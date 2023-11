Union Berlin ist in der Champions League heute bei der SSC Neapel zu Gast. Wir versorgen Euch hier mit den wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Acht Spiele stehen heute auf dem Plan, unter anderem kommt Union Berlin gegen die SSC Neapel zum Einsatz. Rund geht es in Napoli, genauer gesagt im Stadio Diego Armando Maradona. Der Anpfiff ist für 18.45 Uhr angesetzt.

DIE CHAMPIONS LEAGUE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Die Eisernen hatten einen mehr als gebrauchten Start in die Saison: Zwölf Pflichtspiele in Folge hat der Hauptstadtklub verloren und hockt dadurch in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz, ist aus dem aus dem DFB-Pokal geflogen, und steht mit null Zählern aus drei Partien auch in der Königsklasse vor dem Aus. Kann Union gegen die SSC Neapel heute die Wende einläuten?

Nun bleibt also im Grunde nur noch zu klären, wo der Spaß im TV und Livestream gezeigt wird. In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort!

SSC Neapel vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

Wie bei den meisten Partien zeichnet auch für Neapel vs. Union DAZN exklusiv verantwortlich. Ab 18.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, flimmern die ersten Vorberichte über Euren Bildschirm, sowohl im linearen Pay-TV via DAZN 1 als auch im Livestream via Website oder App. Folgendes Team ist im Einsatz:

Moderatoren: Alex Schlüter & Tobi Wahnschaffe

Alex Schlüter & Tobi Wahnschaffe Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Kommentator: Uli Hebel

Wenn Ihr auf die Berichterstattung der Königsklasse zugreifen möchtet, müsst Ihr DAZN Unlimited abonnieren. Von den drei Paketen des Dienstes ist dieses das einzige, welches Liveübertragungen aus der Champions League anbietet. Kostenpunkt sind 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich im Monatsabo.

© getty Union Berlin ist bei der SSC Neapel zu Gast.

Champions League: SSC Neapel vs. Union Berlin heute live im Liveticker

Auch bei uns verpasst Ihr in Sachen Neapel vs. Union nichts, wir tickern die Partie nämlich live mit. Ihr wollt Updates zu Karten, Chancen, Spielverlauf und Toren? Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie SSC Neapel vs. Union Berlin.

Champions League, SSC Neapel vs. Union Berlin heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Neapel: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia Union: Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Tousart, Laidouni - Becker, D. Fofana

Champions League, SSC Neapel vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Event: Champions League, 4. Gruppenspieltag

Champions League, 4. Gruppenspieltag Partie: SSC Neapel vs. Union Berlin

SSC Neapel vs. Union Berlin Datum: 8. November

8. November Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Stadio Diego Armando Maradona (Neapel)

Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) Übertragung im TV: DAZN1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, 4. Spieltag: Die Tabelle von Gruppe C