Real Madrid und Manchester City stehen sich heute zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegenüber. Wir beschreiben für Euch das Spielgeschehen live mit.

Heute geht es in der Champions League so richtig zur Sache! Titelverteidiger Real Madrid trifft im Halbfinal-Hinspiel auf Manchester City. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen live verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Real Madrid vs. Manchester City: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Runde der letzten Vier in der Königsklasse beginnt heute mit einem Kracher. Der amtierende Champions-League-Sieger aus Madrid empfängt die aktuell wohl formstärkste Mannschaft Europas. Zudem kennen sich die beiden Kontrahenten noch aus der vergangenen Saison, als sie im Viertelfinale der Champions League gegenüberstanden. Der spätere Turniersieger Real Madrid behielt am Ende das bessere Ende für sich, mühte sich jedoch im Rückspiel in der Verlängerung. Nach Hin- und Rückspiel gewannen die Madrilenen mit 6:5.

Vor Beginn: Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff, gespielt wird im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City.

© getty Toni Kroos und Real Madrid jagen den nächsten Henkelpott.

Real Madrid vs. Manchester City: Champions League heute im TV und Livestream

Die Begegnung überträgt heute einzig Amazon Prime. Für den Zugriff auf das Angebot von Amazon Prime wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats fallen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr an.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Champions League: Das Halbfinale im Überblick