DFB: Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw und Joshua Kimmich heute im Liveticker

Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Sonntag stellen sich Bundestrainer Joachim Löw und Joshua Kimmich heute den Fragen der Presse. Hier könnt Ihr die PK im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB: Pressekonferenz mit Löw und Kimmich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Neben Süle kann Löw auch auf Toni Kroos (abgereist nach Adduktorenproblemen), Jonas Hofmann (Corona) und Marcel Halstenberg (Quarantäne als Kontaktperson der Kategorie 1 von Hofmann) nicht zurückgreifen.

Vor Beginn:

Für die Partie gegen Rumänien muss Löw auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger hatte aufgrund einer Oberschenkelzerrung schon den Start in die WM-Quali gegen Island (3:0) verpasst. Am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien steht er ebenfalls nicht zur Verfügung.

Vor Beginn:

Neben Bundestrainer Joachim Löw spricht auch Joshua Kimmich zur Presse.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Die PK startet um 16.30 Uhr.

DFB: Pressekonferenz mit Löw und Kimmich heute im TV und Livestream sehen

Der DFB bietet Euch mehrere Optionen, live und kostenlos bei der PK dabei zu sein. Sowohl im Livestream bei DFB-TV als auch auf dem verbandseigenen YouTube-Channel könnt Ihr reinschalten.

WM-Qualifikation 2022: Der Spielplan der DFB-Elf