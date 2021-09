Der FC Sevilla spielt heute am 1.Spieltag der neuen Champions-League-Saison 2021/22 gegen RB Salzburg. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie hier im Liveticker.

RB Salzburg beginnt das Abenteuer Champions League heute Abend gegen den FC Sevilla. Anpfiff des Spiels im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla ist um 18.45 Uhr. Die gesamte Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Sevilla vs. RB Salzburg: Champions League heute im Liveticker

Vor Beginn: Sieben Spieltage sind in der Österreichischen Bundesliga schon gespielt. Alle sieben Partien konnte RB Salzburg dabei gewinnen. Nun gibt es das erste Kräftemessen in der Champions League gegen den FC Sevilla. Trotz der abgesagten Partie gegen den FC Barcelona ist der FC Sevilla aktuell auf Rang sechs in der Liga und ist mit einem Spiel Rückstand sogar nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze in der Primera Division. Ein spannendes Spiel zwischen den beiden noch ungeschlagenen Teams steht uns also bevor.

Vor Beginn: Anstoß der Begegnung ist heute um 18.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Sevilla und RB Salzburg.

FC Sevilla vs. RB Salzburg: Champions League heute im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und RB Salzburg wird heute sowohl im TV als auch in mehreren Livestreams übertragen. Alle Angebote sind jedoch mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden. Es sei denn, Ihr holt euch bis zum Ende des Monats noch den kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Für die TV-Übertragung in Österreich ist der Bezahlsender Sky zuständig. Ab 18.00 Uhr beginnt dort heute die Übertragung des Champions League-Spiels im TV. Auf Sky Sport Austria 1 könnt Ihr das Spiel in der Konferenz mit den übrigen Partien des Spieltags sehen. Wer ausschließlich die Partie zwischen dem FC Sevilla und RB Salzburg sehen möchte, wird auf Sky Sport Austria 2 fündig.

Mit der Sky Go-App könnt Ihr das Ganze auch bequem im Livestream auf euerem Tablet oder Smartphone schauen. Für alle diese Angebote benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky- Abonnement.

Einen Livestream des kompletten Spiels bietet auch DAZN an. Hier könnt Ihr ebenfalls die Begegnung live und in voller Länge schauen. Die Übertragung beginnt unmittelbar vor der Partie um 18.45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Max Gross und Sebastian Kneißl.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen im Monat 14,99 Euro. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres- Abo abschließen, welches Euch 149,99 Euro kostet, und mit dem Ihr auf das Jahr gesehen 29,89 Euro sparen könnt.

FC Sevilla vs. RB Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Die Gruppe G im Überblick