Der BVB trifft am Abend in der Champions League auf PSG. Wer die Begegnung am 6. Spieltag der Gruppenphase live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase muss der BVB gegen PSG antreten. Die Begegnung in der Gruppe F beginnt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort des Europapokalduells dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund. DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN! Der BVB wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Nach einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen kassierten die Dortmunder zuletzt jeweils Niederlagen gegen den VfB Stuttgart und RB Leipzig. Findet der BVB heute wieder in die Erfolgsspur zurück und revanchiert sich damit für die Hinspiel-Niederlage in Paris? Punkte benötigt der BVB in der Champions League nicht mehr für das Weiterkommen. Das Achtelfinale-Ticket konnte sich der BVB schon am vergangenen Gruppenspieltag sichern. Mit einem Erfolg über PSG können die Dortmunder jedoch den Gruppensieg perfekt machen. Einfach dürfte ein Sieg über die Pariser nicht werden, denn PSG benötigt selbst einen Sieg um den Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse sicherzustellen. BVB vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick Event: Champions League, 6. Spieltag

Übertragung im Liveticker: SPOX BVB vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? DAZN überträgt am heutigen Abend die Partie zwischen dem BVB und PSG exklusiv im TV und Livestream Auf DAZN 1 könnt Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 20.40 Uhr sehen. Für DAZN sind heute Alex Schlüter als Moderator, Jan Platte als Kommentator, Michael Ballack als Experte sowie Daniel Herzog als Reporter im Einsatz. Auf DAZN 2 seht Ihr das Duell zudem in der Konferenz. DAZN zeigt BVB vs. PSG am Abend ebenso live und vollumfänglich im Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt dort schon um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Champions-League-Spiel. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Die Begegnung zwischen dem BVB und PSG könnt Ihr heute mit einem DAZN-Unlimited-Abonnement live im TV oder im Livestream erleben. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier. © getty Der BVB empfängt am Abend PSG zum Duell in der Königsklasse. BVB vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - B. Barcola, K.-I. Lee - Mbappé BVB vs. PSG heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX Das Duell zwischen dem BVB und PSG verfolgt SPOX heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX. Champions League, 6. Spieltag: Die Gruppe F im Überblick Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 3 10 2 Paris Saint-Germain 5 1 7 3 Newcastle United 5 0 5 4 AC Mailand 5 -4 5