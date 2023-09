Eine neue Saison in der Champions League, auch Borussia Dortmund mischt wieder in der Königsklasse mit. Aber wo könnt Ihr die Spiele des BVB sehen? DAZN oder Amazon Prime? Das erklärt SPOX.

Mit der Gruppenphase geht es offiziell los, zwischen dem 19. September 2023 und dem 1. Juni 2024 duellieren sich wieder die besten Klubs Europas, um den Henkelpott zu ergattern. Als deutscher Vizemeister ist natürlich auch Borussia Dortmund dabei.

Leicht wird es der BVB aber nicht haben, selbst für CL-Verhältnisse hat der Ruhrpottklub eine knackige Gruppe erwischt. Es warten die AC Milan, Newcastle United und Paris Saint-Germain.

Spannende Spiele also, aber wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? Wir klären auf!

© getty Der BVB hat in der Gruppenphase eine schwierige Gruppe erwischt.

BVB, DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Borussia Dortmund in der Champions League?

Zunächst einmal die Basics: die Rechte an der Königsklasse liegen, wie schon in der vergangenen Spielzeit, bei DAZN und Amazon Prime. Alle Spiele - ausgenommen das Finale, das auch im ZDF läuft - findet Ihr also bei einem der beiden Dienste.

Die Verteilung ist allerdings nicht gleichmäßig, bei DAZN findet Ihr den Großteil der Partien (121 von 137) live und exklusiv in voller Länge. Amazon Prime zeigt an jedem Dienstag der Gruppen- und K.o.-Phase je ein Spiel. Insgesamt laufen beim Streamingdienst also 16 Duelle.

Ihr möchtet die Champions League auf DAZN verfolgen? Das entsprechende Abo kostet 29,99 Euro im Monat, wenn Ihr das Jahresabo wählt.

BVB, DAZN oder Amazon Prime: Die Spiele der Gruppenphase im Überblick

So viel zur allgemeinen Übertragungssituation, welche Spiele des BVB hat sich Amazon Prime denn nun gesichert? In der Gruppenphase zwei Stück. Bedeutet: Den Rest findet Ihr bei DAZN. Hier die Übersicht:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 19.09.2023 21 Uhr Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Amazon Prime 04.10.2023 21 Uhr Borussia Dortmund AC Mailand DAZN 25.10.2023 21 Uhr Newcastle United Borussia Dortmund DAZN 07.11.2023 21 Uhr Borussia Dortmund Newcastle United Amazon Prime 28.11.2023 21 Uhr AC Mailand Borussia Dortmund DAZN 13.12.2023 21 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain DAZN

Champions League, Borussia Dortmund: Die Spiele des BVB im Liveticker

Wenn der BVB in der Königsklasse gefragt ist, sind wir selbstredend ebenfalls mit von der Partie. Wir tickern alle Spiele der CL live mit!

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League: Die Termine der Saison 2023/24