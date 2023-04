In der Champions League wird heute mit den Hinspielen die Viertelfinalrunde eröffnet. SPOX erklärt, ob die Spiele bei DAZN oder Amazon Prime Video gezeigt / übertragen werden.

Es ist Zeit für das Viertelfinale der Champions League! Am heutigen Dienstag, den 11. April, wird die Runde der letzten Acht mit den ersten beiden Hinspielen eröffnet. In diesen stehen sich einerseits Benfica Lissabon und Inter Mailand, andererseits Manchester City und der FC Bayern München gegenüber. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird in Lissabon und Manchester.

Der FC Bayern ist der einzige verbliebene Bundesligist, im Achtelfinale mussten sich mit Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und RB Leipzig auf einen Schlag gleich drei deutsche Klubs verabschieden. Für einen Rauswurf war dabei ManCity, Bayerns heutiger Gegner, verantwortlich. Das Team von Trainer Pep Guardiola bezwang im Achtelfinale RB Leipzig klar mit 8:1 nach Hin- und Rückspiel. Der FC Bayern hingegen sicherte sich sein Viertelfinalticket mit einem 3:0 gegen Paris Saint-Germain.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Im Lauf der Champions-League-Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime die Übertragungsrechte. Wie sieht es am heutigen Dienstag aus? Die Antwort: Beide Anbieter sind heute für die Viertelfinal-Hinspiele im Einsatz.

DAZN überträgt insgesamt zwar weitaus mehr Spiele als Amazon Prime, dienstags ist jedoch stets ein Spiel für Amazon Prime reserviert. Die Wahl heute trifft - wie meistens üblich - auf das Spiel mit deutscher Beteiligung, also auf ManCity vs. FC Bayern. Das heißt, dass im Umkehrschluss Benfica gegen Inter bei DAZN zu sehen ist.

Für beide Anbieter werden kostenpflichtige Zugänge benötigt: Das Prime-Abonnement ist für 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr zu haben. DAZN stellt mehrere Abovarianten zur Verfügung, wobei nicht jede das gesamte DAZN-Repertoire anbietet. Dies ist lediglich mit DAZN Unlimited, der teuersten Variante, möglich. Wer jedoch die Champions League schauen möchte, ist auch mit DAZN Standard auf dem richtigen Weg. Einzig DAZN World hat die Spiele der Königsklasse nicht im Angebot.

Die, die keine Möglichkeit haben, auf DAZN oder Amazon Prime zuzugreifen, bekommen mit dem Liveticker bei SPOX die perfekte Alternative geliefert. Wir tickern alle Spiele der Champions League live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Benfica Lissabon vs. Inter Mailand.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Manchester City vs. FC Bayern München.

