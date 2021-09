FC Barcelona - FC Bayern München 0:3: Wie im Training! Lockerer Bayern-Sieg im Camp Nou

Der FC Bayern München hat einen Start nach Maß in die neue Champions-League-Saison hingelegt. Am 1. Spieltag der Gruppe E setzte sich der deutsche Rekordmeister souverän mit 3:0 (1:0) beim FC Barcelona durch.

Thomas Müller mit kräftiger Mithilfe von Eric Garcia, der den Ball unhaltbar für Marc-Andre ter Stegen abfälschte (34.), sowie Robert Lewandowski per Abstauber nach einem Pfostenkracher von Jamal Musiala (56.) sowie kurz vor Ende (85.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen ein völlig harm- und farbloses Team von Ronald Koeman.

"Wir sind gar nicht so leicht ins Spiel gekommen, waren aber schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft", sagte Joshua Kimmich nach dem Spiel bei Prime Video. "Unterm Strich können wir zufrieden sein. Wir hatten ein paar Unkonzentriertheiten, Abspiefehler, die wir hätten vermeiden können. Es war sehr, sehr schwül. Es war nicht so einfach, die Kilometer zu machen. Aber das Ergebnis ist sehr gut für uns."

"Hier zu spielen, macht richtig Spaß. Wenn du hier 3:0 gewinnst, ist das ein klares Signal. Das freut uns sehr", sagte Müller, der am Vortag seinen 32. Geburtstag gefeiert hatte: "Gegen Barca treffe ich gerne." Hier gibt es alle Stimmen zum Spiel.

Die Barca-Fans machten am Rande des Spiels ihren Unmut über die UEFA und deren Präsident Aleksander Cererin öffentlich.

Am 29. September treffen die Bayern am 2. CL-Spieltag daheim auf Dynamo Kiew, Barca reist zu Benfica Lissabon.

