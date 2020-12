FC Bayern München - Lokomotive Moskau 2:0: Glanzloser FCB setzt Ungeschlagen-Serie in der Champions League fort

Der FC Bayern München hat das sportlich unbedeutende abschließende Champions-League-Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau mit 2:0 (0:0) gewonnen und ist damit auch im 17. Spiel im Wettbewerb in Folge ungeschlagen geblieben. Hier geht's zu den Highlights.

Zum dritten Mal in Folge blieb der FC Bayern in der CL-Gruppenphase ungeschlagen und erreichte mit 16 Punkten seine zweithöchste Punktzahl (nur in der Vorsaison waren es mit 18 mehr). Lokomotive verpasste durch die Niederlage den Sprung ins Europa-League-Sechzehntelfinale.

FC Bayern - Lokomotive Moskau: Die Analyse

Nach dem 3:3 im Bundesligatopspiel gegen Leipzig änderte Flick seine Startelf auf fünf Positionen. In die Mannschaft rückten die kurz vor Transferschluss für die Kaderbreite verpflichteten Sarr, Roca, Costa und Choupo-Moting sowie Davies, der nach auskurierter Bänderverletzung im Sprunggelenk sein Comeback feierte. Alaba und Lewandowski fehlten gänzlich im Kader.

Trotz der Umstellungen dominierte der FC Bayern von Beginn an nach Belieben, münzte diese Überlegenheit jedoch lange nicht in Torchancen um. Das Spiel des FC Bayern stellte sich extrem flügellastig dar, die zahlreichen daraus resultierenden Flanken waren aber zu unpräzise - genau wie die immer wieder eingestreuten Distanzschüsse.

Sane, der im dritten Pflichtspiel in Folge in der Startelf stand, zeigte sich zwar bemüht, aber auch unglücklich in seinen Aktionen. Immer wieder tauschte er den Platz mit Müller und zog ins Zentrum, das jedoch von einer kompakten Lokomotive-Defensive verrammelt wurde. Darunter litt auch die gänzlich abgemeldete Sturmspitze Choupo-Moting.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lokomotive Moskau © imago images / Ulmer 1/17 Der FC Bayern hat einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Lok Moskau gefeiert und zieht somit ungeschlagen in das CL-Achtelfinale ein. Rückkehrer Alphonso Davies sorgte trotz seiner langen Verletzung gleich wieder für Freude. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images / Nordphoto 2/17 MANUEL NEUER: Der Welttorhüter hätte sich das Warmmachen sparen können. Mit gutem Stellungsspiel bei Moskaus einzigem Abschluss aufs Tor vor dem Pausenpfiff (35.). Auch in der zweiten Hälfte kaum geprüft. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 3/17 BOUNA SARR: Der Franzose war sehr bemüht, aber glücklos. Seinen Flanken fehlte es häufig an Genauigkeit. Dafür mit den meisten Ballaktionen auf dem Platz (124). Note: 3. © imago images / Nordphoto 4/17 JEROME BOATENG: Stets aufmerksam bei Ballverlusten seiner Mitspieler. Nutzte seine Freiheiten im Spiel mit dem Ball und brillierte mit einer Passquote von 96,2 Prozent. Nach 69 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © imago images / Action Pictures 5/17 NIKLAS SÜLE: Bei den wenigen Gegenangriffen der Moskauer stets wach und aktiv in der Spieleröffnung (86 Pässe). Verpasste die Führung erst, ehe er Costas Ecke mustergültig zum 1:0 per Kopf verwandelte (63.). Note: 2,5. © imago images / Nordphoto 6/17 ALPHONSO DAVIES: Präsentierte sich bei seinem Comeback mit guten Ansätzen in der Offensive. Auffällig: Die lange Verletzung hat seinem Tempo in der Rückwärtsbewegung nicht geschadet. Eine gelungene Rückkehr! Note: 2,5. © imago images / Sven Simon 7/17 MARC ROCA: Nach dem Platzverweis gegen Salzburg zurück in der Startelf fügte er sich gut ins Aufbauspiel ein. Glänzte obendrein mit einer guten Passquote von 93 Prozent, was aber auch am fehlenden Druck der Russen lag. Note: 3. © imago images / Nordphoto 8/17 LEON GORETZKA: Der Nationalspieler erwischte schon bessere Tage. Er sorgte kaum für gefährliche Aktionen. Wichtig, als er in der 38. Minute einen Schuss von Kamano blockte. Nach rund einer Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Nordphoto 9/17 LEROY SANE: Gutes Zusammenspiel mit Müller und Sarr, was immer wieder zu Überzahlsituationen auf der rechten Seite führte. Seine Flanken und Abschlüsse verfehlten allerdings meist das Ziel. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 10/17 THOMAS MÜLLER: Dirigierte das Spiel in der Offensive in gewohnter Manier mit lautstarken Kommandos. Beackerte zudem den gesamten Platz und stellte immer eine Anspielstation dar. Bekam nach 45 Minuten eine Pause. Note: 3. © imago images / Action Pictures 11/17 DOUGLAS COSTA: Schwacher Auftritt des Brasilianers! Zeigte ungewohnt viele Probleme bei der Ballannahme auf und blieb auch sonst völlig harmlos. Die butterweiche Flanke auf Süle vor dem 1:0 bleibt der einzige Lichtblick. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Blieb häufig teilnahmslos in der Spitze stehen, was Flick nach 26 Minuten lautstark monierte. Steigerte sich nach der Pause und blieb beim 2:0 cool. Zuvor bereits nach schönem Hackentrick gescheitert. Note: 3,5. © imago images / Philippe Ruiz 13/17 SERGE GNABRY: Ersetzte Müller in den zweiten 45 Minuten und brachte gleich Schwung in die Partie. Hätte kurz nach seiner Einwechslung für die Führung sorgen müssen (56.). Schöne Aktion vor dem 2:0 (80.). Note: 2,5. © imago images / Ulmer 14/17 JAMAL MUSIALA: Kam in der 61. Minute ins Spiel und holte die Ecke heraus (Fehlentscheidung), die zum 1:0 von Süle führte. Scheute auch die Defensivarbeit nicht. Note: 3. © imago images / Lackovic 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Bescherte Rückkehrer Davies nach 69 Minuten die verdiente Pause und reihte sich positionsgetreu ein. Wurde defensiv nicht mehr gefordert. Note: 3,5. © imago images / Lackovic 16/17 CHRIS RICHARDS: Der 20-Jährige wurde in der 69. Minute für Boateng eingewechselt und durfte Spielpraxis sammeln. Auszeichnen konnte er sich aber nicht mehr. Note: 3,5. © imago images / Fotostand 17/17 ANGELO STILLER: Das Mittelfeld-Talent kam in der 85. Minute für Sane in die Partie. Note: Ohne Bewertung.

