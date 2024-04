Meiste Spiele ohne Gegentor in der Champions League: Bayern-Keeper Manuel Neuer übertrifft Rekord von Iker Casillas

Neuer debütierte in der Saison 2007/08 im Dress des FC Schalke in der Champions League. Seitdem absolvierte er 138 Partien, in denen der Weltmeister von 2014 insgesamt 123 Gegentreffer kassierte. Mit dem FCB gewann er Europas größten Klubwettbewerb in den Jahren 2013 und 2020.

Die Bayern lösten dank des Siegs im Rückspiel gegen Arsenal das Ticket für das Halbfinale. Dort steht am 1. Mai das Hinspiel in der Allianz Arena gegen Rekordsieger Real Madrid aus Spanien an.