes Länderspiel für den Mainzer nach Einwechslung für Weigl nach 63 Minuten. Fügte sich direkt mit einem Foul ein. Hatte richtig Lust und warf sich in viele Zweikämpfe und lief viel an. Guter Einsatz. Note 3,5. © imago images 17/18 LEROY SANE: Kam in der 71. Minute für Werner und begab sich in die Spitze. Dort noch mit einem Abschluss und einer Torschussvorlage. Mehr war nicht. Keine Bewertung. © imago images 18/18 LUKAS NMECHA: Der Wolfsburger kam zehn Minuten vor Schluss für Kai Havertz und holte noch einen Elfmeter heraus, den Müller dann verschoss. Keine Bewertung.

Nico Schlotterbeck bekommt ein WM-Ticket, wenn ...

"Er kann mit seinem Debüt wirklich zufrieden sein. Er hat ein gutes Spiel gemacht, war sehr präsent und aktiv", lobte Flick Schlotterbeck nach dem Spiel. Der Bundestrainer nahm ihn nach dessen Fehler kurz vor Schluss auch sofort zur Seite: "Nico und ich haben über die Situation gesprochen. Er hat das auch ganz klar so analysiert wie wir als Trainerteam, das ist schon mal ein guter Schritt. Das sind Dinge, die können bei einer Weltmeisterschaft in der 90. Minute tödlich sein. Auf diesem Niveau muss man 90 Minuten voll konzentriert sein und darf keine Fehler machen. Die letzte Aktion war hoffentlich eine gute Lehre für ihn."

Lernt Schlotterbeck daraus, dürfte er bei der WM in Katar zumindest im Kader stehen. Möglich, dass er im Wüstenstaat dann einen anderen Verein als den SC Freiburg vertritt. Bei den Badenern steht Schlotterbeck noch bis 2023 unter Vertrag - Bayern und der BVB beobachten ihn.

"Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts", sagt Schlotterbeck, dessen Vertrag bis 2023 datiert ist. "Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in Freiburg noch entwickeln kann, dann bleibe ich".

In der Entwicklung ist Schlotterbeck aber auch jetzt schon recht weit. Die interessierten Vereine, gerade aus Deutschland, täten womöglich gut daran, ihn schon im Sommer aus Freiburg loszueisen. Sollte Schlotterbeck nämlich schon im Winter in Katar eine substanzielle Rolle im DFB-Team spielen, würde buchstäblich die ganze Welt genau hinschauen.

