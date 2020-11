Deutschland - Tschechien 1:0: Waldschmidts Abstauber reicht DFB-Team zu Arbeitssieg

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen zufriedenstellenden, aber nicht unbedingt überzeugenden Start in die letzte Länderspielphase des Jahres hingelegt (die Highlights im Video!). Vor leeren Rängen in der Leipziger Red Bull Arena kam die personell stark veränderte Elf von Joachim Löw beim Test gegen Tschechien zu einem knappen 1:0 (1:0). Nun stehen die Nations-League-Duelle mit der Ukraine (Samstag, 20.45 Uhr) und Spanien (Dienstag, 20.45 Uhr) auf dem Programm.

"Es ist so, dass wir in der Konstellation wahrscheinlich nicht mehr zusammenspielen. Trotzdem war es so, dass die Jungs sich reingehängt haben, von daher kann man zufrieden sein. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, aber in der zweiten hätten wir das 2:0 nachlegen müssen", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei RTL.

Auch von den beiden Debütanten Philipp Max und Ridle Baku, Nummer 111 und 112 in der Ära Löw, war der 60-Jährige angetan: "Ich denke, insgesamt kann man mit den Neuen zufrieden sein. In der ersten Halbzeit hatten wir mit Ilkay Gündogan mehr Spielqualität. Aber insgesamt war es engagiert von allen." Gündogan selbst sagte: "Dass Fehler passieren ist völlig normal. Das muss man gerade den jungen Spielern, die teilweise ihr erstes Länderspiel gemacht haben, verzeihen."

Florian Neuhaus, Deutschland bester Spieler des Abends, sagte: "Man hat schon gesehen, dass wir so noch nie zusammengespielt haben. Aber wir haben das gut verteidigt. Jetzt wollen wir am Samstag definitiv gegen die Ukraine gewinnen."

Deutschland - Tschechien: Die Analyse

Bundestrainer Löw warf ohne die noch nicht zur Verfügung stehenden Spieler des FC Bayern und Kroos die Rotationsmaschine an und hielt gegenüber dem Duell mit der Schweiz (3:3) vor einem Monat nur an Rüdiger von Beginn an fest.

Unter den zehn Neuen befanden sich mit Baku (Wolfsburg) und Max (Eindhoven) die Debütanten Nummer 111 und 112 der Ära Löw. Vor allem der Ex-Augsburger machte auf der linken Seite im Löw'schen 3-4-3 mächtig Dampf. Nach einem von Tschechiens Keeper Pavlenka parierten Schuss von Neuhaus war es Max, der den Ball scharf in den Fünfmeterraum legte, wo Waldschmidt bereit stand und zu seinem zweiten Länderspiel-Treffer abstaubte (13.).

Die frühe Führung gab dem DFB-Team viel Sicherheit. So entwickelte sich gerade in den ersten 45 Minuten gegen einen zugegebenermaßen limitierten Gegner ein durchaus munteres Spiel mit guten Passstafetten, die einige Male in aussichtsreichen Chancen mündeten. Die fehlende Präzision im Abschluss, aber auch die eine oder andere starke Rettungstat des hellwachen Bremers Pavlenka verhinderte eine höhere Führung zur Pause.

Deutschland - Tschechien: Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler © imago images / Picture Point LE 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Tschechien in Leipzig mit 1:0 (1:0) gewonnen. Luca Waldschmidt erzielte das Tor des Tages. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik. © imago images / MIS 2/15 Kevin Trapp: Musste zwar einige Male eingreifen und tat das souverän, die Versuche der Tschechen waren allerdings auch keine Hochkaräter - bis auf Vydras Großchance in der 82. Minute. Diese vereitelte er exzellent. Note: 3. © imago images / Picture Point LE 3/15 Jonathan Tah: Mit den meisten Ballkontakten aller Spieler und auch im Zweikampf ordentlich. Wirkte allerdings oft recht behäbig in seinen Aktionen. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Robin Koch: Solide Leistung des Premier-League-Legionärs als zentraler Spieler der Abwehrkette. Beschränkte sich in Ballbesitz meist auf die ganz sicheren Pässe. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/15 Antonio Rüdiger: Auch er lieferte eine ordentliche Vorstellung ab, ohne dabei zu glänzen. Kam auf die meisten klärenden Aktionen beim DFB-Team (4). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 6/15 Ridle Baku: Erste Nominierung und gleich das Debüt. Nicht fehlerfrei, lieferte aber eine gute Leistung ab und war oft vorne zu finden. Hatte beim 1:0 seine Füße im Spiel und bereitete mit die meisten Torschüsse vor (3). Nach der Pause schwächer. Note: 3. © imago images / MIS 7/15 Philipp Max: Der nächste Debütant, der in der Startelf stand. 13 Minuten später bereitete er das 1:0 stark vor. Spielte einige tolle Hereingaben und keinen Fehlpass in der ersten halbe Stunde. Bewies oft eine gute Vororientierung. Note: 2. © imago images / MIS 8/15 Ilkay Gündogan: Der erfahrenste Nationalspieler führte das Team als Kapitän aufs Feld und hatte in Halbzeit eins die meisten Ballaktionen. Bot sich häufig tief an und initiierte die deutschen Angriffe. Ging zur Pause runter. Note: 3. © imago images / Picture Point LE 9/15 Florian Neuhaus: Erneut ein starkes Spiel vom Gladbacher, dessen guter Schuss das 1:0 erst ermöglichte. Zeigte ein super Spielverständnis und kam auf zahlreiche Ballgewinne. Hatte bei seinem Pfostenkracher Pech (77.). Bester deutsche Spieler. Note: 1,5. © imago images / MIS 10/15 Julian Brandt: Bemüht und mit einigen guten Zuspielen, aber mal wieder mit zu vielen Fehlpässen. Vergab eine Großchance jämmerlich (32.), leitete aber Amiris Doppelchance stark ein. Baute nach der Pause jedoch stark ab. Note: 4,5. © imago images / MIS 11/15 Jonas Hofmann: Nach 13 Ballaktionen und 20 Minuten war für ihn die Partie bereits wieder gegessen. Der Gladbach verletzte sich am hinteren Oberschenkel und musste raus. Keine Bewertung. © imago images / Picture Point LE 12/15 Luca Waldschmidt: War bei Max‘ scharfer Hereingabe zur Stelle und traf zum Siegtor. Es war sein 2. Länderspieltor. In der Ballbehauptung noch mit Luft nach oben. Zusammen mit Baku und Brandt mit den meisten Torschussvorlagen. Note: 3. © imago images / Jan Huebner 13/15 Nadiem Amiri: Kam bereits nach 20 Minuten für den angeschlagenen Hofmann ins Spiel und hatte mit drei Torschüssen die meisten der Deutschen in Halbzeit eins. Muss bei seiner Doppel-Großchance aber zwingend treffen (43.). Note: 3,5. © imago images / MIS 14/15 Mahmoud Dahoud: Zur Pause für Gündogan eingewechselt. Bot sich oft als erste Anspielstation an. Verdaddelte einen aussichtsreichen Pass auf Brandt leichtfertig (65.). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 15/15 Nico Schulz: Wurde nach 69 Minuten für Max eingewechselt. Fiel nicht besonders auf, blieb auf der linken Seite aber fehlerlos. Note: 3,5.