MARC-ANDRE TER-STEGEN: Barca konnte sich wie gewohnt auf seine Strafraumpräsenz verlassen. Zwei Sane-Schüsse parierte er glänzend (19. und 52.), Müllers abgefälschten Fernschuss und Lewandowskis Abstauber konnte er nur hinterherschauen. Note: 2,5. RONALD ARAUJO: Gegen Davies und Lewandowski glänzte er zweimal mit starker Zweikampfführung. Im gesamten Spiel verlor er keinen Zweikampf und tauchte bei Freistößen auch offensiv gefährlich auf. Note: 2,5. GERARD PIQUE: In der ersten Halbzeit warf er sich in Musialas Schuss und verhinderte so den Rückstand. Trotz seiner insgesamt vier Rettungsaktionen sah er gegen Lewandowski zweimal im Nachsetzen unglücklich aus. Note: 4. ERIC GARCIA: Der spielstarke Spanier übernahm den Großteil des katalanischen Spielaufbaus. Sein Rücken lenkte Müllers Distanzschuss an Ter Stegen vorbei ins Tor und schließlich auch das Spiel in Richtung der Münchener. Note: 4. SERGI ROBERTO: Auf der rechten Angriffsseite als Flügelverteidiger kaum ein Faktor, weil Davies ihn aus dem Spiel nahm. Seinen Kollegen Araujo ließ er mit Sane defensiv vorwiegend allein. Note: 4,5. JORDI ALBA: Hatte mit Musiala einen quirligen Gegenspieler, der ihn auch die gesamte Partie über beschäftigte. Seine gefürchteten Offensivqualitäten bekam er kaum etabliert. 17 Minuten vor Schluss musste er angeschlagen runter. Note: 4. SERGIO BUSQUETS: Versuchte sich zwar in gewohnter Rolle als Ballverteiler, setzte aber kaum Akzente. Gegen Kimmich, Goretzka und Co. war er eher defensiv gefordert und gewann 71 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach 59 Minuten musste er runter. Note: 3,5. FRENKIE DE JONG: Der auffälligste Spieler auf Seiten der Katalanen. Holte die frühe Gelbe Karte gegen Kimmich raus. 92 Prozent Passquote sind eine Bank, die zündenden Ideen fehlten aber auch ihm. Note: 3,5. PEDRI: Wirkte im Dribbling deutlich zu verspielt und konnte offensiv nahezu keinen einzigen Akzent setzen. Beim Führungstreffer verlor er den Ball und joggte anschließend nur hinterher. Note: 5. LUUK DE JONG: Als Wandspieler passte er überhaupt nicht ins Offensivspiel von Barcelona und kam insgesamt nur auf 23 Ballaktionen. Auch er blieb ohne Torschuss und musste in der 67. Minute den Platz verlassen. Note: 5. MEMPHIS DEPAY: Wirkte von Beginn an sehr spritzig, wurde aber im Verlaufe des Spiels von Upamecano stillgelegt. Konnte mehr Akzente als De Jong setzen, aber keinen einzigen Torschuss absetzen. Note: 4,5. GAVI: Nach knapp einer Stunde kam er für Sergio Busquets. Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte innerhalb weniger Minuten gleich vier Fouls. Note: 4. YUSUF DEMIR: Auch der aktuelle Barca-Shootingstar wurde für die letzte halbe Stunde ins kalte Wasser geworfen, fand aber kaum ins Spiel. Note: 4. OSCAR MINGUEZA: Ersetzte den schwachen Eric Garcia und brachte in den Schlussminuten mehr Stabilität in den Defensivblock. Bei Lewandowskis entscheidendem Tor konnte er nichts mehr machen. Note: 3,5. COUTINHO: Nach seiner Einwechslung setzte er deutlich mehr Akzente als Luuk de Jong im gesamten Spiel. Neuer hatte gegen seine zwei Torschüsse jedoch kaum Probleme. Note: 3. ALEJANDRO BALDE: Kurz vor Schluss durfte der 17-Jährige den angeschlagenen Alba ersetzen und kam so zu seinem Profidebüt für Barca. Brachte Süle noch einmal mächtig ins Schwitzen. Keine Bewertung. MANUEL NEUER: Sehr geruhsamer Abend für den Bayern-Keeper, der keinen einzigen Schuss parieren musste. Note: 3,5. BENJAMIN PAVARD: Klärte in der Anfangsphase einige brenzlige Situationen und verteidigte insgesamt unaufgeregt. Seine Flanken kamen wiederholt zu ungenau. Note: 3. DAYOT UPAMECANO: Tadellose Vorstellung des Abwehrchefs, bester Mann auf dem Platz. Präsentierte sich von Anfang an wach, verzeichnete die meisten Ballgewinne, bestritt die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft und gewann die Mehrzahl unaufgeregt. Note: 2. NIKLAS SÜLE: Weniger auffällig als sein Nebenmann Upamecano, aber ähnlich stabil. Kurbelte das Aufbauspiel mit guten Pässen an. Note: 2,5. ALPHONSO DAVIES: Anders als in Leipzig gab er wieder einen echten Außenverteidiger und wurde bei eigenem Ballbesitz nicht zum alleinigen linken Außenbahnspieler. In seinen Duellen stets dynamisch, dann aber ab und an zu ungenau. Note: 3. LEON GORETZKA: Agierte erneut etwas weiter vorne als Kimmich. Kämpfte, setzte aber kaum entscheidenden Akzente. Am Strafraum traf er die eine oder andere falsche Entscheidung. Note: 3,5. JOSHUA KIMMICH: Sah für ein taktisches Foul früh die Gelbe Karte und musste sich in den Zweikämpfen deshalb zügeln. Tat das aber souverän - und belebte das Offensivspiel mit klugen Pässen. Note: 2,5. JAMAL MUSIALA: Bewies im Dribbling immer wieder seine herausragenden technischen Fähigkeiten, übertrieb es dabei aber gerne und blieb letztlich meist hängen. Vergab eine Großchance (27.) und leitete mit seinem Pfosten-Schuss das 2:0 ein (56.). Note: 2,5. THOMAS MÜLLER: Über weite Strecken des Spiels untergetaucht und mit wenigen Ballkontakten, in der 34. aber mit dem wichtigen 1:0 - einem abgefälschten Distanzschuss. Wichtiger Block eines Busquets-Schusses in der 50. Note: 3. LEROY SANE: Präsentierte sich erneut sehr spielfreudig und umtriebig. In der 9. schoss er einen Freistoß in die Mauer, in der 19. und 52. scheiterte er jeweils an einem stark parierenden ter Stegen. Note: 2,5. ROBERT LEWANDOWSKI: Hielt vorne gut die Bälle und rieb sich in Zweikämpfen auf, kam selbst aber kaum in gute Abschlusssituationen. Außer nach zwei Pfosten-Schüssen von Musiala und Ganbry, die er zum 2:0 (56.) und 3:0 verwertete (85.). Note: 2. LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte in der 66. Pavard und reihte sich in der Innenverteidigung ein, weswegen Süle nach rechts rückte. Passte sich ans stabile Abwehr-Niveau seiner Kollegen an. Note: 3. SERGE GNABRY: Litt nach dem Leipzig-Spiel unter Rückenproblemen, schaffte es aber trotzdem in den Kader und in der 70. für Musiala sogar aufs Feld. Genau wie sein Vorgänger bereitete er ein Lewandowski-Tor per Pfosten-Schuss vor (85.). Note: 3. MARCEL SABITZER: Teil eines Dreierwechsels in der 82. Minute - und gleich voll da. In der 84. schoss er aus spitzem Winkel knapp vorbei. Keine Bewertung. KINGSLEY COMAN: Nach auskurierter Wadenverletzung sammelte er in der Schlussphase etwas Spielpraxis. Keine Bewertung. JOSIP STANISIC: Kam für Süle und feierte sein Champions-League-Debüt. Keine Bewertung.

