DFB-Team: Niklas Süle positiv auf Corona getestet - Fragen und Antworten

Der positive Coronatest von Niklas Süle hat bei der Nationalmannschaft die Abläufe durcheinander gewirbelt. Drei weitere Spieler des FC Bayern müssen in Quarantäne. SPOX und GOAL beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie reagierte der DFB auf den positiven Coronatest von Süle?

Bayern-Verteidiger Niklas Süle wurde am Montag nach der Ankunft in Wolfsburg im Rahmen einer Pool-Testung positiv auf das Coronavirus getestet. Der 26-Jährige ist vollständig geimpft und zeigte laut DFB-Mitteilung keine Symptome.

"Er ist mit neun Spielern gemeinsam angereist und die Arbeit von Tim Meyer (DFB-Teamarzt, Anm.d.Red.) hat mit dem Gesundheitsamt begonnen. Das Ergebnis war, dass Süle und vier weitere Spieler abreisen müssen. Die restlichen Spieler müssen nicht abreisen", erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Welche Spieler sind von Quarantäne-Regelung betroffen?

Vom zuständigen Gesundheitsamt München Land wurden Süles Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Serge Gnabry sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg als Kontaktpersonen der ersten Kategorie eingestuft. "Die Spieler werden einzeln nach Hause gefahren, das ist eine Voraussetzung", sagte Bierhoff.

Wie der FC Bayern mitteilte, muss auch Eric Maxim Choupo-Moting in Quarantäne, da er Kontakt zu Süle hatte. Aufgrund der 14-tägigen Quarantäneregelung stehen den Bayern die betroffenen Spieler voraussichtlich beim Spiel beim FC Augsburg am 19. November nicht zur Verfügung. In der Champions League in exakt zwei Wochen bei Dynamo Kiew könnten sie dann wohl wieder mitwirken.

Bayern-Top-Transfers seit 2000: Lewy, Robbery - aber kein Thiago?! © SPOX 1/22 Der FC Bayern München hat seine großen sportlichen Erfolge auch einer erfolgreichen Transferpolitik zu verdanken. SPOX hat die zehn besten Neuzugänge der Bayern in diesem Jahrtausend ausgewählt. Kriterien: Leistung, Wirtschaftlichkeit und Erfolg. © getty 2/22 ROBERT LEWANDOWSKI - Kam 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund - Statistiken: 346 Spiele, 317 Tore, 67 Torvorlagen © getty 3/22 Glasklar einer der besten Transfers aller Zeiten. Seit seiner Verpflichtung geht in der Sturmspitze kein Weg am Polen vorbei. Lewandowski ist der rechtmäßige Erbe von Gerd Müller, teilweise hat er ihn schon überflügelt - und das ablösefrei. © getty 4/22 ARJEN ROBBEN - Kam 2009 für 25 Millionen Euro von Real Madrid - Statistiken: 309 Spiele, 144 Tore, 101 Torvorlagen - legte 2019 eine Karrierepause ein und fing ein Jahr später beim FC Groningen wieder an. Mittlerweile ist Schluss. © getty 5/22 Der torgefährlichste Niederländer der Bundesliga-Geschichte spielte über zehn Jahre auf hohem Niveau für die Bayern und sorgte mit seinen Qualitäten für einen CL-Titel, acht Meisterschaften und fünf Pokalsiege. Von Tag eins an war er Stammspieler. © getty 6/22 MANUEL NEUER - Kam 2011 für 30 Millionen Euro von Schalke 04 - Statistiken: 450 Spiele, 351 Gegentore, 218 Spiele ohne Gegentor © getty 7/22 Der "Sweeper Keeper". Längst wird darüber diskutiert, ob Neuer in Topform der beste Torhüter aller Zeiten ist. Mittlerweile Kapitän von Verein und DFB-Elf, Weltmeister, zweifacher Champions-League-Sieger, ... und vielleicht spielt er noch fünf Jahre. © getty 8/22 FRANCK RIBERY - Kam 2007 für 30 Millionen Euro von Olympique Marseille - Statistiken: 425 Spiele, 124 Tore, 182 Torvorlagen - wechselte 2019 ablösefrei zum AC Florenz. © getty 9/22 Bayern blätterte sehr viel Geld für den damals 24-jährigen Franzosen hin - und lehnte wenig später sogar ein Weltrekord-Angebot ab. Zudem wurde Ribery 2013 nach dem CL-Triumph Europas Fußballer des Jahres. © getty 10/22 ALPHONSO DAVIES - Kam 2019 für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps - Statistiken: 99 Spiele, 5 Tore, 17 Torvorlagen © getty 11/22 Wer kann schon von sich behaupten, im Winter einen 19-jährigen Kanadier für verhältnismäßig wenig Geld zu holen und ihm beim Aufstieg in die Weltspitze zuzuschauen? Davies gehörte mit 20 zur FIFA-Top-11 und wird den Bayern noch viel Spaß machen. © getty 12/22 JOSHUA KIMMICH - Kam 2015 für 8,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart - 279 Spiele, 33 Tore, 75 Torvorlagen © getty 13/22 Schon sehr frühzeitig sahen die Bayern in Kimmich einen großartigen Spieler und täuschten sich nicht. Erst als Lahm-Erbe in der Viererkette, dann im Mittelfeld. Wo auch immer er spielt: emotionaler Leader, Vorlagenkünstler und Siegertyp. © getty 14/22 WILLY SAGNOL - Kam 2000 für 7,7 Millionen Euro von AS Monaco - Statistiken: 277 Spiele, 8 Tore, 50 Torvorlagen © getty 15/22 Bereits in seiner ersten Saison holte er den CL-Titel nach München. Lange Zeit als Gegenpart zu Lizarazu gehörte "Willyyyyyyy!" zu den wichtigsten Bayern-Spielern der frühen 2000er. Berüchtigt für seine Flanken aus dem Halbfeld. © getty 16/22 JAVI MARTINEZ - Kam 2012 für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao - Statistiken: 268 Spiele, 14 Tore, 11 Torvorlagen - wechselte 2021 zum Qatar SC. © getty 17/22 Der damalige Rekordtransfer lieferte über viele Jahre absolute Topleistungen, ausschlaggebend für seinen Platz hier war seine wichtige Rolle im Erfolgsjahr 2013. Trotzdem lässt sich hier vortrefflich streiten: Sollte Thiago den Vorzug vor ihm erhalten? © getty 18/22 JEROME BOATENG - Kam 2011 für 13,5 Millionen Euro von Manchester City - Statistiken: 363 Spiele, 10 Tore, 25 Torvorlagen - wechselte 2021 ablösefrei zu Olympique Lyon. © getty 19/22 In seiner Hochphase einer der besten Innenverteidiger der Welt. Spielte sehr flexibel, wenn auch nicht immer konstant. Dennoch gehört er zu den herausragendsten Verteidigern der Bayern-Geschichte. 2016 Deutschlands Fußballer des Jahres. © getty 20/22 MARK VAN BOMMEL - kam 2006 für 6 Millionen Euro vom FC Barcelona - Statistiken: 187 Spiele, 16 Tore, 21 Spiele - wechselte 2011 ablösefrei zum AC Mailand. © getty 21/22 Als "Aggressive Leader" oder auch "Rambo" sorgte der Niederländer in fünf Jahren bei den Bayern für Furore. Finanziell ein Schnäppchen, fußballerisch durchaus hoch veranlagt. Unter Bayerns erstem ausländischem Kapitän ging es 2010 bis ins CL-Finale. © IMAGO / MIS 22/22 HONORABLE MENTIONS: Thiago, Lucio, Serge Gnabry, Martin Demichelis, Daniel van Buyten, Ivica Olic, Raphinha, Ze Roberto, Roy Makaay, Luca Toni ... in den letzten 21 Jahren haben einige Transfers bei den Bayern eingeschlagen.