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie zunächst ein wenig ab, wenngleich das deutsche Mittelfeld weiterhin die volle Kontrolle hatte. Gerade Neuhaus verlieh dem Spiel nach der Auswechslung von Kapitän Gündogan zur Halbzeit Struktur. Torgefährliche Aktionen blieben bis auf einen Lattenschuss von Neuhaus (77.) jedoch Mangelware.

Da die in der Schlussphase noch einmal mutig werdenden Tschechen im deutschen Keeper Trapp ihren Meister fanden, blieb es letztlich bei einem knappen, angesichts der guten ersten Hälfte aber verdienten Arbeitssieg der Deutschen.

Der einzige Wermutstropfen aus Sicht der Löw-Elf war die Verletzung von Hofmann: Der Gladbacher musste nach 21 Minuten aufgrund von Oberschenkelproblemen für Amiri weichen.

Deutschland - Tschechien: Die Aufstellungen

Deutschland: Trapp - Tah, Koch, Rüdiger - Baku, Gündogan (46. Dahoud), Neuhaus, Max (69. Schulz) - Hofmann (21. Amiri), Brandt, Waldschmidt

Tschechien: Pavlenka - Mateju, Brabec, Jemeika, Novak (46. Soucek) - Holes, Barak (69. Kral) - Cerny (46. Jankto), Dockal (69. Darida), Kopic (78. Ondrasek) - Krmencik (46. Vydra)

Deutschland - Tschechien: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Waldschmidt (13.)

Deutschland traf in jedem der vergangenen 19 Länderspiele (zuletzt torlos beim 0:3 in den Niederlanden im Oktober 2018).

Deutschland gewann in Durchgang eins starke 62 Prozent der Zweikämpfe, war zu 60 Prozent in Ballbesitz und brachte sieben Schüsse auf das gegnerische Tor - so viele waren es in einer ersten Hälfte zuletzt im Mai 2010 gegen Malta (damals elf).

Es ist Deutschlands erstes Zu-Null-Spiel seit dem 16. November 2019 und einem 4:0 gegen Weißrussland.

Deutschland ist seit elf Länderspielen unbesiegt (sechs Siege, fünf Remis) - die letzte Niederlage war das 2:4 gegen die Niederlande im September 2019.

Der Star des Spiels: Florian Neuhaus (Deutschland)

Ließ seinem starken ersten Länderspiel ein starkes zweites folgen. Riss das Spiel im Mittelfeld an sich, forderte und verteilte viele Bälle meist klug und fehlerfrei. Darüber hinaus verzeichnete der Gladbacher mit zehn Balleroberungen die meisten aufseiten der Deutschen. Ebenfalls nennenswert: Trapp, der zwar lange nichts zu tun hatte, dann aber in der 82. Minute aus kurzer Distanz einen Kopfball von Vydra mit einer exzellenten Flugparade vereitelte und so den Sieg festhielt.

Der Flop des Spiels: Borek Dockal (Tschechien)

Keine Handlungsschnelligkeit, kein Durchsetzungsvermögen, keine Ideen: Tschechiens Spielmacher stand sinnbildlich für die fehlende Offensivqualität des Gegners. Kein Spieler leistete sich am Mittwochabend in Leipzig so viele Ballverluste wie Dockal (22).

Der Schiedsrichter: Andris Treimanis (Lettland)

Wie in einem Freundschaftsspiel üblich blieben die heiklen Szenen aus. Der 35-jährige Unparteiische aus Lettland hatte daher keine Probleme mit der Leitung der Begegnung.