FC Barcelona - FC Bayern München: Die Analyse

Nagelsmann nahm gegenüber dem 4:1 in Leipzig zwei personelle Wechsel vor: Süle ersetzte aus Gründen der Belastungssteuerung Hernandez, während der mit Rückenproblemen nicht hundertprozentig belastbare Gnabry für Musiala Platz machte. An dem auch unter Nagelsmann bewährten 4-2-3-1 änderte sich dadurch nichts.

Allerdings taten sich die Münchner anders als gegen RB in den Anfangsminuten schwer, zu ihrem Spiel zu finden. Die Hausherren, am Wochenende nicht in der spanischen Liga im Einsatz, erwischten den besseren Start, weil sie mehr Ballkontrolle und im 3-5-2 zunächst auch eine bessere Raumaufteilung hatten. Positiv aus Sicht der Bayern: Sie überstanden diese etwas schläfrige Phase auch ob der mangelnden Gefahr im Barca-Offensivspiel unbeschadet und fanden ab der 20. Minute immer besser ins Spiel.

Der Treffer von Müller, wenngleich er etwas glücklich entstand, war die logische Konsequenz. Barca ließ sich sehr häufig in den eigenen Sechzehner drängen, was auf den Rängen des Camp Nou überhaupt nicht gut ankam. Zur Pause gab es vereinzelte Pfiffe der Cules gegen die Mannschaft von Koeman, der es sichtlich an Inspiration fehlte.

Auch nach dem Seitenwechsel wusste sich der Gastgeber nur mit verzweifelten Halbfeldhereingaben auf Neuzugang Luuk de Jong zu helfen. Insbesondere die Schienenspieler (Alba links, Roberto rechts) agierten sehr passiv. Die Bayern blieben sich derweil treu, verteidigten munter nach vorne und sprühten nur so vor Kombinationsfreude. Lewandowski markierte frühzeitig nach Wiederanpfiff das 2:0.

Spätestens danach glaubten im Camp Nou nur noch die größten Optimisten an ein Comeback. Daran sollten auch die vielen personellen Wechsel von Koeman nichts mehr ändern. Als Lewandowski kurz vor Ende das dritte Tor besorgte, hatte die Partie endgültig Trainingsspielcharakter. Die Barca-Fans applaudierten ihrer eigenen Mannschaft anschließend hämisch für jeden gelungenen Pass. Eine Demütigung.

FC Barcelona - FC Bayern München: Die Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia (66. Mingueza) - Roberto (59. Demir), Busquets (59. Gavi), Alba (73. Balde) - de Jong, Pedri - de Jong (66. Coutinho), Depay

FC Bayern München: Neuer - Pavard (66. Hernandez), Upamecano, Süle (82. Stanisic), Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala (69. Gnabry), Thomas Müller (82. Sabitzer), Leroy Sane (82. Coman) - Lewandowski

FC Barcelona - FC Bayern München: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Müller (34.), 0:2 Lewandowski (56.), 0:3 Lewandowski (85.)

Der FC Bayern ist seit 19 Auswärtsspielen in der Champions League ungeschlagen (15 Siege, vier Unentschieden) - es die längste ungeschlagene Auswärtsserie in der Geschichte des Landesmeister-Pokals bzw. der Champions League.

Müller hat mehr Tore gegen Barcelona erzielt als jeder andere Spieler in der Champions-League-Geschichte (sieben Tore in sechs Spielen).

Lewandowski hat auch im 18. Spiel in Folge für den FCB getroffen. Letztmals war er im Februar ohne eigenen Torerfolg geblieben.

Der Star des Spiels: Dayot Upamecano (FC Bayern)

Tadellose Vorstellung des Abwehrchefs, der sich von Anfang an wach präsentierte und die wichtigen Duelle gewann. Kommt immer besser in Fahrt.

Der Flop des Spiels: Luuk de Jong (FC Barcelona)

An vorderster Front absolut chancenlos und mit großen Geschwindigkeitsdefiziten gegen Upamecano und Süle. Ein durch und durch bitterer Abend für den Barca-Neuzugang, der bei seinem Debüt mit Pfiffen bedacht wurde.

Der Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Verwarnte Kimmich nach nur vier Minuten mit Gelb - eine Entscheidung, die aufgrund des taktischen Fouls des Bayern-Spielers absolut in Ordnung ging. Musste ansonsten nur wenige Brände löschen, weil beide Mannschaften eine faire Zweikampfführung an den Tag legten. Hatte insgesamt aber keine allzu klare Linie - ließ manchmal typisch englisch viel durchgehen, pfiff dann hin und wieder aber vermeidbare