Das eigene Offensivspiel ignorierten die Gäste unterdessen über weite Strecken komplett, eine erste Ballaktion im gegnerischen Strafraum hatten sie erst gegen Ende der ersten Halbzeit. Just als Lokomotive in dieser Phase etwas aufrückte, kam der FC Bayern durch einen Konter zu seiner ersten guten Chance: Müller schoss knapp links vorbei (39.).

Zur Pause ersetzte Flick Müller durch Gnabry, der direkt für Belebung sorgte: In der 50. bereitete er mit einer Ecke eine gute Kopfballchance von Süle vor, sieben Minuten später vergab er eine gute Doppelchance. Das Spiel des FC Bayern wurde generell zwingender, die Abschlüsse häufiger und gefährlicher. Das überfällige 1:0 erzielte schließlich Süle per Kopf (63.).

In der Folge wurde Lokomotive zwar etwas aktiver, die besseren Chancen hatte aber weiterhin der FC Bayern. Auf Vorarbeit von Gnabry machte Choupo-Moting schließlich alles klar (80.).

FC Bayern - Lokomotive Moskau: Die Aufstellungen

FC Bayern: 1 Neuer - 20 Sarr, 17 Boateng (69. Richards), 4 Süle, 19 Davies (69. Hernandez) - 22 Marc Roca, 18 Goretzka (61. Musiala) - 10 Sane (85. Stiller), 25 Müller (46. Gnabry), 11 Douglas Costa - 13 Choupo-Moting.

Lokomotive: 1 Guilherme - 2 Schiwogljadow, 14 Corluka, 41 Rajkovic, 31 Rybus - 37 Magkejew - 25 Kamano (76. Josifow), 20 Ignatjew, 94 Rybtschinski (88. Siljanow), 11 Mirantschuk - 19 Eder.

FC Bayern - Lokomotive Moskau: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Süle (63.), 2:0 Choupo-Moting (80.)

Süle traf im 25. Einsatz erstmals in der Champions League. Es ist sein erstes Pflichtspieltor seit einem 1:0 gegen Bremen im April 2019 in der Bundesliga.

Süle war der zehnte unterschiedliche Torschütze des FC Bayern in der laufenden CL-Saison. So viele sind es bei keinem anderen Team im laufenden Wettbewerb (Eigentore exkludiert).

Es war das dritte CL-Tor von Choupo-Moting. Erzielt hat er sie für drei verschiedene Klubs: Schalke, PSG und nun Bayern.

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern)

Kam zur Pause und machte das zuvor etwas inkonsequente Spiel des FC Bayern deutlich zielstrebiger. Mit einer guten Ecke bereitete er Süle eine Kopfballchance vor, später assistierte er Choupo-Moting zu dessen 2:0.

Der Flop des Spiels: Anton Miranchuk (Lokomotive Moskau)

Hinter der Spitze Eder aufgeboten, hätte Miranchuk für kreative Ideen und gute Zuspiele sorgen sollen - tat aber weder das eine, noch das andere. Seine Passquote zählte zu den schlechtesten bei Lokomotive. Außerdem verzeichnete der die meisten Ballverluste auf Seiten der Gäste.

Der Schiedsrichter: Sandro Schärer (Schweiz)

Schärer leistete sich zwar keinen entscheidenden Fehler, wirkte in seiner Zweikampfbewertung aber inkonsequent.