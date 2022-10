Viktoria Pilsen – FC Bayern 2:4: FCB steht trotz schwacher zweiten Halbzeit im Achtelfinale

Der FC Bayern hat erwartungsgemäß den Einzug ins Achtelfinale der Champions League vorzeitig gesichert. Die Münchener gewannen bei Viktoria Pilsen mit 4:2 (4:0) und brachen dabei erneut einen Rekord.

Vor ausverkauftem Haus in der Doosan Arena trafen Sadio Mané (10.), Thomas Müller (14.) und Leon Goretzka (25. und 35.) vor der Pause. Adam Vlknova verkürzte (62.) nach dem Seitenwechsel auf 1:4. Es war das erste Gegentor der Bayern im laufenden Wettbewerb. Jan Kliment (75.) legte nach.

Weil der FC Barcelona im Parallelspiel gegen Inter Mailand nur 3:3 spielte, ist der FC Bayern nach vier Spielen nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Gruppe zu verdrängen und damit vorzeitig im Achtelfinale.

Julian Nagelsmann nahm sechs Änderungen gegenüber dem 2:2 in Dortmund vor. Manuel Neuer (Schultereckgelenkprellung), Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme im Hüftbereich), Alphonso Davies (Schädelprellung), Jamal Musiala (Corona) sowie Serge Gnabry (Kapselblessur im Knie) fielen aus, dazu saß Marcel Sabitzer auf der Bank.

Der nach Corona-Pause zurückgekehrte Thomas Müller musste in der 25. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Mathys Tel.

Mit elf Siegen in Folge in der Gruppenphase der Champions League hat der FC Bayern einen neuen Rekord aufgestellt. Der FCB ist nunmehr seit 32 Spielen in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen und baute seinen selbst aufgestellten Rekord weiter aus.

Die nach Pilsen angereisten Fans des FC Bayern demonstrierten in den ersten zwölf Minuten der Partie einen stillen Protest. Hintergrund sind die vom Gastgeber ausgerufenen Preise für den Gästeblock von 70 Euro pro Karte. 70 Euro ist auch die Preisobergrenze der UEFA, die damit komplett ausgereizt wurde. Der FC Bayern erhielt ein Kontingent 627 Karten.

Vor dem Spiel sprach Oliver Kahn Trainer Julian Nagelsmann das Vertrauen aus.

Viktoria Pilsen - FC Bayern München: Die Analyse

Viktoria Pilsen wollte im Gegensatz zum Hinspiel etwas mehr Mut an den Tag legen und ließ zwischen den Linien deutlich mehr Platz, doch Mängel in der Rückwärtsbewegung bei Ballverlust bestraften die anfangs mutigen Tschechen auf extremer Weise mit zwei frühen Gegentoren. Auch im Fortlauf der ersten Halbzeit fand Pilsen überhaupt keinen defensiven Zugriff und mussten auf die Gnade der Bayern hoffen.

Der FC Bayern schien zu Beginn etwas mit dem vielen Raum überrascht und zog das Spiel zu weit auseinander, sodass der Fluss zunächst fehlte. Aber schon nach einigen Minuten verkleinerten die Münchener den Raum, spielten Diagonalbälle in die Schnittstelle und kamen so schnell zu einer klaren Führung.

Dass Pilsen mit Tomas Chory einen Zwei-Meter-Mann als Zielspieler in die Spitze stellte, aber offensiv dennoch versuchte, über Kombinationen in die Box zu kommen und somit Chory komplett überflüssig machte, erwies sich als Fehler. Die fehlende Präzision in den versuchten Kombinationen sorgte für viele Ballverluste und damit für schnelle Konter der Bayern.

Nach einer ersten Halbzeit mit viel Bissigkeit und seriös geführten Zweikämpfen ließ die Konzentration der Bayern in der zweiten Hälfte merklich nach, sodass Pilsen zu guten Chancen kam und das 1:4 nach knapp einer Stunde sogar in der Luft lag. Die zuletzt kritisierte Achtsamkeit der Bayern ließ nach dem Seitenwechsel wieder nach. Die Unordnung sorgte auch dafür, dass die Offensiven um Sadio Mané kaum noch einen Zugriff ins Spiel fanden.

