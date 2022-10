Mia san anfällig: Der FC Bayern braucht die Boateng-Mentalität

Der FC Bayern München legte bei Viktoria Pilsen eine 45-Minuten-Gala hin. 4:0 zur Pause, ein neuer Rekordsieg schien sich anzubahnen. Doch nach dem Seitenwechsel schlich sich wieder der Schlendrian ein und ein eigentlich perfekter Champions-League-Abend hatte wieder einen faden Beigeschmack. Und nun gehen die Diskussionen wieder los.

Am 30. März 2013 gastierte der Hamburger SV beim FC Bayern. Ein Spiel, das zur Folge hatte, dass die Mannschaft der Gäste die eigene Anhängerschaft zum Grillfest einlud. Nicht, weil man in München gewann und feiern wollte, sondern weil man mit 2:9 verlor und etwas gutmachen wollte. Es war eine Saison, in der die Bayern am Ende die Champions League gewannen und das HSV-Spiel war ein seriöser Hinweis dafür, wie gut sie damals waren.

Bei jenem Spiel gab es in München dennoch Diskussionen - während und nach dem Spiel. Beim Stande von 8:0 gelang dem HSV durch Innenverteidiger Jeffrey Bruma das erste HSV-Tor des Abends, fünf Minuten später köpfte Heiko Westermann das Tor zum 2:9. Beim ersten Gegentor faltete Jerome Boateng seine Vorderleute zusammen, beim zweiten übernahm Luiz Gustavo diesen Part.

"Die Gegentore sollten uns wachrütteln", schimpfte damals Sportvorstand Matthias Sammer und forderte, dass die Spieler "wieder zu Maschinen" werden, weil es zwischendurch "menschelte" und Menschen eben Fehler machen. Der FC-Bayern-Spieler im Oktober 2022 ist deutlich mehr Mensch als Maschine.

Boateng, der damals so erbost auf ein Gegentor reagierte, dass man hätte glauben können, der FC Bayern hätte gerade den Titel verspielt, würde heute wohl mit Tätlichkeiten gegen die eigenen Spieler vom Platz gestellt werden, wenn er noch bei den Bayern wäre.

Noten: Sanés Top-Form hält an - Ulreich zu schlampig © getty 1/17 Der FC Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Der FCB gewann am 4. Spieltag der Gruppenphase bei Viktoria Pilsen mit 4:2 (4:0). Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Zweiter Saisoneinsatz. Nach 30 Sekunden mit einem zu kurz geratenen Pass, der beim Gegner landete. Gleiches Spiel in Minute 30, was Pilsen die bis dato beste Chance ermöglichte. Unbedrängt mit einem Querschläger kurz vor der Pause. Note: 4. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der Rechtsverteidiger agierte diszipliniert gegen den Ball. Offensiv mit guten Laufwegen, war oft in die entscheidenden Aktionen eingebunden und wusste dann am Ball zu gefallen. Verlor den entscheidenden Zweikampf vor dem 1:4. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Spielte im Zentrum der Viererkette. Kam auf die mit Abstand meisten Ballaktionen bei den Bayern (138). Beim Gegentor zum 2:4 zu weit weg von Torschütze Kliment. Note: 3,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Souveräne Vorstellung gegen eine lange Zeit schwache Pilsen-Offensive. Spielte eine gute Verlagerung auf Mané, die dieser in der Folge zum Führungstor nutzte. Note: 3. © getty 6/17 JOSIP STANISIC: Erneut als Linksverteidiger aufgeboten. Brachte in Halbzeit eins jeden seiner 37 Pässe an den Mann. Sorgte mit einem schlecht platzierten Kopfball im eigenen 16er unnötig für Gefahr und verhinderte die Flanke vor dem 1:4 nicht. Note: 4. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte das Zentrum lange Zeit im Griff und agierte am Ball umsichtig. Das änderte sich erst nach Goretzkas Auswechlung im Laufe der teils fahrigen zweiten Hälfte. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Traf zum 3:0 und mit einem sehenswerten Heber zum 4:0 - es war sein erster Doppelpack in der Champions League. Dazu mit der Vorlage zum 1:0. Bis zur seiner Auswechslung mit den meisten Balleroberungen der Bayern (7). Note: 1,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Legte das Tor zum 2:0 auf. Dazu mit einem guten tiefen Ball auf Vorlagengeber Müller vor dem 3:0. Allerdings: Mit den meisten Ballverlusten auf Seiten des Rekordmeisters (11). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 2,5. © imago images 10/17 SADIO MANE: Mit der Vorlage für Sanés frühe Chance (2.), acht Minuten später markierte er das 1:0 - sein zweiter CL-Treffer für die Bayern. Toller Pass zu Tels Großchance (43.). Note: 2,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Zwölf Ballaktionen und 28 Minuten Spielzeit, dann musste Müller angeschlagen vom Feld gehen. Zuvor traf er zum 2:0 und bereitete das 3:0 vor. Es war Tor Nummer 230 und Assist Nummer 248 im 639. Pflichtspiel für den FC Bayern. Note: 2. © imago images 12/17 LEROY SANE: Verzog erst knapp (2.). Starker Ball in die Tiefe zu Coman, der zum 2:0 führte. Beim 3:0 ließ er klug für Goretzka durch, Tor vier legte er selbst auf. Spielte zahlreiche tolle Pässe und verzeichnete einige gute Balleroberungen. Note: 2. © imago images 13/17 MATHYS TEL: Nach 28 Minuten für Müller ins Spiel gekommen. In der 43. stand der 17-Jährige allein vor Pilsens Kasten, vergab aber mit einem schwachen Linksschuss - den kann man durchaus machen. Insgesamt eine ordentliche Vorstellung. Note: 3,5. © imago images 14/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Zur zweiten Halbzeit für Coman eingewechselt, blieb allerdings ohne Abschluss und und konnte sich kaum in Szene setzen. Note: 4. © imago images 15/17 RYAN GRAVENBERCH: In der 56. Minute für Goretzka gekommen und in der Folge mit einer unauffälligen Vorstellung. Scheiterte allerdings mit einem guten Schuss an der Latte (76.). Note: 3,5. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Sané ging für ihn nach 70 Minuten vom Feld. War kaum an der Kugel und konnte nicht entscheidend helfen, die Kontrolle gegen das aufkommende Pilsen zurückzugewinnen. Note: 3,5. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Wurde für Upamecano eingewechselt und agierte fortan als Linksverteidiger. Der 16-Jährige wurde auf dieser für ihn neuen Position vor dem 2:4 ziemlich allein gelassen. Legte aber Gravenberchs Lattenkracher auf. Note: 3,5.

