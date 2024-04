Real Madrid: Unterschätzter Stratege! Wie Carlo Ancelotti den Heldenfußball abschaffte

© getty

Carlo Ancelotti: So krempelt er Real Madrid um

Und so wie Ancelotti der richtige Trainer dafür war, das Bestehende noch ein Stück weit zu verwalten, so war er der richtige Mann für den Umbruch und die Entwicklung hin zu etwas Neuem. "Tatsächlich kann Stillstand Rückschritt bedeuten", erklärt Ancelotti in seinem Buch. Diesen hat er in Madrid vermieden.

Im vergangenen Sommer hat man mit Benzema den Schlüsselspieler der Offensive abgegeben, Luka Modric kommt bisher nur auf 1.944 Minuten (Platz 13 im Kader), auch die Verletzung des 31-Jährigen David Alaba musste Ancelotti auffangen. Seine Antwort: Weg vom zuvor in Stein gemeißelten 4-3-3 - zumindest teilweise.

Auf dem Papier liefen die Königlichen meist in einem 4-4-2 mit Raute auf, in der Praxis gestaltet sich das etwas variabler. Der Fokus liegt klar darauf, das zentrale Mittelfeld zu kontrollieren. Was Modric und Kroos einst nahezu im Alleingang gelang, schultern nun vier Spieler: Gegen Manchester City waren es Kroos, Camavinga, Valverde und Bellingham.

Kroos ist der Puls- und Taktgeber auf der halblinken Seite, im Zentrum agiert mit Camavinga zumeist ein zweikampfstarker Spieler, der aber auch technisch sehr gut ist. Halbrechts hat Valverde ein ähnliches Ziel wie Kroos: Verbindungen in die Offensive knüpfen. Das gelingt ihm aber hauptsächlich durch Dribblings und Tiefenläufe statt durch sein Passspiel.

Bellingham ist der Schlüsselspieler in Reals neuem System. "In einer Art Zehner-, Neuner-, Achter-, Sechser-Rolle in Personalunion", witzelte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Montag über den kommenden Gegner. Einerseits ist Bellingham mit seiner Pressingresistenz und Kombinationsstärke das Bindeglied zwischen den drei Mittelfeldspielern und den beiden anderen Angreifern Rodrygo und Vinícius Júnior.

Wenn Kroos also entscheidend dafür ist, einen Angriff ins Laufen zu bekommen, dann ist Bellingham das zentrale Puzzlestück, um Angriffe zu vollenden. Auf der anderen Seite zieht er durch seine Bewegungen oftmals Räume in der gegnerischen Abwehrkette auf, weil er sich zwischen Neuner- und Zehnerposition bewegt. Das wiederum ermöglicht es Rodrygo und Vinícius Júnior, auch gegen tiefstehende Gegner mit Tempo hinter die Abwehrkette zu kommen. Mit Bellingham als falschem Neuner oder falschem Zehner entstehen dann auch wieder 4-3-3-Strukturen in Reals Spiel. Die Variabilität des Engländers hilft enorm dabei, das Spiel zu kontrollieren und kaum ausrechenbar zu sein.

Trotz einiger Veränderungen in der Startelf hat es Ancelotti in den vergangenen Jahren geschafft, den Kern dessen, was Real Madrid ausmacht, zu behalten. Die Aufgabe gegen die Königlichen bestehe darin, meinte Tuchel, "genügend Leute in die Offensive mitzubringen, um ihnen wehzutun, aber sich gleichzeitig nicht zu entblößen". Gerade weil das Team die Balance aus Offensive und Defensive nahezu perfekt beherrscht. Einen Umbruch derart souverän und abgeklärt zu meistern wie Ancelotti, verdient höchste Anerkennung.