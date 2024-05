"Jetzt müssen wir ihn auch holen, sonst wäre das scheiße": Marco Reus, Edin Terzic und Co. bejubeln Champions-League-Finaleinzug des BVB emotional

Teamkollege Mats Hummels, der per Kopf in der 50. Minute das Siegtor erzielt hatte, lobte indes den reifen Auftritt einer wild entschlossenen Dortmunder Mannschaft gegen Superstar Kylian Mbappé und Co.: "Wir haben sehr aktiv verteidigt, die Jungs vor uns haben gearbeitet ohne Ende, wir haben immer wieder gut rausgeschoben. Wir konnten viel Tempo aus dem Spiel und Atmosphäre aus dem Stadion nehmen", so der Innenverteidiger.

Mit Blick auf das Champions-League-Finale, das am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion stattfindet und in dem der BVB entweder auf Bayern München oder Real Madrid trifft, sagte Hummels: "Wir werden auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir glauben alle dran, spätestens seit dem zweiten Spieltag in der Gruppenphase glauben wir daran, in der Champions League bestehen zu können. Es gibt überhaupt keinen Grund für uns, nicht daran zu glauben, auch das Finale gewinnen zu können."

Dortmunds Trainer Edin Terzic gestand derweil, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern würde, "um das zu realisieren. Aber wir freuen uns extrem." Der Coach erinnerte im Angesicht der Jubelszenen mit den eigenen Anhängern dann auch noch einmal an die so dramatisch verspielte Deutsche Meisterschaft am letzten Spieltag der vergangenen Saison: "Wir hätten uns gewünscht, letztes Jahr ein ähnliches Bild zu kreieren (nach dem letzten Saisonspiel 2022/23 gegen Mainz, d. Red.). Leider hat das nicht geklappt und unsere Fans waren für uns da. Heute konnten wir ein bisschen was zurückgeben."