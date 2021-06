Deutschland vs. Dänemark: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland bestreitet heute sein erstes Testspiel vor Beginn der Europameisterschaft. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie gegen Dänemark live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Seit vergangenen Freitag, 28. Mai, bereitet sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld (Tirol) auf die am 11. Juni beginnende Europameisterschaft vor. Heute wird das Trainingslager für das erste Testspiel unterbrochen.

Deutschland vs. Dänemark - Testspiel: Anstoß, Ort, Spielstätte, Infos

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw bestreitet am heutigen Mittwoch, 2. Juni, ihr erstes Testspiel vor der EM. Gegner im Tivoli-Stadion von Innsbruck ist Dänemark. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen.

Auf jeden Fall verzichten muss Löw heute auf Timo Werner, Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Ilkay Gündogan, die nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag erst am 3. Juni im Trainingslager eintreffen werden. Auch Toni Kroos kommt nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung für einen Einsatz wohl noch nicht in Frage. Zudem wird Leon Goretzka vom FC Bayern München nicht spielen können.

Mats Hummels und Thomas Müller werden dagegen erstmals nach ihrer Rückkehr zur Nationalmannschaft wieder für Deutschland spielen.

Begegnung: Deutschland - Dänemark

Deutschland - Dänemark Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 2. Juni 2021

2. Juni 2021 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Tivoli-Stadion, Innsbruck, Österreich

© getty Mats Hummels (l.) und Thomas Müller feiern heute ihre Rückkehr ins Nationalteam.

Deutschland vs. Dänemark heute live im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen. Die Übertragung konzentriert sich auf einen Anbieter.

Deutschland vs. Dänemark heute live im Free-TV

RTL zeigt Deutschland gegen Dänemark heute live und exklusiv im Free-TV. Der Privatsender hat die Übertragungsrechte an den beiden Testspielen des DFB-Teams vor der EM und auch an den nach der EM stattfinden Qualifikationsspielen zur WM 2022.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus begleiten, das Spiel kommentieren werden dann Marco Hagemann und Steffen Freund.

Deutschland vs. Dänemark heute im Livestream

Bei RTL könnt Ihr das Aufeinandertreffen via TVNow auch im Livestream verfolgen. Es besteht besteht die Chance, erst einmal einen Testmonat wahrzunehmen. Danach ist TVNOW, der offizielle Streamingdienst von RTL, dann kostenpflichtig (4,99 Euro im Monat).

Deutschland vs. Dänemark - Testspiel: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Klostermann, Ginter, Hummels, Gosens - Kimmich, Neuhaus - Sane, Müller, Gnabry - Volland

Neuer - Klostermann, Ginter, Hummels, Gosens - Kimmich, Neuhaus - Sane, Müller, Gnabry - Volland Dänemark: Schmeichel- Maehle, Andersen, Kjaer, Wass - Hojbjerg, Delaney - Skov, Eriksen, Paulsen - Braithwaite

Deutschland vs. Dänemark heute im Liveticker

SPOX bietet zum Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark einen ausführlichen Liveticker an. In diesem halten wir Euch im Minutentakt über das Geschehen in Innsbruck auf dem aktuellsten Stand.

EM 2021: Alle Gruppen, deutsche Spiele

Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Der heutige Gegner Dänemark bekommt es in Gruppe B mit Belgien, Finnland und Russland zu tun. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten.