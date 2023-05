In der Champions-League-Saison 2022/23 stehen die Halbfinals vor der Tür. Vier Mannschaften träumen in der Königsklasse noch vom Gewinn des Titels. Doch wer / zeigt überträgt das Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Vier Teams kämpfen in der Champions League noch um den Einzug in das Finale und den Gewinn des Henkelpotts. Die Halbfinalhinspiele in der Königsklasse sind für den 09. und 10. Mai terminiert. Am 16. und 17. Mai stehen die Rückspiele im Champions-Legaue-Halbfinale auf dem Programm.

Das Halbfinale der Champions League startet am Dienstag, den 09. Mai, mit der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City. Der Titelverteidiger empfängt ab 21.00 Uhr im heimischen Estadio Santiago Bernabéu das englische Spitzenteam von Pep Guardiola. Das Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid wird am Dienstag, den 16. Mai, um 21.00 Uhr angepfiffen.

AC Milan und Inter bestreiten am Mittwoch, den 10. Mai, ihr Hinspiel im Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel wird, genau wie das Rückspiel am 17. Mai, um 21.00 Uhr gestartet. Welches Team entscheidet das Mailänder Stadtderby für sich und zieht in das Champions-League-Finale ein?

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream? - Das Halbfinale im Überblick

Termin Heim Auswärts Spiel Übertragung Di., 09.05, 21.00 Uhr Real Madrid Manchester City Hinspiel Amazon Prime Video Mi., 10.05, 21.00 Uhr AC Mailand Inter Mailand Hinspiel DAZN Di., 16.05, 21.00 Uhr Inter Mailand AC Mailand Rückspiel Amazon Prime Video Mi., 17.05, 21.00 Uhr Manchester City Real Madrid Rückspiel DAZN

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream?

Die Halbfinalpartien in dieser Champions-League-Saison zeigen DAZN und Amazon Prime Video live und exklusiv im TV und Livestream. Der TV-Sender und der Streamingdienst teilen sich dabei die Übertragung der Spiele.

Die Begegnungen am Dienstag zeigt Amazon Prime Video live und in voller Länge im Livestream. Am 09. Mai seht Ihr dort das Duell zwischen AC Milan und Inter ab 20.00 Uhr. Ebenfalls ab 20.00 Uhr überträgt der Streamingdienst am 16. Mai Manchester City vs. Real Madrid. Um die Champions-League-Halbfinals am Dienstag auf Amazon Prime Video verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Streamingdienst. Das Abo bei Amazon Prime Video, welches Ihr einen Monat lang kostenlos testen könnt, schlägt mit monatlichen 8,99 Euro zur Buche.

Für die Übertragung der Champions-League-Spiele am Mittwoch zeigt sich folglich DAZN zuständig. Am 10. Mai seht Ihr dort das Hinspiel zwischen AC Milan und Inter, eine Woche später, am 17. Mai, überträgt DAZN das Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid. DAZN startet mit den Vorberichten zu den Spielen jeweils um 20.15 Uhr. DAZN zeigt die Begegnung live und vollumfänglich im TV auf DAZN 1 oder im Livestream in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website.

Erreicht Titelverteidiger Real Madrid erneut das Champions-League-Finale?

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World dabei die Option zwischen drei Abo-Modellen. Alle Informationen dazu findet Ihr hier. DAZN überträgt neben der Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Sporthighlights.

Wer zeigt / überträgt Halbfinale der Champions League live im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Halbfinals in der Champions League nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch die vier Duelle in der Königsklasse in ausführlichen Livetickern. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

