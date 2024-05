BVB: Die Pressekonferenz mit Edin Terzic und Mats Hummels vor dem Champions-League-League-Spiel gegen PSG im Liveticker

Terzic über das Gruppenspiel in Paris: "Wir waren nicht zufrieden, wir hatten uns noch nicht gefunden und haben uns etwas ausgedacht, sodass wir einen defensiven Ansatz gewählt haben. Wir hatten ganz viele Gespräche. Uns hat der mut gefehlt. Aber letzte Woche haben wir Learnings gezeigt."

Terzic über den Saisonverlauf und große Spiele: "Eine sehr schwere Frage. Das muss man unterschiedlich sehen. Wir sind in der Bundesliga die Mannschaft, die gegen die Top-5 die wenigsten Punkte geholt haben. Aber in der Champions League sind wir da und stehen jetzt im Halbfinale."

Vor Beginn: Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel geht Borussia Dortmund mit einer komfortablen Ausgangsposition in das Rückspiel in Paris. Der Mannschaft von Terzic reicht bereits ein Remis, um ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley Stadion einzuziehen.

Ab 17.15 Uhr werden Trainer Edin Terzic und Verteidiger Mats Hummels die Fragen der Journalisten beantworten.

