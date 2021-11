DFB-Team: Ein Spieler positiv auf Corona getestet - vier weitere in Quarantäne

In der deutschen Nationalmannschaft hat es einen positiven Corona-Fall gegeben. Das bestätigte der DFB am Dienstag.

"Der positiv auf Covid-19 getestete Nationalspieler, der vollständig geimpft und aktuell symptomfrei ist, wurde umgehend isoliert", heißt es in der Mitteilung. Laut der Bild-Zeitung handele es sich um Niklas Süle vom FC Bayern.

Neben dem infizierten Spieler "müssen auf Anweisung des Gesundheitsamts vier weitere Spieler, die trotz negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne", heißt es weiter.

In der Folge sei laut Bild die Mannschaftsbesprechung am Montag bereits kurzfristig abgesagt worden. Auch das Training am Dienstag findet nicht wie geplant auf dem Trainingsplatz statt, sondern im Hotel und individuell.

"Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Das DFB-Team weilt derzeit in Wolfsburg. Im Zuge der WM-Qualifikation trifft Deutschland dort am Donnerstag auf Liechtenstein (20.45 Uhr). Drei Tage später steht der Jahresabschluss in Armenien auf dem Plan.