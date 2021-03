Wer zeigt / überträgt Rumänien vs. Deutschland heute live im TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft begegnet in der WM-Qualifikation heute Rumänien. SPOX informiert Euch darüber, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Der Auftakt ist geglückt. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag mit einem 3:0 gegen Island in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gestartet. Ob die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gleich nachlegen kann?

Rumänien - Deutschland: Termin, Spielort

Das DFB-Team bekommt es am heutigen Sonntag, den 28. März in Gruppe J mit Rumänien zu tun. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Gespielt wird in Bukarest, Schauplatz ist dort die Arena Naționala, die wegen der Coronavirus-Pandemie für Zuschauer allerdings nicht geöffnet wird. Normalerweise finden 55.600 Fans Platz in dem Stadion.

So wie Deutschland konnten auch die Rumänen zum Quali-Start einen Sieg einfahren. Sie bezwangen Nordmazedonien 3:2.

Rumänien vs. Deutschland heute live im TV und Livestream

Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Auswahl wird auch heute live im Free-TV zu verfolgen sein. RTL besitzt die Übertragungsrechte für die WM-Qualifikation, zeigt das DFB-Team demzufolge auch gegen Rumänien. Der Privatsender geht um 20.15 Uhr auf Sendung.

Moderator Florian König und Experte Uli Hoeneß begrüßen und führen Euch durch die Vorberichte, kommentieren werden dann Marco Hagemann und Steffen Freund.

Abgesehen von der klassischen Möglichkeit, RTL an Eurem TV-Gerät einzuschalten, könnt Ihr die RTL-Übertragung zu dem Länderspiel heute auch im Livestream verfolgen - und zwar bei TVNOW. Dort könnt Ihr die Partie im Anschluss dann zudem nochmals im Re-Live ansehen. Auf Abruf stehen außerdem Analysen und Highlights bereit.

TVNOW lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen, danach kostet das Angebot 4,99 Euro pro Monat. Das Abonnement bei TVNOW, das das gesamte Programm-Portfolio der RTL-Gruppe (RTL, RTL II, Vox, Super RTL, ntv, RTL Nitro) umfasst, lässt sich monatlich kündigen.

Bei DAZN steht Rumänien gegen Deutschland für Euch auf der Plattform ab Montag um 0 Uhr im Re-Live bereit. Ansonsten zeigt der Streamingdienst alle WM-Qualifikationsspiele live. Zu sehen bekommt Ihr bei DAZN in Sachen Fußball live auch die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 sowie internationale Pokal-Wettbewerbe.

Auch hier sind die ersten 30 Tage kostenfrei. Nach dem Probemonat besteht die Möglichkeit, mit einem Monatsabo (11,99 Euro) oder einem Jahresabo (119,99 Euro) weiterzumachen.

Rumänien vs. Deutschland heute im Liveticker

Das zweite Qualifikationsspiel der deutschen Elf könnt Ihr heute auch problemlos im Liveticker von SPOX verfolgen. Dort entgeht Euch nichts.

Rumänien - Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen

Rumänien: Nita - Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Marin, Stanciu - Man, Tanase, Coman - Keserü

Nita - Popescu, Chiriches, Burca, Bancu - Marin, Stanciu - Man, Tanase, Coman - Keserü Deutschland: Neuer - Klostermann, Can, Rüdiger, Ginter - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Sane, Gnabry, Havertz

WM-Qualifikation: Termine und Gegner des DFB-Teams

Insgesamt zehnmal muss die Nationalelf zwischen März und November 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation ran. Das DFB-Programm:

Datum Anpfiff Gegner Spielort 25. März 20:45 Uhr Island Duisburg 28. März 20:45 Uhr Rumänien Bukarest 31. März 20:45 Uhr Nordmazedonien Duisburg 02. September 20:45 Uhr Liechtenstein St.Gallen 05. September 20:45 Uhr Armenien noch offen 08. September 20:45 Uhr Island Reykjavik 08. Oktober 20:45 Uhr Rumänien noch offen 11. Oktober 20:45 Uhr Nordmazedonien noch offen 11. November 20:45 Uhr Lichtenstein noch offen 14. November 18 Uhr Armenien noch offen

DFB-Team: Aufgebot für die WM-Quali

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)