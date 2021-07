Toni Kroos tritt aus DFB-Team zurück

Toni Kroos tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Das gab der 31 Jahre alte Profi von Real Madrid am Freitag auf Instagram bekannt.

"106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben", schrieb der Mittelfeldstar von Real Madrid: "Den Entschluss nach diesem Turnier aufzuhören hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe." Kroos erzielte für Deutschland 17 Länderspieltore. Sein größter Erfolg mit der Nationalelf war der WM-Triumph 2014 in Brasilien.

Der frühere Münchner und Leverkusener hatte seinen Abschied bereits nach dem WM-Desaster 2018 erwogen, ließ sich vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw aber umstimmen. "Damals haben mich vor allem mein Sohn Leon, der mich weiter im DFB-Dress spielen sehen wollte, als auch Jogi Löw überzeugt, doch weiterzumachen. Wobei der Trainer mehr als einmal anrufen musste", verriet er der Bild in einem Interview anlässlich seines Rücktritts.

"Der Unterschied zu damals ist: 2018 war ich 28, jetzt bin ich 31", betont Kroos. "Wobei ich sagen muss: Für mich ist die Entscheidung zum Rücktritt keine Altersfrage. Auch heute nicht. Es ist vielmehr eine Sache des Gefühls. Und heute fühlt es sich richtig an." Die Entscheidung habe er "unabhängig vom Abschneiden bei der EM bereits vor dem Turnier" gefällt.

Zu Löws Nachfolger Hansi Flick hat Kroos ein gutes Verhältnis, er möchte aber künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen: "Ich möchte meine Frau und Kinder nicht ständig nur per Facetime oder Videocall sehen, sondern mehr bei ihnen sein." Zudem wolle er seinen Akku für die nächsten Jahre bei Real durch die Pausen besser aufladen. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2023: "Danach kann man sich zusammensetzen und gemeinsam entscheiden, ob wir die Zusammenarbeit noch um ein oder zwei Jahre verlängern wollen." Er werde seine Karriere aber definitiv in Madrid beenden.

Toni Kroos: Bitterste Niederlage das EM-Halbfinale 2016

Kroos nahm für Deutschland seit seinem Debüt im März 2010 gegen Argentinien (0:1) an allen drei Welt- und Europameisterschaften teil und bestritt dort insgesamt 28 Spiele (drei Tore). "Während meiner aktiven Karriere als Nationalspieler habe ich die Länderspiele zeitweise schon ein wenig als selbstverständlich hingenommen. Es gehörte für mich einfach dazu, für Deutschland zu spielen", sagt er im Rückblick. "Trotzdem war es jedes einzelne Mal, wirklich alle 106 Spiele, etwas Besonderes für mich, mein Land zu repräsentieren."

Sein größtes Spiel war das historische 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Damals erzielte Kroos zwei Tore binnen 69 Sekunden - der kürzeste zeitliche Abstand bei einem Doppelpack in der Geschichte des Weltturniers. Als bitterste Niederlage nannte er der Bild die Niederlage gegen Frankreich bei der EM 2016: "Damals hatte ich am ehesten das Gefühl, dass wir Europameister werden können", sagt Kroos über die "extrem bittere vergebene Titelchance."

Sein letztes Länderspiel war das 0:2 am 29. Juni im EM-Achtelfinale gegen England. "Bei dieser EM war viel mehr für uns drin", betont Kroos. "Wir hatten die Qualität, Europameister zu werden. Auf der anderen Seite bleibt der Fakt, dass trotzdem etwas gefehlt hat, um weiterzukommen."

Toni Kroos: Leistungsdaten im Verein

Verein Pflichtspiele Tore Vorlagen Bayer Leverkusen 48 10 13 FC Bayern München 205 24 49 Real Madrid 320 22 80

Toni Kroos: Botschaft an seine Kritiker in Deutschland

In seiner Heimat wurde Kroos zeitweise nicht so positiv gesehen wie gerade in Spanien. Er erhielt unter anderem den Spitznamen "Querpass-Toni". Er habe manchmal das Gefühl gehabt, "dass einige mein Spiel in elf Jahren Nationalmannschaft nicht ganz verstanden haben", gibt Kroos zu. "Ich sage mal so: Besser in Deutschland umstritten und weltweite Anerkennung - als andersrum." Ihm würde als abschließendes Urteil der Fans aber "völlig reichen", wenn es heißt: "Dem habe ich gerne zugeschaut, weil er einfach einen schönen Fußball gespielt hat."

Um die DFB-Elf ist ihm derweil nicht angst und bange: "Ich mache mir keine Sorgen, dass wir im deutschen Mittelfeld ein Qualitätsproblem bekommen", sagt Kroos. "Dennoch sind jetzt genug andere Spieler, wie eben zum Beispiel Jo Kimmich da, die die Führung im Mittelfeld für die Zukunft übernehmen können."

Cristiano Ronaldo und einige Überraschungen: Toni Kroos präsentiert seine Traumelf © getty 1/29 Bayern München, Bayer Leverkusen, Real Madrid, die deutsche Nationalmannschaft: Toni Kroos lief bisher für starke Mannschaften mit einer Reihe von Top-Stars auf. Nun hat der vierfache Champions-League-Sieger seine Traumelf zusammengestellt. © getty 2/29 "Ich habe mich für ein 3-4-3 entschieden. Ich habe lange überlegt", sagte er in einem Video auf dem YouTube-Kanal des DFB. Einige Namen seiner Elf hätte man wohl nicht erwartet. © getty 3/29 MANUEL NEUER | Tor | Deutschland | aktueller Verein: FC Bayern München © getty 4/29 "Da kommen wir nicht um den Manu herum, auch wenn ich noch ein paar Trainingseinheiten mit Oliver Kahn hatte", so Kroos. Neuer sei jedoch "der Beste aller Zeiten. Punkt!" © getty 5/29 STEFAN REINARTZ | Abwehr | Deutschland | Karriereende (meiste Spiele für: Bayer Leverkusen) © getty 6/29 Reinartz sei "ein guter Freund geworden, aber auch ein Spieler, der in meinen Augen unterschätzt wurde", so Kroos. Außerdem ist Reinartz Kroos' Aussagen zufolge "ein sehr guter Typ und sehr trinkfest", weshalb er prädestiniert für seine Top 11 sei. © getty 7/29 SERGIO RAMOS | Abwehr | Spanien | Real Madrid © getty 8/29 "Auch hier kann man sagen: Epochenübergreifend einer der besten Verteidiger, die es je gab", so Kroos über seinen Real-Kollegen. Der Spanier sei ein "Top-Kapitän und auch wichtig für meinen eigenen Erfolg in den letzten Jahren". © getty 9/29 GONZALO CASTRO | Abwehr | Deutschland | VfB Stuttgart © getty 10/29 In Leverkusen habe er mit Castro ein "ungewöhnliches Duo" gebildet: "Er hat hinten links gespielt, das wollte er nicht. Ich habe davor links gespielt und ich wollte es auch nicht", so Kroos. Dennoch habe man sich gut ergänzt und ... © getty 11/29 ... Castro sei ein Fußballer, der mit seiner "Qualität auch eine andere Karriere hätte einschlagen können". © getty 12/29 LUKA MODRIC | Mittelfeld | Kroatien | Real Madrid © getty 13/29 Im Mittelfeld entschied sich Kroos für das "Trio aus Madrid", das erheblichen Anteil an den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit hatte. Ein Part davon ist Vize-Weltmeister Modric. © getty 14/29 CASEMIRO | Mittelfeld | Brasilien | Real Madrid © getty 15/29 Genau wie mit Modric hatte Kroos auch immer Spaß am Zusammenspiel mit Casemiro bei Real. "Wir haben ein Trio gebildet, das alles ein wenig vereint: Aggressivität, Fußball, Verteidigen, Angreifen. Da war, glaube ich, alles dabei." © getty 16/29 FELIX KROOS | Mittelfeld | Deutschland | Eintracht Braunschweig © getty 17/29 Bei angesprochenem Real-Trio verwies Kroos jedoch auf seinen Bruder Felix: "Ich habe ihm als Bruder einen Gefallen getan, dass er in meiner Top 11 rumwirbeln und somit auch mal in einer guten Mannschaft spielen darf." © getty 18/29 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Deutschland | FC Bayern München © getty 19/29 Komplettiert wird das Vierer-Mittelfeld von Kimmich, mit dem Kroos "schnell harmonierte". Mit ihm spiele er beim DFB-Team auf der Doppelsechs "ganz gerne zusammen" und aufgrund seiner Mentalität hätte sich Kimmich seinen Platz im Team verdient. © getty 20/29 THOMAS MÜLLER | Angriff | Deutschland | FC Bayern München © getty 21/29 Müller kenne er bereits von den FCB-Amateuren, noch viele Jahre später zeigt er bei den Profis seine "große Qualität". © getty 22/29 FRANCK RIBERY | Angriff | Frankreich | AC Florenz | Auf der rechten Seite konnte sich Kroos nicht zwischen Müller und Ribery entscheiden, deswegen teilen sich die beiden diesen Platz und "jeder spielt eine Halbzeit". © getty 23/29 Kroos bezeichnete Ribery als tollen Mannschaftsspieler mit dem er "aufgrund seiner überragenden Qualität gerne zusammengespielt hat". © getty 24/29 MIROSLAV KLOSE | Angriff | Deutschland | Karriereende (meiste Spiele für: Lazio Rom) © getty 25/29 Für WM-Rekordtorschütze Klose entschied sich Kroos aus zwei Gründen: Sportlich war er für ihn "als Mittelfeldspieler immer ein perfekter Stürmer, weil er super Laufwege hatte". © getty 26/29 Doch auch seine menschliche Seite schätzt Kroos, da er ihm die Anfänge im Profifußball deutlich leichter machte und von Beginn an "ein gutes Gefühl gab". © getty 27/29 CRISTIANO RONALDO | Angriff | Portugal | Juventus Turin © getty 28/29 Bei CR7 bedarf es laut Kroos keiner Erklärung. "Er hat mehr Tore als Spiele in seiner Karriere, das sagt alles. Bei Real haben wir gemeinsam alles gewonnen." Seit 2018 läuft der Portugiese jedoch für Juventus auf. © SPOX 29/29 Und so würde die Traumelf von Kroos im 3-4-3 aussehen. Das kann was ...

Toni Kroos: Die Rücktrittserklärung im Wortlaut:

"106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben. Ich hätte mir sehnlichst gewünscht, und dafür habe ich nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine große Titel, der EM-Titel, zum Schluss dazugekommen wäre.

Den Entschluss nach diesem Turnier aufzuhören hatte ich schon länger gefällt. Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe.

Vor allem, weil ich für die nächsten Jahre die volle Konzentration auf meine Ziele mit Real Madrid richten möchte. Dazu werde ich mir von nun an ganz bewusst auch mal Pausen gönnen, die es als Nationalspieler seit elf Jahren nicht mehr gab. Und außerdem möchte ich auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein. Es war mir eine große Ehre, dass ich dieses Trikot über so einen langen Zeitraum tragen durfte. Ich habe es mit Stolz und Leidenschaft getan.

Danke an alle Fans und Unterstützer die mich mit ihrem Applaus und Jubel getragen und unterstützt haben. Und Danke an alle Kritiker für ihre Extramotivation.

Ganz zum Schluss möchte ich mich vor allem ganz herzlich bei Jogi Löw bedanken. Er hat mich zum Nationalspieler und Weltmeister gemacht. Er hat mir vertraut. Wir haben lange eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Es war mir eine Ehre, macht es gut - und ganz viel Glück und Erfolg an Hansi Flick.

Euer Toni"

Toni Kroos im Stenogramm

Geburtstag: 04.01.1990

Geburtsort: Greifswald

Verein: Real Madrid

Bisherige Stationen: Bayern München, Bayer Leverkusen

Größe/Gewicht: 1,82 m/74 kg

1. Länderspiel: 3. März 2010 in München gegen Argentinien (0:1)

Länderspiele: 106/17

Größte Erfolge: Weltmeister 2014, Klub-Weltmeister 2013 (Bayern München), 2014, 2016, 2017, 2018 (alle Real Madrid), Champions-League-Sieger 2013 (Bayern München) und 2016, 2017, 2018 (alle Real Madrid), deutscher Meister 2008, 2013, 2014, DFB-Pokalsieger: 2008, 2013, 2014, spanischer Meister 2017, 2020, Deutschlands Fußballer des Jahres 2018