FC Bayern München - ManUnited-Trainer Erik ten Hag stichelt gegen Alphonso Davies: "Kein großartiger Verteidiger"

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag hat vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München Verteidiger Alphonso Davies kritisiert.

"Davies ist sehr offensiv, hat viel Tempo, Pelli (United-Spieler Facundo Pellistri; Anm. d. Red.) kann das ausgleichen. Er kann nicht nur verteidigen, sondern auch offensiv spielen. Er hat die Fähigkeiten, auch in den Angriff zu gehen. Davies ist kein großartiger Verteidiger, also denke ich, dass es ein gutes Spiel für ihn ist", erklärte Ten Hag TNT Sports die Beorderung von Pellistri als Rechtsaußen in die Startelf.

In der laufenden Saison steuerte Davies in fünf Pflichtspielen bereits drei Assists bei. Pellistri stand bei den Red Devils vor dem Spiel gegen den deutschen Rekordmeister noch überhaupt nicht in der Startelf. Lediglich 23 Spielminuten sammelte der Uruguayer 2023/24.