Inter Mailand und die AC Milan bestreiten heute das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League. SPOX tickert das Duell live mit.

Kann Inter Mailand den 2:0-Vorsprung gegen die AC Milan über die Ziellinie retten? Im Liveticker des heutigen Halbfinal-Rückspiels in der Champions League erfahrt Ihr es.

Inter Mailand vs. AC Milan: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Derby-Hinspiel vor sechs Tagen entschied Inter Mailand mit 2:0 für sich, für die Tore sorgten Edin Dzeko und Henrikh Mkhitaryan. Danach lieferten die Nerazzurri auch in der Serie A ab, indem sie gegen US Sassuolo 4:2 gewannen, während Milan am vergangenen Wochenende bei Spezia Calcio 0:2 verlor.

Vor Beginn: Die Partie wird im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion ausgetragen. Um 21 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Inter Mailand und der AC Milan.

Inter Mailand vs. AC Milan: Champions League heute im TV und Livestream

Das Spiel wird von Amazon Prime übertragen, der Zugriff auf den Anbieter ist kostenpflichtig und mit einem Abonnement verbunden. Die Kosten dafür liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Champions League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft Hinspiel/Rückspiel Di., 9.5. 21 Uhr Real Madrid 1:1 Manchester City Hinspiel Mi., 10.5. 21 Uhr AC Milan 0:2 Inter Mailand Hinspiel Di., 16.5. 21 Uhr Inter Mailand -:- AC Milan Rückspiel Mi., 17.5. 21 Uhr Manchester City -:- Real Madrid Rückspiel