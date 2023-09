FC Bayern München - Manchester United 4:3: Zum 20. Mal in Folge! FCB startet wieder erfolgreich in die Champions League

Der FC Bayern ist zum 20. Mal in Folge erfolgreich in eine Champions-League-Saison gestartet: Am 1. Spieltag der Gruppe A gewannen effektive Münchner ohne ihren gesperrten Trainer Thomas Tuchel nach einer wilden Schlussphase 4:3 (2:0) gegen Manchester United.

Für den FC Bayern trafen Leroy Sané (28.), Serge Gnabry (32.), Harry Kane per Handelfmeter (53.) und Mathys Tel (90.+2). Rasmus Höjlund (49.) und Casemiro (88. und 90.+5) verkürzten zwischenzeitlich für Manchester United.

Für Thomas Müller war es im 143. Einsatz der 100. Sieg in der Champions League. Bislang gelang dies zuvor nur Cristiano Ronaldo (115) und Real Madrids Torwart-Idol Iker Casillas (101).

Wegen seines Platzverweises beim letztjährigen Ausscheiden gegen Manchester City fehlte Trainer Thomas Tuchel gesperrt. An der Seitenlinie vertraten ihn seine Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry. In der Startelf gab es im Vergleich zum 2:2 gegen Bayer Leverkusen eine Änderung: Auf der Zehn begann der wieder genesene Jamal Musiala statt Thomas Müller.

Im Parallelspiel der Gruppe A trennten sich Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen zuvor 2:2. Damit führt der FC Bayern die Gruppe an.

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga am Samstag den VfL Bochum. Das nächste Champions-League-Spiel steigt am 3. Oktober auswärts gegen Kopenhagen.

FCB-Noten: Wann darf Tel länger ran - wo ist Goretzkas Dynamik hin?

FC Bayern - Manchester United: Die Analyse

Beim Spitzenspiel gegen Leverkusen hatte der FC Bayern eine unglaublich druckvolle Anfangsphase hingelegt, diesmal war es das Gegenteil: Die Münchner agierten zunächst statisch und fehlerhaft, es reihten sich unnötige Fehlpässe und Ballverluste aneinander. Immer wieder verzettelten sich die Spieler in Einzelaktionen. Weil United nur marginal zielstrebiger auftrat und die Partie aufgrund etlicher kleinerer Fouls regelmäßig unterbrochen wurde, kam kaum Spielfluss zustande.

Vor Anpfiff erklärte Tuchel, dass er in seiner Startelf auch deshalb auf Thomas Müller verzichtet hatte, weil er mit Jamal Musiala die linke Seite stärken wolle. Tatsächlich griff der FC Bayern kurioserweise aber zunächst trotzdem hauptsächlich über rechts an, so auch vor Leroy Sanés 1:0. Bis dahin liefen 42 Prozent aller Angriffe über rechts, aber nur 25 Prozent über links.

Die zu diesem Zeitpunkt noch eher unverdiente - und zudem durch einen Patzer von United-Keeper André Onana ermöglichte - Führung gab den Münchnern etwas Sicherheit. Sie agierten nun mit einer besseren Körpersprache, nur vier Minuten später verdoppelte Serge Gnabry. Weitere Großchancen spielte sich der FC Bayern bis zur Pause aber nicht heraus, das aktuell generell kriselnde United zeigte keine Reaktion auf den Rückstand.

Diese Reaktion erfolgte aber nach der Pause durch Mithilfe des FC Bayern: Musiala verlor den Ball, dann fälschte Min-Jae Kim einen Schuss von Rasmus Höjlund zum Anschlusstreffer ab. Einen möglichen Aufwind der Gäste unterband Harry Kane aber mit seinem verwandelten Handelfmeter nur vier Minuten später.

Die Münchner spielten fortan zwar weiterhin nicht sonderlich ansehnlich, kamen aber dennoch regelmäßig zu guten Abschlusschancen. Weil sie diese nicht nutzten, wurde es nach Uniteds abermaligem Anschlusstreffer in der 88. durch Casemiro nochmal unnötig spannend. Es war der Auftakt einer wilden Schlussphase mit zwei Treffern in der Nachspielzeit.

FC Bayern - Manchester United: Die Daten des Spiels

FC Bayern München vs. Manchester United - 4:3 Tore 1:0 Sané (28.), 2:0 Gnabry (32.), 2:1 Höjlund (49.), 3:1 Kane (53./HE), 3:2 Casemiro (88.), 4:2 Tel (90.+2.), 4:3 Casemiro (90.+5.) Aufstellung FC Bayern München Ulreich - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala (75. Choupo-Moting), Gnabry (63. Coman) - Kane Aufstellung Manchester United A. Onana - Diogo Dalot, Lindelöf, Li. Martinez, Reguilon - Casemiro, Eriksen (69. McTominay), Pellistri (81. Garnacho), Bruno Fernandes, Rashford - Höjlund (81. Martial) Gelbe Karten Goretzka (62.) / Li. Martinez (62.)

Der Star des Spiels: Leroy Sané (FC Bayern München)

Führte sich zwar mit einem ungewohnten leichten technischen Fehler in die Partie ein, der womöglich eine frühe Großchance verhinderte, war anschließend aber wieder der auffälligste Münchner. Leitete sein 1:0, bei dem er Doppelpass mit Harry Kane spielte, selbst ein (profitierte aber auch von André Onanas Fehler). Schoss auch wieder Ecken - obwohl Joshua Kimmich keine körperlichen Einschränkungen mehr hatte.

Der Flop des Spiels: André Onana (Manchester United)

Die ersten drei Schüsse auf André Onanas Tor waren allesamt drin, bei Leroy Sanés Führungstreffer patzte er übel. Später auch unsicher bei einem Fernschuss von Sané (64.).

Der Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

Glenn Nyberg hatte das Spiel gut unter Kontrolle. Der Elfmeterpfiff war für den aus kurzer Distanz an den Arm geköpften Christian Eriksen zwar ärgerlich, aber vertretbar.