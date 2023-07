Mit der Auslosung der Gruppenphase wird die Champions-League-Saison 2023/24 eingeläutet. Doch wann findet die Ziehung statt? Hier erfahrt Ihr es.

In den meisten europäischen Ligen ruht aktuell noch der Ball. Was die Champions League betrifft, gilt die Saison für einige Mannschaften jedoch bereits als eröffnet. Seit Wochen wird in den Qualifikationsrunden nämlich bereits ums Weiterkommen und um die letzten übrig gebliebenen Tickets für die Gruppenphase gekämpft.

Doch wann werden die Gruppen ausgelost? Im Folgenden gibt es die Antwort.

Champions League Auslosung: Wann ist die Ziehung der Gruppenphase für die Saison 2023/24?

Die Qualifikation dauert noch bis Ende August und wird mit den Rückspielen in den Play-offs abgeschlossen. Danach stehen die 32 Teilnehmer der Champions-League-Saison 2023/24 endlich fest. Diese werden dann in der Auslosung am 31. August auf acht Vierergruppen eingeteilt.

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Union Berlin FC Sevilla Manchester United AC Milan RC Lens FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Real Sociedad* SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Celtic Glasgow* FC Bayern München RB Leipzig Schachtar Donezk Newcastle United* Paris Saint-Germain FC Porto Real Sociedad* Benfica Lissabon Arsenal Celtic Glasgow* Feyenoord Rotterdam Inter Mailand Newcastle United*

* Mannschaften, bei denen noch nicht klar ist, ob sie in Topf 3 oder Topf 4 landen.

© getty Der FC Bayern München könnte erneut eine Hammergruppe zugelost bekommen.

Es ist das letzte Mal, dass das Turnierformat, wie wir es kennen, Verwendung findet. In der anschließenden Spielzeit wird alles kräftig umgekrempelt. So wird es danach keine Gruppenphase mehr geben, stattdessen wird mit einem Ligaformat bestimmt, wer in die K.o.-Phase zieht. Außerdem wird die Zahl der Teilnehmer von 32 auf 36 erhöht. Jede Mannschaft bestreitet innerhalb der Liga acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Rückspiele gibt es in dieser Runde noch nicht.

Die obersten acht Teams qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale, während die Mannschaften von Platz neun bis 24 in einer neuen K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel um die anderen acht Achtelfinaltickets streiten.

© getty Das Wembley Stadium ist Austragungsort des Champions-League-Finals 2024.

Champions League Auslosung: Die Termine in der Saison 2023/24