FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB gegen den FC Kopenhagen: Ein bisschen vom "alten" Manuel Neuer ist zurück

Nach 17 gewonnenen Gruppenspielen in Folge muss der FC Bayern München mal wieder eine Punkteteilung in der Champions League hinnehmen. Der deutsche Rekordmeister kam am 5. Spieltag gegen den FC Kopenhagen beim 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena nicht über ein 0:0 hinaus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Manuel Neuer Bekam in Halbzeit eins gar nichts zu tun, Bardghjis Schuss schaute er um den Pfosten herum (27.). Unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte blieb er bei einem langen Schlag am anlaufenden Claesson hängen, gewann aber das anschließende Kopfballduell gegen ihn. Auch beim Schuss von Achouri auf dem Posten (67.). Bockstark seine doppelte Reaktion kurz vor Schluss gegen Elyounoussi - das sah schon wieder etwas nach dem "alten" Neuer aus (87.). Note: 2,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Konrad Laimer Defensiv ohne Probleme und daher häufiger in der Offensive unterwegs. Dort mit ordentlichen Aktionen, wirklich durchschlagkräftig wurde es aber nicht. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Leon Goretzka Aufgrund des Ausfalls von Min-Jae Kim half Goretzka als Innenverteidiger aus. In dieser Rolle sehr aufmerksam und souverän, verteidigte gut nach vorne. Bei Kopenhagens Großchance durch Lerager allerdings nicht auf dem Posten (27.). Zur Pause kam er bereits auf 74 Ballaktionen, am Ende waren es 140. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Dayot Upamecano Ließ nichts anbrennen und verteidigte souverän, wurde aber auch nicht vehement gefordert. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Alphonso Davies Der Kanadier lieferte eine Leistung ohne Glanzpunkte ab. Nach hinten solide, nach vorne eher verhalten. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Joshua Kimmich Der Sechser hatte aufgrund der Positionierung von Guerreiro im Spielaufbau viel Platz neben sich. Spielte ein paar gute schnelle Pässe in die Offensive und den schönen langen Ball auf Kane, den dieser aber nicht nutzen konnte (41.). Versuchte viel, um offensiv etwas anzukurbeln, doch dem Team fehlte es insgesamt an Esprit. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Raphael Guerreiro Der Portugiese feierte sein Startelfdebüt für den FC Bayern und wurde nominell an der Seite von Kimmich aufgeboten. Guerreiro interpretierte seine Rolle aber extrem offensiv und rückte im Spielaufbau bisweilen bis in die vorderste Linie vor. Am Ball so gut wie fehlerlos, zündende Ideen hatte der Ex-Dortmunder aber nicht. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung zusammen mit Tel mit den meisten Ballverlusten beim FCB (14). Note: 4.

© imago images FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Kingsley Coman Der Franzose wirkte unglücklich in seinen Aktionen und daher auch zunehmend unzufrieden. Brachte sein Tempo und die Stärken im Eins-gegen-eins nicht ins Spiel, auch seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Thomas Müller Stand mal wieder in der Startelf und kam zu seinem 681. Spiel für die Bayern. Legte mit einem klugen Kopfball zu Tel die erste gute Bayern-Gelegenheit auf (14.). Der revanchierte sich in der 30., als Müller die noch größere Chance hatte, mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz jedoch an Keeper Grabara scheiterte. Gedankenschnelles Zuspiel auf Coman, woraus dieser jedoch nichts machen konnte (42.). Müller war jedoch ungewohnt unsicher im Passspiel: Jeden dritten Ball spielte er zum Gegenspieler. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Mathys Tel Der Franzose kam zum ersten Startelfeinsatz in der Königsklasse seiner Karriere. Tel begann als linker Flügelspieler und mit einem Ball ins Aus, der Tuchel auf der Bank sichtlich aufregte. In der 14. hatte er Bayerns erste hochkarätige Torchance, verzog aus sechs Metern mit links jedoch deutlich. Bereitete per Kopf Müllers Kopfballchance vor (30.). Insgesamt sehr umtriebig und bemüht, führte auch die meisten Zweikämpfe auf dem Feld. Nach der Pause spielte Tel deutlich zentraler, viel kam aber nicht mehr. Note: 3.

© getty FC Bayern München vs. FC Kopenhagen - Noten: Harry Kane Im ersten Abschnitt kaum zu sehen. Der Engländer kam auf lediglich acht Ballaktionen, insgesamt waren es 17. Die vielversprechendste davon war jene in der 41., als er schön von Kimmich freigespielt wurde, das Zuspiel aber nicht unter Kontrolle bringen konnte. Es dauerte bis zu Minute 68, ehe von Kane wieder etwas zu sehen war: Seinen Schuss aus 17 Metern wehrte Grabara zur Ecke ab. Mehr war nicht. Note: 4.