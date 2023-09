Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten und Einzelkritiken der Spieler von PSG und BVB: Süle im Pech - Hakimi stellt Mbappé in den Schatten

Borussia Dortmund hat das Auswärtsspiel bei PSG zum Auftakt der Champions League verdient mit 0:2 verloren. Dabei steht die schwarz-gelbe Defensive lange sicher, bevor ein unglücklicher Elfer das Spiel kippen lässt. Bei den Franzosen ist Kylian Mbappé zur Abwechslung nicht der beste Mann.

Edin Terzics Taktik ohne echte Spitze geht lange auf, im Umschaltspiel ist der BVB aber viel zu unpräzise. Auch Marcel Sabitzers Ersatzmann macht keine gute Figur. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder und PSG-Profis.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Gianluigi Donnarumma Wurde in den ersten 45 Minuten lediglich einmal geprüft, den Distanzschuss von Malen parierte er aber sicher. Auch nach dem Seitenwechsel weitestgehend beschäftigungslos. Was den Weg auf sein Tor fand, landete in seinen Armen. Note: 3,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Achraf Hakimi War sehr offensiv eingestellt und ließ daher in der Anfangsphase Ryerson ein-, zweimal entwischen. Wurde defensiv abgesehen davon aber überhaupt nicht gefordert. Vor der Pause mit einigen guten Gelegenheiten aus dem Rückraum heraus, blieb aber jedes Mal an einem Dortmunder Bein hängen. Erzielte nach dem Seitenwechsel sehenswert das 2:0, als er Hummels ins Leere grätschen ließ. Machte auch sonst viele Meter und verzeichnete die meisten Ballaktionen aller Akteure auf dem Platz. Note: 2.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Marquinhos Sehr souveräne Vorstellung des Pariser Abwehrchefs. Verteidigte einige Male clever nach vorne gegen den Ball und erstickte die vereinzelten Dortmunder Konterchancen schon in der Entstehung. Auch in den Luftduellen gegen Füllkrug am Ende fehlerlos. Note: 2,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Milan Skriniar Auch der zweite PSG-Innenverteidiger präsentierte sich über die 90 Minuten sehr sicher, ernsthaft gefordert wurde er aber ebenfalls nicht. Abzüge in der B-Note gibt es für seinen hier und da schlampigen Spielaufbau. Vor allem in der ersten Halbzeit schenkte er den Ball im Vorwärtsgang ein ums andere Mal her. Note: 3.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Lucas Hernández Entwickelte nicht ganz den Offensivdrang, den Pendant Hakimi an den Tag legte. Wurde in den ersten 15 Minuten zweimal ins Laufduell mit Adeyemi gezwungen, spielte dabei aber seine Erfahrung aus und kochte den BVB-Angreifer klug ab. Musste, als Dortmund gegen Ende offensiver auftrat, auch in das ein oder andere direkte Duell, bestach aber auch dort mit guter Zweikampfquote (80 Prozent). Note: 2,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Vitinha Zog als vertikaler Ballverteiler viele wichtige PSG-Angriffe auf. Kombinierte sich in der Anfangsviertelstunde im Zusammenspiel mit Mbappé einige Male in den Dortmunder Strafraum, am entscheidenden Pass haperte es aber noch. Hatte in Halbzeit eins zudem die einzige wirklich gefährliche PSG-Chance, als er den Ball aus guten 16 Metern an den Pfosten hämmerte. Beim 2:0 dann mit dem Assist für Hakimi nach traumhafter Doppelpass-Kombination. Note: 2.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Manuel Ugarte Hielt sich im Gegensatz zu seinem beiden Nebenmännern offensiv weitestgehend zurück. Sicherte stattdessen gegen die wenigen Dortmunder Gegenstöße ab und machte das recht ordentlich. Suchte meist das sichere Zuspiel zu Vitinha oder Zaire-Emery statt den Pass in die Spitze, brachte dabei aber auch als einziger Akteur auf dem Feld jeden einzelnen seiner Bälle an den Mann. Note: 3.

© imago images Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Warren Zaire-Emery Jedes Mal, wenn der 17-Jährige an den Ball kam, ging ein Raunen durchs Stadion. Ließ die BVB-Defensivspieler im Dribbling manchmal wie Slalomstangen stehen und sorgte so für viel Raumgewinn. Hier und da noch etwas zu verspielt, insgesamt aber eine gute Leistung. Überließ nach der Pause Vitinha den kreativeren Part und hielt sich etwas zurück. Note: 3.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Ousmane Dembélé Die Bemühungen kann man dem Stürmer beim Duell gegen seinen Ex-Klub nicht absprechen. Im Gegensatz zu Mbappé auf der anderen Seite blieb Dembélé in den Eins-gegen-Eins-Situationen aber viel zu oft am Gegenspieler hängen. Verzeichnete so die mit Abstand meisten Ballverluste bei den Franzosen. Auch im eigenen Abschluss glücklos, aber mit einem starken Vorstoß vor dem Elfmeter. Note: 3,5.

© imago images Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Randal Kolo Muani War kaum ins PSG-Spiel eingebunden. Vergab in Minute 15 freistehend vor Kobel, ansonsten sah man vom Ex-Frankfurter sehr wenig. Hatte bis zu seiner Auswechslung die wenigsten Ballkontakte aller Pariser Feldspieler (30.). Note: 4,5.

© imago images Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Kylian Mbappé In der ersten halben Stunde über weite Strecken bei Wolf gut aufgehoben, fand der Superstar der Pariser erst kurz vor der Pause so richtig in die Partie. Wirklich zwingend wurde es aber zunächst nicht. Eröffnete mit seinem sicher verwandelten Elfer dann die PSG-Drangphase. Kurz vor Spielende noch mit einer Mega-Chance, sein Lupfer strich aber ganz knapp am Pfosten vorbei. Note: 2,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: PSG-Einwechselspieler Gonçalo Ramos: Kam in der 80. Minute für den blassen Kolo Muani in die Partie. Hatte eine Halbchance nach Vorarbeit von Dembélé. Sein Tor in der Nachspielzeit wurde richtigerweise aberkannt. Ohne Bewertung. Kang-In Lee: Wurde in der 80. Minute für Vitinha eingewechselt. Verzeichnete noch ein paar gute Aktionen am und gegen den Ball. Ohne Bewertung. Danilo Pereira: Durfte in der 88. Minute für Hernández ran. Sammelte noch ein paar Spielminuten und half, den Sieg über die Zeit zu schaukeln. Ohne Bewertung.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Gregor Kobel War in Halbzeit eins nur einmal am kurzen Pfosten gegen Dembélé gefordert. Beim Elfmeter und dem 0:2 aus kurzer Distanz chancenlos. Note: 3,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Julian Ryerson Sehr einsatzfreudig, rückte gegen die Flügelstürmer immer wieder raus. Fast das Eigentor, als er bei einer Ecke angeschossen wurde (39.). Von Dembélé vor dem Elfmeter sehr leicht überspielt. Nach dem Rückstand auch mit ein paar offensiven Akzenten. Note: 4.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Niklas Süle Ackerte in der Fünferkette. Clever, wie er Hernández im Strafraum abdrängte (30.). Bekam in Halbzeit eins nach einer Ecke den Ball an den Arm, das blieb ohne Folgen. Nach der Pause beim Handelfmeter einfach nur im Pech. Note: 4.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Mats Hummels Von Mbappé direkt in der 2. Minute im Zweikampf nass gemacht, in der Folge zentral in der Fünferkette aber solide. Köpfte nach einer Ecke drüber (8.), grätschte ein paar Bälle als letzter Mann ab - und beim 0:2 in höchster Not ins Leere. Note: 3,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Nico Schlotterbeck Hatte als linker Innenverteidiger in der Fünferkette richtig viel zu tun, grätschte und blockte gegen die PSG-Offensive wie ein Weltmeister. Im Spielaufbau aber in Halbzeit eins mehrfach mit unnötigen Fehlern, sorgte so selbst für Gefahr. 15 Ballverluste sind zu viel. Note: 4.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Marius Wolf Gab Mbappé nach fünf Minuten einen mit, kam aber ungeschoren davon. Diszipliniert in der Defensivarbeit, hier und da aber mit Ungenauigkeiten. Nach vorne ohne Akzente. Note: 4.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Marcel Sabitzer Verletzte sich in der 12. Minute ohne Fremdeinwirkung und musste runter, saß anschließend mit Oberschenkelverband auf der Bank. Ohne Bewertung.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Emre Can Als zentraler Sechser im 5-3-2 mit enormem Laufpensum, nach vorn wie nach hinten. Konnte das Spiel aber nicht beruhigen, die quirligen PSG-Spieler waren für ihn manchmal etwas zu schnell. Stark, wie er Dembélé beim Konter ablief (71.). Überflüssige Gelbe Karte. Note: 3,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Julian Brandt Machte viele Meter und brachte sich in der Defensive mit ein. Hatte aber für seine Verhältnisse viel zu viele Ballverluste (16) und Fehlpässe im Umschaltspiel - 61 Prozent Passquote. Offensiv so ohne viel Wirkung. Note: 4,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Karim Adeyemi Als zweite Spitze neben Malen aufgeboten, sollte seine Schnelligkeit ausspielen. Einige Laufduelle mit Hernández auf der rechten Seite. Für viel Torgefahr konnte er aber nicht sorgen, traf zu oft die falsche Entscheidung. Ließ Vitinha bei dessen Pfostenschuss einfach ziehen. Note: 4,5.

© getty Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund, Noten: Donyell Malen War 13 Minuten nicht zu sehen, bekam dann den Ball, zog auf und hatte den lange einzigen gefährlichen Abschluss der Gäste. In der Folge aber nahezu unsichtbar, bekam wenig Bälle (25 Ballaktionen). Note: 4.