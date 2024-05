FC Bayern - Lautes Gelächter im Studio! Thomas Müller veräppelt Star von Real Madrid in kuriosem TV-Interview

Man müsse "gut essen und gut schlafen", um so viele Partien in der Königsklasse absolvieren zu können, betonte der 34-jährige Deutsche, denn: "Normalerweise braucht man in meinem Alter schon einen Rollstuhl."

Müller stand im Hinspiel gegen Real in Bayerns Startelf und wirkte 80 Minuten lang mit, ehe er durch Serge Gnabry ersetzt wurde. Insgesamt hat der Routinier diese Saison nun 38 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm sieben Tore und zehn Assists gelangen.

Das Rückspiel gegen Real steigt indes schon kommende Woche. Am Mittwoch, den 8. Mai, treten Müller und Co. in Madrid an.