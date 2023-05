DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

In der Champions League findet heute das zweite Halbfinal-Rückspiel statt. Wir zeigen Euch, ob Ihr die Partie live via DAZN oder Amazon Prime im TV und im Livestream verfolgen könnt.

In der Champions League wird am heutigen Mittwoch, 17 Mai, der Finalgegner von Inter Mailand ermittelt. Im Etihad Stadium von Manchester stehen sich im zweiten Halbfinal-Rückspiel Manchester City und Real Madrid gegenüber. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Nach dem 1:1 im Hinspiel im Bernabeu ist vor dem Rückspiel auf der Insel alles offen. In der vergangenen Saison schaltete Real Madrid im Halbfinale der Champions League Manchester City auf dem Weg zum Titelgewinn aus, Geschichte könnte sich wiederholen.

City ist nach dem 1:1 im Hinspiel ganz leichter Favorit, steht aber unter Zugzwang. Der Titelverteidiger aus Madrid um Starcoach Carlo Ancelotti, der am Mittwoch mit seiner 191. Partie zum Rekordtrainer der Königsklasse aufsteigen wird, gibt sich gelassen. "Wir werden bereit sein", versicherte Ancelotti.

Mit DAZN und Amazon Prime sind in dieser Saison zwei Anbieter im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League. Im Halbfinale war klar geregelt, dass Amazon Prime die beiden Dienstagsspiele live zeigt, während DAZN für die Liveübertragung der beiden Spiele am Mittwoch verantwortlich ist. Deshalb läuft Manchester City vs. Real Madrid heute exklusiv beim "Netflix des Sports".

Der Streamingdienst startet bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Folgendes DAZN-Personal berichtet live von der Partie:

Moderator: Alex Schlüter

Reporter: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Möglich ist der Abruf der Livestreams über dazn.com, über die DAZN-App auf vielen Endgeräten und ebenfalls über die App auf vielen Smart-TVs.

Auch die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga liegen bei DAZN. Freunde europäischer Topligen werden dort zudem mit zahlreichen Begegnungen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A bestens versorgt. Darüber hinaus seht Ihr bei DAZN auch US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Darts, Handball, Boxen und viele Topevents aus weiteren Sportarten.

Zugang zu DAZN erhaltet Ihr mit einem der drei angebotenen Abo-Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© getty Real-Trainer Carlo Ancelotti geht nach dem 1:1 in Madrid gelassen in das heutige Rückspiel.

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX könnt Ihr heute bei Manchester City vs. Real Madrid hautnah dabei sein, auch wenn Ihr das Spiel nicht via DAZN live verfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen Manchester City und Real Madrid.

© getty City-Torjäger Erling Haaland (rechts) hatte im Hinspiel gegen seinen Bewacher Antonio Rüdiger einen schweren Stand.

