Leroy Sané huldigt Bayern-Ikone Arjen Robben: "Vom Besten gelernt"

Robben war wie Sané auf dem rechten Flügel zuhause und bekannt dafür, mit hoher Geschwindigkeit von dort nach innen zu ziehen und dann platziert abzuschließen. Das tat er von 2009 bis 2019 im Dress des FC Bayern. Ein Jahr später wechselte Sané von Manchester City an die Säbener Straße und nahm dort Robbens Rolle ein.

Bei seinem Treffer gegen Real in der 53. Minute ließ Sané Gästeverteidiger Ferland Mendy stehen und schloss dann mit einem satten Schuss unhaltbar für Keeper Andriy Lunin ins kurze Eck ab.

Die Bayern treffen am Wochenende in der Bundesliga auf den Tabellennachbarn VfB Stuttgart. Am Mittwoch steigt dann das Rückspiel gegen die Blancos in Madrid.