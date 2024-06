"Henkelgott": Toni Kroos erwartet bei Real Madrid die Unsterblichkeit

© getty

Toni Kroos: "Ich will ein anderes Leben führen"

In seinem letzten Spiel als Klubfußballer stand der Weltmeister von 2014 wie so oft auf der Gewinnerseite. Allein bei Real holte er 23 Titel, weltweit hat kein anderer den Henkelpott häufiger gewonnen.

"Was ich in diesen zehn Jahren erlebt habe, werde ich nie vergessen. Es wird Zeiten geben, wo ich all das vermissen werden. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich ein anderes Leben führen will", sagte Kroos.

Vor allem will er mehr Zeit mit der Familie verbringen. Auch nach dem Schlusspfiff führte in sein erster Weg auf die Tribüne zu seiner Frau und den drei Kindern. Ehefrau Jessica gehöre der größte Dank.

"Sie ist immer da. Die Trainer haben gewechselt, die Mitspieler auch, sie nie. Diese Sicherheit, dieses Geregelte ist in einer Karriere so wichtig", sagte Kroos.