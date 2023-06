Manchester City und Inter Mailand kämpfen am Wochenende im Finale der Champions League um den prestigeträchtigen Henkelpott. SPOX verrät, wer das Endspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Das Beste kommt zum Schluss! So lässt sich auch die laufende Fußball-Saison mit einem kurzen Satz beschreiben. Nachdem die nationalen Meisterschaften zu Ende sind und die Meister bereits feststehen, schwenkt der Fokus auf einen anderen Wettbewerb um: auf die Champions League. Das Finale des prestigeträchtigen Turniers bildet traditionell den großen Abschluss einer langen und kräftezehrenden Saison.

Am Samstag, den 10. Juni, ist es dann so weit, Manchester City und Inter Mailand kämpfen im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul um den Henkelpott. Um 21 Uhr deutscher Zeit ertönt der Anpfiff zum Finale.

Es ist das zweite Mal, dass in Istanbul ein Champions-League-Finale über die Bühne geht. Das bislang letzte war das legendäre Duell zwischen der AC Milan und dem FC Liverpool im Jahr 2005, das die Reds in einem dramatischen Elfmeterschießen gewannen.

Nun steht jedoch nicht die AC Milan, sondern Inter im Finale. Die Nerazzurri setzten sich im Halbfinale ausgerechnet gegen die Rossoneri durch. ManCity schaltete in der Runde der letzten Vier Titelverteidiger Real Madrid mühelos aus.

© getty Inter Mailand hat im Halbfinale seinen Stadtrivalen aus dem Turnier gekegelt.

Wer zeigt / überträgt Champions-League-Finale Manchester City vs. Inter live im TV und Livestream?

Während die Spiele der Champions League bis zu diesem Zeitpunkt nicht im deutschen Free-TV zu sehen waren, ist dies beim Finale nun anders. ManCity gegen Inter wird im frei empfangbaren Fernsehen live und in voller Länge vom ZDF übertragen.

Der Privatsender startet den Fußballabend um 19.20 Uhr mit einer "Magazin"-Sendung. Nach einer Unterbrechung meldet sich das ZDF dann um 20.25 Uhr für die Vorberichterstattung zurück. Mit dabei sind Moderator Jochen Breyer, und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer. Danach schlüpft Claudia Neumann in die Rolle der Kommentatorin.

Das ZDF stellt zudem auch eine Übertragung im Livestream zur Verfügung - und das kostenlos bei zdf.de.

Ebenfalls eine Möglichkeit, das Endspiel live zu verfolgen, bietet der Streamingdienst DAZN an. Der Start der Übertragung erfolgt um 20 Uhr, dann kümmert sich Laura Wontorra um die Moderation, Alex Schlüter ist während des Spiels als Reporter im Einsatz. Kommentator ist Uli Hebel, das Experten-Duo bilden Michael Ballack und Sebastian Kneißl.

DAZN, das neben Fußballspektakeln auch andere Sportarten wie Tennis, Darts, Handball oder US-Sport überträgt, verlangt für den Zugriff auf sein Livestream-Angebot ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses kommt grundsätzlich in drei verschiedenen Paketen, die DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World heißen. Nur die Unlimited- und die Standard-Version bieten jedoch die Champions League an.

Wer zeigt / überträgt Champions-League-Finale Manchester City vs. Inter live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Champions-League-Finale Manchester City vs. Inter live im TV und Livestream? Endspiel im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr live mit dabei sein, wenn City und Inter im letzten Spiel der Saison noch einmal alles geben. Wir bieten das Finale im Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Champions-League-Finals zwischen Manchester City und Inter Mailand.

Wer zeigt / überträgt Champions-League-Finale Manchester City vs. Inter live im TV und Livestream?

Begegnung: Manchester City vs. Inter Mailand

Manchester City vs. Inter Mailand Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Finale

Finale Datum: 10. Juni 2023

10. Juni 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Atatürk-Olympiastadion, Istanbul

Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Übertragung: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF, DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre