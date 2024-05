FC Bayern - Exakte Vorhersage! Daniel Sturridge wusste schon vor dem Spiel, dass Leroy Sané und Harry Kane gegen Real Madrid treffen

"Sané wird heute Abend ein großes Problem. Er macht ein Tor und Kane trifft per Elfmeter", schrieb Sturridge am Dienstagabend bei X. Die Vorahnung des früheren Liverpool-Stars wurde dann bekanntlich Realität: Leroy Sané traf zum 1:1, kurz darauf legte Harry Kane per Elfmeter zum 2:1 für Bayern nach.

Derweil lag Sturridge mit einer weiteren Prognose zum Duell zwischen Bayern und Real zumindest teilweise richtig. "Ich denke, Vinicius und Rodrygo werden heute beide treffen. Ihre Geschwindigkeit wird tödlich sein ...", so Sturridge. Rodrygo traf letztlich zwar nicht, dafür erzielte Vinicius beide Tore für Real.

Nach dem 2:2 in der Allianz-Arena ist für das Rückspiel kommende Woche alles offen. Am 8. Mai treffen Real und die Bayern in Madrid aufeinander.

Das Finale der Champions League findet in diesem Jahr am 1. Juni im Wembley-Stadion in London statt.