Was passiert mit den anderen Kontaktpersonen von Süle?

Die anderen vier Spieler, die am Montag mit Süle im Flugzeug von München nach Wolfsburg gesessen hatten, erhalten laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine "besondere Betreuung", etwa in Form einer gesonderten Anreise zum Training. In Quarantäne müssen sie aber nicht. Die Namen der betroffenen Spieler nannte Bierhoff nicht.

Als Reaktion auf die Abreise der vier Spieler nominierte der DFB für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Armenien die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku sowie Kevin Volland (AS Monaco) nach.

DFB-Team: Verbleibende Länderspiele 2021

Datum Gegner Spielort Uhrzeit Wettbewerb 11. November Liechtenstein Wolfsburg 20.45 Uhr WM-Qualifikation 14. November Armenien Jerewan 18 Uhr WM-Qualifikation

Was bedeutet der Coronafall für den ungeimpften Kimmich?

Kimmich hatte zuletzt mit seinem öffentlich geäußerten Impf-Verzicht für Wirbel gesorgt. "Kimmichs Meinung ist bekannt. Man muss das akzeptieren. Wie lange die Quarantäne ist, ist in Hand des Gesundheitsamtes. Das hängt von der Testung ab und davon, ob Beschwerden auftreten", sagte DFB-Teamarzt Meyer.

Für enge Kontaktpersonen gilt laut der aktuellen bayerischen Coronaschutzverordnung eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese endet, wenn während der Isolation keine coronatypischen Symptone auftreten und nach Ablauf dieser 14 Tage ein negatives Testergebnis vorliegt. Allerdings gilt keine Quarantänepflicht für "enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind (ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung)", wie der aktuellen Fassung der bayerischen Coronaschutzverordnung zu entnehmen ist.

Sind auch Gnabry, Musiala und Adeyemi ungeimpft?

Dieser Schluss liegt nahe, bestätigen wollte ihn der DFB am Dienstag aber nicht. Teamarzt Meyer verwies auf die Schweigepflicht. "Die Impfung ist ein Kriterium, genau wie die Intensität und Dauer der Kontakte", sagte Meyer ausweichend.

Denkt man beim DFB über eine Impfpflicht nach?

Nein, das ist aktuell offenbar nicht geplant. Meyer und Bierhoff verwiesen dabei auf die aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen. "Wir befinden uns bei den Fußball-Profis im Rahmen des Arbeitsschutzes. Da gibt die Politik Rahmenbedingungen vor. Bei Zuschauern geht es um die Freizeit - für beide Konstellationen gibt es einen unterschiedlichen Rahmen. Das ist manchmal schwierig zu verstehen", erklärte Meyer.

Bierhoff ergänzte: "Es wird ein gesetzlicher Rahmen vorgegeben, in dem wir uns bewegen. Bei einer Mannschaft kann man das auch als ungeimpfter Spieler machen. Wie die Entscheidungen getroffen werden müssen, kann ich nicht nachvollziehen."

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J