Das größte Endspiel im Klubfußball steht an: Im Champions League-Finale trifft am Samstagabend Manchester City auf Inter. Wir beantworten Euch die Frage: Wer kommentiert das Spiel?

Die gesamte Saison haben die europäischen Spitzenteams auf diesen Moment hingearbeitet, nur zwei haben das Ziel erreicht: Manchester City und Inter bestreiten am Samstagabend das Champions League-Finale in Istanbul.

Souverän spielten sich die beiden Teams ins Finale. Inter Mailand geriet weder im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon (2:0, 3:3) noch im Halbfinale gegen den Stadtrivalen AC Milan (2:0, 1:0) ernsthaft ins Wanken. Manchester City schaltete auf dem Weg ins Endspiel sowohl den FC Bayern (3:0, 1:1) als auch Real Madrid (1:1, 4:0) in überzeugender Manier aus. Damit dürften die Skyblues als Favorit in das Aufeinandertreffen mit Inter gehen.

Deutsche Fußballfans dürften sich am Samstag zahlreich vor den Fernsehern tummeln, um das Finale live zu verfolgen. Wir zeigen Euch, auf wen Ihr Euch als Kommentatoren einstellen könnt.

Wer kommentiert das Champions League Finale Manchester City vs. Inter? - Die Übertragung im TV und Livestream

Zwei Sender zeigen sich für die Übertragung des Champions League-Finals verantwortlich. Im Free-TV könnt Ihr am Samstagabend auf das ZDF zurückgreifen. Der öffentlich-rechtliche Kanal steigt um 20.25 Uhr in die Übertragung ein. Auch im Livestream in der ZDF-Mediathek könnt Ihr live dabei sein.

© getty Nächster Titel? Manchester City kämpft im Champions League-Finale gegen Inter ums Triple.

Die Plattform DAZN zeigt die Partie ebenfalls live. Dort geht es bereits ab 20 Uhr mit Vorberichten zum Spiel los. Das Finale könnt Ihr bei DAZN sowohl im TV oder im Livestream verfolgen.

Das Angebot von DAZN ist allerdings kostenpflichtig. Der Sender bietet drei verschiedene Pakete an, DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Nur über die Unlimited- und die Standard-Version könnt Ihr jedoch die Champions League schauen.

Wer kommentiert das Champions League Finale Manchester City vs. Inter? - Die Übertragung im TV und Livestream - ALLE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Hoffnungsträger: Lautaro Martinez soll Inter zum Champions League-Sieg führen.

Wer kommentiert das Champions League Finale Manchester City vs. Inter?

Beide Programme gehen selbstverständlich mit eigenen Kommentatorenteams in die Übertragung des Finals.

Für das ZDF kommentiert Claudia Neumann das Spiel Manchester City vs. Inter. Sie ist damit die erste Frau, die im deutschen Fernsehen das Champions League-Finale kommentiert. Begleitet wird sie von folgenden Kollegen:

Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experten: Per Mertesacker, Christoph Kramer

Für DAZN ist Uli Hebel als Kommentator im Einsatz. Unterstützung erhält er von diesem Team:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Reporter: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experten: Michael Ballack, Sebastian Kneißl

