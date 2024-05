"Es gibt keine Worte für ihn": Warum Real Madrid ohne Toni Kroos aufgeschmissen wäre

Zu Saisonbeginn Bankdrücker - in der heißen Phase Stammspieler

In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix sprach Kroos im Sommer 2023 überraschenderweise eine Warnung an Reals Neuzugang Bellingham aus. "Wir hatten jetzt auch jemanden, der für viel Geld gekommen ist und seine Karriere quasi hat ruhen lassen. Da würden alle auch im Nachhinein sagen: Das war kein so guter Transfer. Aber gehen wir mal vom Positiven aus", sagte der gebürtige Greifswalder und bezog sich dabei auf Eden Hazard.

Es wurde positiv. Für alle Beteiligten. Jude Bellingham entwickelte sich in Rekordzeit zum momentan wohl besten Spieler des Planeten, zum Sechser, Achter, Zehner, Stürmer in Personalunion, zum Gesicht der neuen Galácticos, zu denen auch Vini Junior gezählt werden muss. Und Kroos zum Denker, Lenker und Vater dieser neuen Galaktischen.

Ancelotti änderte seine Taktik im Sommer 2023, so dass Kroos mit mehr Freiheiten spielen konnte. Er erntete sogar Lob von Bellingham selbst, für einen genialen Pass im Testspiel gegen Juventus Turin (1:3).

Kroos stand dann allerdings nur in zwei der ersten fünf Saisonspiele in der Startelf, Ancelotti bevorzugte Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni und Eduardo Camavinga. Doch sobald er seine Chance bekam, wurde Kroos zum Schlüsselspieler. Am 24. September stand er im Derbi Madrileño gegen Atlético Madrid in der Startformation und hat seinen Stammplatz seitdem nicht mehr hergegeben.