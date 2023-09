Sky ist einer der relevantesten Pay-TV-Sender, die in Deutschland Übertragungsrechte an Fußballwettbewerben besitzen. SPOX erklärt, welche Spiele der Champions League, falls überhaupt, Sky in der kommenden Saison zeigt / überträgt.

Wenn es in Deutschland um die wichtigsten Sender, die Fußball oder andere Sportarten übertragen, geht, darf der Name Sky auf keinen Fall fehlen. Der Pay-TV-Sender besitzt unter anderem die Übertragungsrechte an der Formel 1, an Spielen der NHL, an Tennis-Grand-Slam-Turnieren, bietet aber auch haufenweise Fußball an. So sind beispielsweise auch in der nächsten Saison die Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv bei Sky zu sehen.

Doch wie sieht es mit der Champions League aus? Ist Sky in der Spielzeit 2023/24 auch für die Übertragung des prestigeträchtigsten Wettbewerbs auf Vereinsebene verantwortlich? SPOX liefert die Antwort.

Champions League: Welche Spiele zeigt / überträgt Sky in der CL?

Nein, bei Sky liegen keine Übertragungsrechte an der Königsklasse. Dies ist bereits seit einigen Jahren der Fall. Wer jedoch nach Sendern, die die CL anbieten, sucht, wird bei DAZN und Amazon Prime fündig - das ZDF überträgt einzig das Finale in London am 1. Juni 2024.

Wie in der abgelaufenen Saison ist DAZN auch in der Saison 2023/24 für den Großteil der Champions-League-Spiele verantwortlich, Amazon Prime zeigt dagegen insgesamt 16 Partien, 14 ab der Gruppenphase. Pro Spieltag ist das Topspiel am Dienstag, das meistens eine deutsche Mannschaft beinhaltet, bei Amazon Prime zu sehen, den Rest übernimmt DAZN, das neben dem ZDF auch das Finale im Repertoire hat.

Sowohl DAZN als auch Amazon Prime bieten die Spiele nicht kostenlos an, sondern fordern dafür ein Abonnement. Das Prime-Abo kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats entweder 8,99 Euro je Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Die Kosten für das DAZN-Abo sind unterschiedlich hoch, je nachdem, für welches der drei Abo-Pakete Ihr Euch entscheidet: DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World. Zugriff auf die Champions League versprechen nur das Unlimited- und das Standard-Paket.

Champions League: Welche Spiele zeigt / überträgt Sky in der CL? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Die Verteilung der Spiele

Spielrunde DAZN Amazon Prime ZDF 1. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele PSG - BVB - 2. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele Kopenhagen - Bayern - 3. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele Galatasaray - Bayern - 4. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele BVB - Newcastle - 5. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele ein Topspiel am Dienstag - 6. Spieltag der Gruppenphase 15 Spiele ein Topspiel am Dienstag - Achtelfinale, Hinrunde 6 Spiele zwei Topspiele am Dienstag - Achtelfinale, Rückrunde 6 Spiele zwei Topspiele am Dienstag - Viertelfinale, Hinrunde 3 Spiele ein Topspiel am Dienstag - Viertelfinale, Rückrunde 3 Spiele ein Topspiel am Dienstag - Halbfinale, Hinrunde 1 Spiel ein Topspiel am Dienstag - Halbfinale, Rückrunde 1 Spiel ein Topspiel am Dienstag - Finale im Pay-TV und Livestream - im Free-TV und Livestream

© getty Die Qualifikation für die Champions League startet am 27. Juni.

Champions League: Die Termine der Saison 2023/24