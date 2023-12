Showdown um Platz zwei in der Gruppe A. Der FC Kopenhagen empfängt in der Champions League heute Galatasaray Istanbul. Wer zieht in die K.o.-Phase ein? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

FC Kopenhagen vs. Galatasaray Istanbul: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Vor dem Spiel haben beide Mannschaften fünf Punkte auf der Habenseite. Der Sieger zieht als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Bei einem Unentschieden könnte Manchester United mit einem Sieg gegen den FC Bayern München noch an Kopenhagen und Gala vorbei ziehen.

vor Beginn Im Parken zu Kopenhagen wird das Spiel der Vorrundengruppe A um 21 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie in der Champions League zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul.