DFB-Team: Deutschland gegen Ukraine heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der UEFA Nations League trifft Deutschland am heutigen Abend auf die Ukraine. Wie Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

DFB-Team: Deutschland gegen Ukraine heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die ukrainische Auswahl könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Die ARD zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Fernsehen.

Auch für einen Livestream ist gesorgt: Auf diesen könnt Ihr über die ARD-Mediathek zugreifen. Um 20.15 Uhr geht das Live-Programm mit Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger auf Sendung.

DAZN zeigt das Spiel zwischen der DFB-Elf und der Ukraine nicht live, sondern erst ab 0.00 Uhr im Re-Live, überträgt dafür aber alle anderen Spiele aus der UEFA Nations League. Falls Euch also beispielsweise das Spiel zwischen Portugal und Frankreich oder der Schweiz und Spanien interessiert, könnt Ihr dieses auf DAZN sehen.

Neben der Nations League zeigt DAZN auch die Champions League, die Europa League und europäische Spitzenligen wie die LaLiga, die Serie A oder die Ligue 1. DAZN zeigt zudem auch US-Sport, Boxen, Tennis, Darts und vieles mehr.

DAZN kostet 11,99 monatlich oder 119,99 Euro jährlich - je nachdem, was Ihr bevorzugt. Falls Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr als Neukunde zudem zunächst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Deutschland gegen Ukraine: Ort, Datum, TV-Übertragung

Wettbewerb: UEFA Nations League

Datum: 14. November 2020

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Übertragung: ARD

Livestream: ARD-Mediathek, DAZN (zeitversetzt)

DFB-Team: Spielplan in der Länderspielpause

Am vergangenen Mittwoch absolvierte Deutschland bereits ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien, dieses gewann die DFB-Elf mit 1:0. Am Dienstag steht das abschließende Spiel dieser Länderspielpause gegen Spanien an.

Datum Anpfiff Wettbewerb Heim Gast 11. November 20.45 Uhr Testspiel Deutschland Tschechien 14. November 20.45 Uhr Nations League Deutschland Ukraine 17. November 20.45 Uhr Nations League Spanien Deutschland

DFB-Team: Deutschland gegen Ukraine heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, um die Begegnung zu verfolgen, bietet Euch unser Liveticker. Darin verpasst Ihr keine der wichtigen Spielszenen.

Zum Liveticker des Spiels Deutschland gegen die Ukraine gelangt Ihr hier.

Deutschland: Der DFB-Kader im Überblick

27 Spieler wurden von Joachim Löw für die drei Länderspiele des DFB-Teams nominiert. Aufgrund von Verletzungen mussten jedoch noch einige Änderungen vorgenommen werden.

Joshua Kimmich, Thilo Kehrer und Marcel Halstenberg fallen alle aus, sie werden nicht zum Einsatz kommen.