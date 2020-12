FC Bayern - Flick vertraut gegen Lokomotive dem Last-Minute-Quartett: Zwei Scorer, ein Blickfang-Kandidat

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau (die Highlights im Video) beorderte Trainer Hansi Flick die vier Last-Minute-Neuzugänge aus dem Oktober in die Startelf. Zwei lieferten Scorerpunkte und enttäuschten ansonsten, einer machte Hoffnung auf mehr.

Es war durchaus ein historischer Tag für den FC Bayern München, dieser 9. Dezember 2020. Der Vorstandsvorsitzende Karl Heinz Rummenigge sprach gar von einem "Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins" ob der Eröffnung der sogenannten "FC Bayern World" am Marienplatz. Sie umfasst einen Fanshop, ein Hotel, zwei Restaurants und ist laut Rummenigge "ein Zeichen, dass wir in Zeiten einer Pandemie nach vorne blicken und uns für die Zukunft optimal aufstellen".

Und damit zur Abendgestaltung des FC Bayern an diesem 9. Dezember 2020, für die sich nicht die Einzelhandel-, Hotellerie- und Gastronomieabteilung des Klubs verantwortlich zeichnete, sondern die Fußballabteilung.

In einem Champions-League-Spiel, in dem es für den FC Bayern um nichts ging, ging es gegen Lokomotive Moskau. Die Mannschaft stand schon längst als Achtelfinalteilnehmer und sogar als Gruppensieger fest und draußen war es eiskalt.

Weil der FC Bayern nicht nur in Sachen Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie nach vorne blickt und sich für die Zukunft optimal aufzustellen versucht, sondern auch in Sachen Kaderplanung, sah er ein Spiel wie dieses bereits Mitte Oktober kommen.

Damals, kurz vor dem Ende der Transferphase, verpflichteten die hauseigenen Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Bouna Sarr (28), Marc Roca (24), Douglas Costa (30) und Eric Maxim Choupo-Moting (31) kurzerhand vier Spieler für die Kaderbreite.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lokomotive Moskau © imago images / Ulmer 1/17 Der FC Bayern hat einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Lok Moskau gefeiert und zieht somit ungeschlagen in das CL-Achtelfinale ein. Rückkehrer Alphonso Davies sorgte trotz seiner langen Verletzung gleich wieder für Freude. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Nordphoto 2/17 MANUEL NEUER: Der Welttorhüter hätte sich das Warmmachen sparen können. Mit gutem Stellungsspiel bei Moskaus einzigem Abschluss aufs Tor vor dem Pausenpfiff (35.). Auch in der zweiten Hälfte kaum geprüft. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 3/17 BOUNA SARR: Der Franzose war sehr bemüht, aber glücklos. Seinen Flanken fehlte es häufig an Genauigkeit. Dafür mit den meisten Ballaktionen auf dem Platz (124). Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 4/17 JEROME BOATENG: Stets aufmerksam bei Ballverlusten seiner Mitspieler. Nutzte seine Freiheiten im Spiel mit dem Ball und brillierte mit einer Passquote von 96,2 Prozent. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © imago images / Action Pictures 5/17 NIKLAS SÜLE: Bei den wenigen Gegenangriffen der Moskauer stets wach und aktiv in der Spieleröffnung (86 Pässe). Verpasste die Führung erst, ehe er Costas Ecke mustergültig zum 1:0 per Kopf verwandelte (63.). Note: 2,5. © imago images / Nordphoto 6/17 ALPHONSO DAVIES: Präsentierte sich bei seinem Comeback mit guten Ansätzen in der Offensive. Auffällig: Die lange Verletzung hat seinem Tempo in der Rückwärtsbewegung nicht geschadet. Eine gelungene Rückkehr! Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 7/17 MARC ROCA: Nach dem Platzverweis gegen Salzburg zurück in der Startelf fügte er sich gut ins Aufbauspiel ein. Glänzte obendrein mit einer guten Passquote von 93 Prozent, was aber auch am fehlenden Druck der Russen lag. Note: 3. © imago images / Nordphoto 8/17 LEON GORETZKA: Der Nationalspieler erwischte schon bessere Tage. Er sorgte kaum für gefährliche Aktionen. Wichtig, als er in der 38. Minute einen Schuss von Kamano blockte. Nach rund einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 9/17 LEROY SANE: Gutes Zusammenspiel mit Müller und Sarr, was immer wieder zu Überzahlsituationen auf der rechten Seite führte. Seine Flanken und Abschlüsse verfehlten allerdings meist das Ziel. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 10/17 THOMAS MÜLLER: Dirigierte das Spiel in der Offensive in gewohnter Manier mit lautstarken Kommandos. Beackerte zudem den gesamten Platz und stellte immer eine Anspielstation dar. Bekam nach 45 Minuten eine Pause. Note: 3. © imago images / Action Pictures 11/17 DOUGLAS COSTA: Schwacher Auftritt des Brasilianers! Zeigte ungewohnt viele Probleme bei der Ballannahme auf und blieb auch sonst völlig harmlos. Die butterweiche Flanke auf Süle vor dem 1:0 bleibt der einzige Lichtblick. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Blieb häufig teilnahmslos in der Spitze stehen, was Flick nach 26 Minuten lautstark monierte. Steigerte sich nach der Pause und blieb beim 2:0 cool. Zuvor bereits nach schönem Hackentrick gescheitert. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 13/17 SERGE GNABRY: Ersetzte Müller in den zweiten 45 Minuten und brachte gleich Schwung in die Partie. Hätte kurz nach seiner Einwechslung für die Führung sorgen müssen (56.). Schöne Aktion vor dem 2:0 (80.). Note: 2,5. © imago images / Ulmer 14/17 JAMAL MUSIALA: Kam in der 61. Minute ins Spiel und holte die Ecke heraus (Fehlentscheidung), die zum 1:0 von Süle führte. Scheute auch die Defensivarbeit nicht. Note: 3. © imago images / Lackovic 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Bescherte Rückkehrer Davies nach 69 Minuten die verdiente Pause und reihte sich positionsgetreu ein. Wurde defensiv nicht mehr gefordert. Note: 3,5. © imago images / Lackovic 16/17 CHRIS RICHARDS: Der 20-Jährige wurde in der 69. Minute für Boateng eingewechselt und durfte Spielpraxis sammeln. Auszeichnen konnte er sich aber nicht mehr. Note: 3,5. © imago images / Fotostand 17/17 ANGELO STILLER: Das Mittelfeld-Talent kam in der 85. Minute für Sane in die Partie. Note: Ohne Bewertung.