Noten: Sanés Top-Form hält an - Ulreich zu schlampig © getty 1/17 Der FC Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Der FCB gewann am 4. Spieltag der Gruppenphase bei Viktoria Pilsen mit 4:2 (4:0). Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Zweiter Saisoneinsatz. Nach 30 Sekunden mit einem zu kurz geratenen Pass, der beim Gegner landete. Gleiches Spiel in Minute 30, was Pilsen die bis dato beste Chance ermöglichte. Unbedrängt mit einem Querschläger kurz vor der Pause. Note: 4. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der Rechtsverteidiger agierte diszipliniert gegen den Ball. Offensiv mit guten Laufwegen, war oft in die entscheidenden Aktionen eingebunden und wusste dann am Ball zu gefallen. Verlor den entscheidenden Zweikampf vor dem 1:4. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Spielte im Zentrum der Viererkette. Kam auf die mit Abstand meisten Ballaktionen bei den Bayern (138). Beim Gegentor zum 2:4 zu weit weg von Torschütze Kliment. Note: 3,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Souveräne Vorstellung gegen eine lange Zeit schwache Pilsen-Offensive. Spielte eine gute Verlagerung auf Mané, die dieser in der Folge zum Führungstor nutzte. Note: 3. © getty 6/17 JOSIP STANISIC: Erneut als Linksverteidiger aufgeboten. Brachte in Halbzeit eins jeden seiner 37 Pässe an den Mann. Sorgte mit einem schlecht platzierten Kopfball im eigenen 16er unnötig für Gefahr und verhinderte die Flanke vor dem 1:4 nicht. Note: 4. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Hatte das Zentrum lange Zeit im Griff und agierte am Ball umsichtig. Das änderte sich erst nach Goretzkas Auswechlung im Laufe der teils fahrigen zweiten Hälfte. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Traf zum 3:0 und mit einem sehenswerten Heber zum 4:0 - es war sein erster Doppelpack in der Champions League. Dazu mit der Vorlage zum 1:0. Bis zur seiner Auswechslung mit den meisten Balleroberungen der Bayern (7). Note: 1,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Legte das Tor zum 2:0 auf. Dazu mit einem guten tiefen Ball auf Vorlagengeber Müller vor dem 3:0. Allerdings: Mit den meisten Ballverlusten auf Seiten des Rekordmeisters (11). Blieb zur Pause in der Kabine. Note: 2,5. © imago images 10/17 SADIO MANE: Mit der Vorlage für Sanés frühe Chance (2.), acht Minuten später markierte er das 1:0 - sein zweiter CL-Treffer für die Bayern. Toller Pass zu Tels Großchance (43.). Note: 2,5. © getty 11/17 THOMAS MÜLLER: Zwölf Ballaktionen und 28 Minuten Spielzeit, dann musste Müller angeschlagen vom Feld gehen. Zuvor traf er zum 2:0 und bereitete das 3:0 vor. Es war Tor Nummer 230 und Assist Nummer 248 im 639. Pflichtspiel für den FC Bayern. Note: 2. © imago images 12/17 LEROY SANE: Verzog erst knapp (2.). Starker Ball in die Tiefe zu Coman, der zum 2:0 führte. Beim 3:0 ließ er klug für Goretzka durch, Tor vier legte er selbst auf. Spielte zahlreiche tolle Pässe und verzeichnete einige gute Balleroberungen. Note: 2. © imago images 13/17 MATHYS TEL: Nach 28 Minuten für Müller ins Spiel gekommen. In der 43. stand der 17-Jährige allein vor Pilsens Kasten, vergab aber mit einem schwachen Linksschuss - den kann man durchaus machen. Insgesamt eine ordentliche Vorstellung. Note: 3,5. © imago images 14/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Zur zweiten Halbzeit für Coman eingewechselt, blieb allerdings ohne Abschluss und und konnte sich kaum in Szene setzen. Note: 4. © imago images 15/17 RYAN GRAVENBERCH: In der 56. Minute für Goretzka gekommen und in der Folge mit einer unauffälligen Vorstellung. Scheiterte allerdings mit einem guten Schuss an der Latte (76.). Note: 3,5. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Sané ging für ihn nach 70 Minuten vom Feld. War kaum an der Kugel und konnte nicht entscheidend helfen, die Kontrolle gegen das aufkommende Pilsen zurückzugewinnen. Note: 3,5. © imago images 17/17 PAUL WANNER: Wurde für Upamecano eingewechselt und agierte fortan als Linksverteidiger. Der 16-Jährige wurde auf dieser für ihn neuen Position vor dem 2:4 ziemlich allein gelassen. Legte aber Gravenberchs Lattenkracher auf. Note: 3,5.

Viktoria Pilsen - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Pilsen: Stanek - Havel (46. Holik), Tijani, Hejda, Jemelka (46. Pernica) - Bucha, Kalvach, Kopic (26. Jirka), Vlkanova - Mosquera, Chory (46. Kliment)

Bayern: Ulreich - Mazraoui, Pavard, Upamecano (70. Wanner), Stanisic - Kimmich, Goretzka, Coman (46. Choupo-Moting), Mané - T. Müller (28. Tel), L. Sané

Viktoria Pilsen - FC Bayern München: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Mane (10.), 0:2 Müller (14.), 0:3 Goretzka (25.), 0:4 Goretzka (35.), 1:4 Vlkanova (62.), 2:4 Kliment (75.)

Julian Nagelsmann hat seine letzten 12 Gruppenspiele in der Champions League gewonnen. Nur Louis van Gaal kommt auf eine längere Siegesserie in der Gruppenphase mit 14 Siegen in Folge.

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern München)

Der Nationalspieler traf zum 3:0 und mit einem sehenswerten Heber zum 4:0 - es war sein erster Doppelpack in der Champions League. Dazu mit der Vorlage zum 1:0. Bis zur seiner Auswechslung mit den meisten Balleroberungen der Bayern (7).

Der Flop des Spiels: Jhon Mosquera (Viktoria Pilsen)

Der Kolumbianer fiel erstmals dadurch auf, dass er mit Mazraoui diskutierte, aber ansonsten wenig Konzentration für das Spiel hatte. Unter 60 Prozent Passquote ist kein Champions-League-Niveau.

Der Schiedsrichter: Bartosz Frankowski

In seinem ersten dritten Champions-League-Spiel überhaupt hatte der Unparteiische aus Polen leichtes Spiel, hätte beim Ellbogen-Einsatz von Adam Vlkanova gegen Noussair Mazraoui aber durchaus eingreifen können. Auch der VAR griff nicht ein. Richtig war, Erik Jirka nach Zweikampf mit Dayot Upamecano (47.) keinen Elfmeter zu geben.