FC Bayern in Pilsen: Statistiker suchten nach dem höchsten Sieg

Man muss sich ja nicht gleich an die Gurgel gehen, aber dem FC Bayern geht es derzeit ab, dass man Gegentore persönlich nimmt und sich daher nicht mit letzter Anstrengung gegen ein solches Gegentor zu wehren scheint. Es fehlt ein bisschen an dieser Boateng-Mentalität in München.

Beim 4:2 bei Viktoria Pilsen war es im ersten Durchgang eine Machtdemonstration, die ihresgleichen suchte. 4:0-Halbzeitstand, die Statistiker überprüften schon mal den höchsten Sieg in der Champions-League-Geschichte (je ein 8:0 von Real Madrid gegen Malmö FF und vom FC Liverpool gegen Besiktas).

Aber nach der Pause wurde es zu einem gewöhnlichen Spiel für die Geschichtsbücher des Klubs. Pilsen spielte in der Verzweiflung der drohenden Blamage munter drauf los, zwang die Münchener zum defensiven Handeln und erlaubte Sven Ulreich sogar, dass er sich unverhofft auszeichnen durfte.

Ein 4:2 gegen einen Gegner, der zur Halbzeit selbst mit einem 0:4 noch zufrieden gewesen wäre, ist kein Thema, das man komplett ignorieren kann. "In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen zu wenig gemacht. Das war unnötig", sagte Ulreich nach dem Spiel. Auch Doppel-Torschütze Leon Goretzka forderte abermals: "Wir müssen es seriös zu Ende spielen."

FC Bayern: Viele Ausfälle - aber keine Entschuldigung

Doch genau da beginnt das Problem der Bayern - schon am vergangenen Wochenende gab man im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund eine 2:0-Führung aus der Hand, weil man den berühmten Sack "nicht zumachen" konnte, wie Julian Nagelsmann noch im Signal-Iduna-Park richtig feststellte.

Erst spricht man über die Offensivabteilung, die ihre Chancen nicht konsequent nutzt, nun ist es inzwischen wieder die Defensive, die wieder in die Kritik gerät, weil die Gegentore zu leicht fallen bzw. die Chancen dafür zu einfach generiert werden.

Sicherlich ist das in diesem Spiel auch mit den vielen Ausfällen beim FC Bayern erklärbar. Nagelsmann musste gegenüber dem 2:2 in Dortmund fünf Wechsel vornehmen. Manuel Neuer (Schultereckgelenkprellung), Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme im Hüftbereich), Alphonso Davies (Schädelprellung), Jamal Musiala (Corona) sowie Serge Gnabry (Kapselblessur im Knie) fehlten in Tschechien.

Als das Spiel abgepfiffen war, sah die Viererkette wie folgt aus: Noussair Mazraoui auf der rechten Seite, Benjamin Pavard und Josip Stanisic als Innenverteidiger, als Linksverteidiger agierte Paul Wanner.

FC Bayern: Paul Wanner spielt als Linksverteidiger

Wie sträflich der 16 Jahre alte Österreicher beim 2:4 alleine gelassen wurde, steht exemplarisch für die Probleme der Münchener, die im Hinblick auf das schwere Spiel beim SC Freiburg am Sonntag natürlich etwas den Schongang einlegen mussten. Aber das ist keine Entschuldigung für einen Verzicht auf konzentrierte Defensivarbeit. Noch ein schnelles Gegentor und das stimmungsvolle Stadion wäre so laut geworden, dass die Bayern sich dann selbst um den Sieg noch hätten Sorgen machen müssen.

So war es ein Sieg ohne Schaden, aber wenn sich die Münchener nicht allmählich daran gewöhnen, wieder gallig auf Zu-Null-Spiele zu sein, wird sich der Schlendrian, der sich in der Mannschaft offenbar breitgemacht hat, nicht so einfach beseitigen lassen. Die Münchener haben auch in Pilsen die Gelegenheit ausgelassen, zumindest ein Ausrufezeichen zu setzen, dass sie es auch über 90 Minuten können und sie keine 45-Minuten-Mannschaft sind.

In dieser Phase sind dann aber auch die Rotationsspieler gefordert, die entweder direkt äußern, dass sie unzufrieden mit ihrer Rolle sind, oder es andere sagen lassen. Wenn sie aber eine Chance haben, in der Startelf zu spielen oder einen längeren Zeitraum auf dem Platz stehen dürfen, müssen sie die Chance auch nutzen. So machen sich Gravenberch, Tel und Co. das Leben selbst schwer.