Choupo-Moting und Costa liefern Scorerpunkte

Erstmals gebraucht wurde das Last-Minute-Quartett bereits wenige Tage später bei einem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Düren, als etliche Stammspieler bei ihren Nationalmannschaften weilten.

Auch dank zweier Tore von Choupo-Moting siegte der FC Bayern damals mit 3:0. In der Folge kamen alle vier immer wieder zu (Kurz-)Einsätzen, machten aber nie nachdrücklich auf sich aufmerksam.

Gegen Lokomotive beorderte Trainer Hansi Flick das Quartett nun zum zweiten Mal geschlossen in die Startelf. Die Stammspieler waren diesmal zwar nicht auf Länderspielreisen, dafür aber teilweise müde (z.B. David Alaba), angeschlagen (z.B. Robert Lewandowski) oder gar verletzt (z.B. Joshua Kimmich).

Trotz der Rotation gewann der FC Bayern gegen ein beachtlich schlechtes Lokomotive glanzlos mit 2:0, spielte zum ersten Mal nach neun Spielen mit jeweils mindestens einem Gegentor wieder zu Null und blieb in der Champions League zum 17. Mal in Folge ungeschlagen.

© getty

Choupo-Moting fehlten die Aktionen, Costa die Akzente

An den beiden Treffern hatten zwei Vertreter des Quartetts sogar direkten Anteil: Costa lieferte per Ecke den Assists zu Niklas Süles 1:0 (63.), Choupo-Moting erzielte das 2:0 selbst (80.) - überzeugen konnten die beiden Offensivspieler ansonsten jedoch kaum.

Choupo-Moting, der Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski vor sich hat, fehlte wie schon bei seinem Startelfeinsatz gegen Atletico Madrid vergangenen Woche (1:1) die Bindung zum Kombinationsspiel seiner Mannschaft. Oft kam er mit dem Rücken zum Tor an den Ball, meist wusste er dann nichts damit anzufangen. Mitte der ersten Halbzeit animierte ihn Flick lautstark zu mehr Bewegung, woraufhin sich sein Aktionsradius immerhin etwas vergrößerte.

Costa, der mit dem gegen Lokomotive ebenfalls eingesetzten Sane um Platz drei im Flügelspieler-Ranking kämpft, hatte auf seiner linken Seite zwar mehr Ballkontakte als Choupo-Moting in der Mitte, setzte aber trotzdem kaum zielführende Akzente. Einmal probierte er sich mit einer Außenristflanke - die sicher sehr hübsch ausgesehen hätte, wenn sie denn ankommen wäre. Stattdessen stand sie exemplarisch für seinen Auftritt. Nach Costas Leistung gefragt, antwortete Flick: "Wenn einer besonders gut spielt, dann sage ich das." Zu Costa sagte er nichts.

Roca überzeugte bei Bayern mit guten Pässen

Auf dem Platz ist das ein bisschen anders: Da wird vor allem etwas zu denen gesagt, die nicht besonders gut spielen und vielleicht ein bisschen Anleitung brauchen. Manuel Neuer jedenfalls rief keinen Namen so oft über den Platz wie "Bouna", versuchte so Sarrs wiederkehrende Stellungsfehler in der Rückwärtsbewegung zu korrigieren.

Bei eigenem Ballbesitz zeigte sich Sarr unterdessen äußerst bemüht, aber eben auch äußerst fehleranfällig - und bestätigte damit den Eindruck seiner bisherigen Auftritte für den FC Bayern. Immer wieder stürmte er auf seiner rechten Außenbahn wild nach vorne, oft folgte aber eine ungenaue Flanke, ein Fehlpass oder ein verlorener Zweikampf. Seine 24 Ballverluste waren mit Abstand die meisten beim FC Bayern.

Deutlich kontrollierter präsentierte sich dagegen Roca, der auf der Doppelsechs an der Seite von Leon Goretzka auflief und dem Spiel mit guten Pässen Struktur gab. Seine 100 Zuspiele waren Bestwert auf dem Platz, die Erfolgsquote von 93 Prozent beachtlich. Verbessert zeigte er sich bei seiner Positionierung, die Flick vor Wochen noch bemängelt hatte.

Vom Last-Minute-Quartett kam Roca bisher am wenigsten zum Einsatz. Nach den Eindrücken vom Spiel gegen Lokomotive ist es ihm aktuell aber noch am ehesten zuzutrauen, in sportlicher Hinsicht das zu werden, was die "FC Bayern World" laut Rummenigge in architektonischer Hinsicht bereits ist: "Ein neuer Blickfang unseres Vereins, der sich wunderbar sehen lassen kann."

Champions League: Abschlusstabelle der Gruppe A mit Bayern