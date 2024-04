Champions League, Halbfinale: Datum, Teams, Paarungen, Zeitplan, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream?

Champions League, Halbfinale: Übertragung im Free-TV und Livestream

In Sachen Übertragung könnt Ihr Euch auf zwei Sender einstellen. Wie schon die gesamte Saison werden DAZN und Amazon Prime sich die Duelle aufteilen. DAZN zeigt 121 von 137 Partien in dieser Spielzeit, Amazon Prime darf sich jede Woche ein Dienstagsspiel aussuchen.

Da es im Halbfinale in jeder Woche nur ein Dienstags- und ein Mittwochsspiel geben wird, gibt es nicht mehr viel auszuwählen. Amazon Prime wird also am Dienstag, dem 30. April, und Dienstag, dem 7. Mai zuständig sein - DAZN am Mittwoch, dem 1. Mai, und Mittwoch, dem 8. Mai.