"Ein Teufel in der Hölle": So reagierte die Presse auf das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid

Pressestimmen zu Bayern vs. Real aus Spanien

Marca: "Vini bringt das Finale näher. Vinicius rettet die Nacht. Die Lektion von Kroos. Real übersteht die erdrückende Dominanz der Bayern zu Beginn des Spiels. Vinicius machte einen auf Cristiano. Stratosphärischer Pass von Kroos. Das mächtige Bayern wurde von Sane und Musiala kommandiert. München. Bayern: Synonyme für Leiden, Agonie, insbesondere in einem Halbfinale der Champions League. Kroos machte Magie beim ersten Tor."

AS: "Ein Teufel in der Hölle. Der Brasilianer legt für Real vor und machte das Unentschieden in München klar. Außergewöhnliche Regiearbeit von Kroos. Immer wieder wütende Angriffe der Bayern. Das Bernabeu wird das Urteil sprechen. Bellingham ließ Madrid im Stich. Bayern scheint die Zwillingsseele von Real zu sein: In Trance sind sie nicht zu bremsen. Kim war ein Sieb. Wahnsinn, der Steckpass von Kroos. Vinicius bringt die Allianz Arena zum Schweigen."

Sport: "Halbe Aufholjagd Bayerns die Real zu sehr am Leben lässt. Katastrophennacht von Kim dessen Elfmeterfoul Real das Unentschieden bescherte. Bayern startete von Beginn an wie ein Tornado. Beide Elfmeter waren berechtigt. Peitschenhieb von Sane im Stile Messis zum Ausgleich. Toni Kroos hat weiterhin sehr viel Fußball in den Füßen. Alles ist offen beim Rückspiel im Bernabeu. Es war das Ambiente einer großen Fußballnacht in der Allianz Arena."

El Mundo Deportivo: "Schlacht ohne Entscheidung. Beide Mannschaften hatten während des Spiels ihre Momente. Lunin verhinderte nach nur einer Minute die Führung durch Sane. Bayern begann intensiv und aggressiv. Meisterpass von Kroos auf Vinicius. Neuer verhinderte das 0:2 durch Kroos. Wahnsinnige Einzelaktion von Sane zum 1:1. Kims Elfmeterfoul verhindert Bayerns Sieg."

Relevo: "Vinicius repariert die Nacht und verschiebt den Ausgang auf das Bernabeu. Bayern München ist das andere Real Madrid dieses Kontinents. Die Schlacht ist nach dem Unentschieden offener den je. Riesige erste Halbzeit von Toni Kroos. Das Tor von Vinicius hat Kroos aus dem Hut gezaubert. Titanischer Linksschuss von Sane zum Ausgleich. Elfmetergeschenk von Lucas Vazquez. Doppelpack von Vinicius in einem der europäischen Fußballtempel."